Omicidio all'italiana: il teaser poster in esclusiva!

Arriverà in sala il prossimo 2 marzo Omicidio all'italiana, la seconda attesisima opera di Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda, con i complici di sempre, Herbert Ballerina e Ivo Avido, e con Sabrina Ferilli, Fabrizio Biggio e Nino Frassica.



Dopo essersela presa con la mediocrità degli abitanti del nostro paese e il successo che viene molto spesso tributato agli esemplari peggiori, il geniale inventore di Mariottide punta stavolta i riflettori della sua comicità surreale e satirica su un'altra mania tutta italiana: la spettacolarizzazione dei delitti, specie se avvenuti in provincia.

Del film, vi presentiamo oggi in esclusiva il primo teaser poster:





Uno strano omicidio sconvolge la vita sempre uguale di Acitrullo, sperduta località dell’entroterra abruzzese. Quale occasione migliore per il sindaco (Maccio Capatonda) e il suo vice (Herbert Ballerina) per far uscire dall’anonimato il paesino? Oltre alle forze dell’ordine infatti, accorrerà sul posto una troupe del famigerato programma televisivo “Chi l’acciso?”, condotto da Donatella Spruzzone (Sabrina Ferilli). Grazie alla trasmissione e all'astuzia del sindaco, Acitrullo diventerà in men che non si dica famosa come e ancor più di Cogne! Ma sarà un efferato crimine o un... omicidio a luci grosse??