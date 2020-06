Omicidio al Cairo: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 17 giugno con SimulWatch

News Cinema

Un avvincente poliziesco ambientato nella capidale dell'Egitto nel 2011, alcune settimane prima dello scoppio delle agitazioni e proteste della Primavera Araba a piazza Tahrir. Appuntamento su SimulWatch mercoldì 17 giugno alle 18.

La visione condivisa di mercoledì 17 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Omicidio al Cairo, intricato ed avvicente polziesco ambientato nella capitale egiziana del 2011, alcune settimane prima dello scoppio delle agitazioni e proteste della Primavera Araba a piazza Tahrir.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Omicidio al Cairo e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi mercoledì 17 giugno alle 18..

In questo film del 2017 diretto da Tarik Saleh, il bravo attore libanese naturalizzato svedese Fares Fares (quello di Jalla! Jalla!, per intenderci) è Noredin Mustafa, detective della polizia de Il Cairo, corrotto come tutti i suoi colleghi: chiede la tangente ai commercianti per garantire una protezione dagli attacchi delle stesse forze dell'ordine. Noredin sta investigando sul misterioso caso di una nota cantante trovata morta nella stanza di un lussuoso albergo, il Nile Hilton. Durante le indagini trova una testimone, una cameriera sudanese di nome Salwa, l'unica a sapere cosa sia successo. Ma quando il detective si avvicina alla verità, ipotizzando il coinvolgimento dei vertici del potere egiziano, gli viene ordinato perentoriamente di archiviare il caso. Il cinico poliziotto senza scrupoli non è però privo di coscienza: fra morti violente, doppi e tripli giochi, ricatti politici e corruzione dilagante, continua le sue indagini al fianco dei più indifesi...



