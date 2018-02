Omicidio al Cairo: clip italiana in esclusiva del film, al cinema dal 22 febbraio

Arriva al cinema il 22 febbraio prossimo, distribuito da Movies Inspired, Omicidio al Cairo, opera terza del regista svedese di origini egiziane Tarik Saleh.

Nominato ai César, gli Oscar francesi, e vincitore del World Cinema Grand Jury Prize al Sundance, il film è un noir, ma anche un thriller politico, basato su fatti realmente accaduti nella capitale egiziana nel 2011, alla vigilia della rivoluzione che avrebbe fatto cadere il regime di Mubarak.

Protagonista della storia è Noredin, un poliziotto corrotto, alle prese con un caso di omicidio: Lalena, celebre cantante, è stata trovata brutalmente uccisa in una stanza del Nile Hilton, il monumentale albergo di Piazza Tahrir. Quello che all'inizio sembra un "comune" delitto passionale si rivela ben presto un caso politico che tocca la più alta cerchia del potere egiziano.



Noredin Mustafa è interpretato dall'attore libano-svedese Fares Fares, diventato noto al grande pubblico nel 2000 con il film Jalla! Jalla! diretto da suo fratello Josef, e che abbiamo visto di recente in film come Zero Dark Thirty, Child 44 e Rogue One: A Star Wars Story, nei panni del senatore Vaspar. Eccolo in una scena di Omicidio al Cairo, che vi presentiamo in anteprima:



Noredin Mustafa è un detective corrotto della polizia de Il Cairo. Sta seguendo il caso di una cantante trovata uccisa in una stanza dell'hotel Nile Hilton, e ben presto scopre la relazione segreta della donna con il proprietario dell'albergo, ricco imprenditore e membro del parlamento. Durante la ricerca dell'unico testimone, una cameriera sudanese senza permesso di soggiorno, a Noredin viene brutalmente ordinato di archiviare il caso. Il detective tuttavia non demorde e l'indagine conduce ad un'élite di "intoccabili" che gestisce il paese, immune alla giustizia.