Omicidio alla Casa Bianca: in preparazione un nuovo mistero sulla scia di Cena con delitto - Knives Out

La Paramount ha acquistato i diritti della sceneggiatura Murder in the White House, scritta da Jonathan W. Stokes, che entrerà in produzione nei prossimi mesi.

Non è un progetto di Rian Johnson, il quale sta effettivamente lavorando a una sorta di sequel di Cena con delitto - Knives Out, in cui Daniel Craig alias Benoit Blanc tornerà ad indagare su un nuovo caso.

Omicidio alla Casa Bianca, traduzione letterale di Murder in the White House, è il titolo di una sceneggiatura che la Paramount ha acquistato e che finanzierà insieme alla casa di produzione Original Film (la stessa della saga di Fast and Furious ma anche di Passengers e Io sono leggenda). Il copione è scritto da Jonathan W. Stokes, scrittore di romanzi per ragazzi oltre che sceneggiatore e regista di piccoli film indipendenti.

La trama di Murder in the White House, come si può intuire, mette in scena un delitto che avviene nel corso di una cena alla Casa Bianca. Non è necessario che ve lo chiediate... sì, la vittima è il Presidente degli Stati Uniti.

Una donna agente dei Servizi Segreti deve riuscire a scoprire chi sia l'assassino prima del mattino seguente, quando la situazione sfuggirà di mano, la notizia correrà sui media di tutto il mondo e una guerra sarà pronta a scoppiare. Questo ci lascia intendere che alla cena dal presidente sono presenti anche ospiti internazionali. Se tutto procede speditamente, il film entrerà in produzione a fine estate quando saremo già stati raggiunti dalle notizie su cast e regista.