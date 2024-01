Omen - L'origine del presagio: il trailer ufficiale originale del film prequel del Presagio

News Cinema

Ecco le prime immagini video del film che vede protagonista Nell Tiger Free, bravissima e inquietante protagonista della serie firmata da M. Night Shyamalan Servant (vedetela). Ecco il primo trailer di Omen - L'origine del presagio, che debutterà negli USA il 5 aprile prossimo.

In un'era che non lascia in pace nessun classico, e che non ha avuto nessun timore reverenziale di fronte all'Esorcista di William Friedkin, era inevitabile che - per rimanere in tema di horror con possessioni demoniache - arrivasse prima o poi un film collegato al titolo che dell'Esorcista provò a essere un grande rivale: Il presagio, titolo originale The Omen, diretto nel 1976 da Richard Donner.

Uscirà nelle sale italiane il 4 aprile prossimo The First Omen, che da noi si intitola Omen - L'origine del presagio ed è un prequel di quel film che raccontava la vicenda di Damien Thorn, bambino americano che si rivelava il temuto Anticristo.

Debutto alla regia di tale Arkasha Stevenson, il film è basato su un soggetto di Ben Jacoby sceneggiato dalla stessa regista con Tim Smith e Keith Thomas, e racconta di una giovane donna americana (interpretata da Nell Tiger Free, sensazionale protagonista dell'imperdibile serie di M. Night Shyamalan Servant), che viene inviata a Roma dopo aver preso i voti, e che nella Capitale si trova di fronte a forze oscure che faranno traballare la sua fede, scoprendo un cospirazione che mira a favorire la nascita del male incarnato. Nel cast del film ci sono anche Tawfeek Barhom, Sônia Braga, Bill Nighy e Ralph Ineson.

Questo è il primo trailer ufficiale di Omen - L'origine del presagio: