Omicidio all'italiana: primo teaser trailer del nuovo film di Maccio Capatonda

Quale miglior riconoscenza puoi dimostrare al paese che ti ha visto crescere, se non farne la migliore delle tue fonti di ispirazione? Dopo Italiano medio, l'attore, sceneggiatore e regista Maccio Capatonda ritorna al cinema con Omicidio all'italiana. La trama del film verte su uno strano caso di omicidio nella sperduta località abruzzese di Acitrullo, un'occasione coi fiocchi per il sindaco di far uscire dall'anonimato il suo dimenticato paesino. Accorrono infatti, tanto le forze dell'ordine quanto una troupe del famigerato programma televisivo Chi l'acciso? condotto da Donatella Spruzzone, interpretata da Sabrina Ferilli. Nel cast ci sono anche, oltre ai fedeli Herbert Ballerina e Ivo Avido, Antonia Truppo e Fabrizio Biggio.

Godetevi lo spassoso teaser trailer di Omicidio all'italiana, in uscita nei cinema il 2 marzo