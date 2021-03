Omaggio al grande Warren Beatty: ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Il leggendario attore e regista compie oggi 84 anni. Lo celebriamo con cinque grandi titoli in streaming.

Dedichiamo oggi il nostro solito approfondimento con i migliori cinque film in streaming all’icona del cinema anni ‘60 e ‘70 Warren Beatty, il quale compie oggi 84 anni. Lanciato insieme a Natalie Wood nel 1962 da Splendore nell’erba, Beatty nel corso dei decenni ha costruito una carriera a tutto tondo che gli ha permesso di aggiudicarsi l’Oscar per la miglior regia grazie a Reds e ottenere ben altre tredici candidature suddivise nelle categorie di attore, sceneggiatore, regista e produttore. In mezzo a una serie di titoli entrati diritto nella storia del cinema americano abbiamo selezionato quelli che a nostro avviso testimoniano al meglio la versatilità dell’artista. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati e diretti dal grande Warren Beatty

Gangster Story

I compari

Il paradiso può attendere

Bugsy

Bulworth - Il senatore

Gangster Story (1967)

Uno dei lungometraggi che maggiormente hanno contribuito a scardinare le fondamenta dell’industria classica e iniziare la grande stagione della cosiddetta “Nuova Hollywood”. Nel portare sul grande schermo le gesta sanguinose di Bonnie and Clyde Arthur Penn si affida a un'idea di montaggio serrato e di messa in scena all’epoca assolutamente anticonvenzionale, fatta di una visione esplicita. Al restano pensano Beatty e Faye Dunaway, perfetti nel dar vita a due psicologie affascinanti quanto deviate, due antieroi che raccontano in pieno la frammentazione dell’individuo contemporaneo. Gangster Story è un capolavoro di rottura delle convenzioni. Disponibile su Chili, Apple Itunes, TIMVision.

I compari (1971)

In mano a un regista che amava smembrare e ricostruire il genere come Robert Altman, I compari non poteva che essere un western atipico. Magnifico, invernale e malinconico, un ritratto impietoso e quasi distopico del mito della frontiera. Beatty si rivela perfetto per impersonare il bonario protagonista, un uomo che inganna il destino aspettando che la propria fine arrivi puntuale. Messa in scena poderosa e una Julie Christie in stato di grazia chiudono un cerchio cinematografico di raro fascino, un film poetico che rappresenta il meglio sia del grande cineasta che dei suoi attori. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play.

Il paradiso può attendere (1978)

Remake profondamente aggiornato del classico di Ernst Lubitsch, il film diretto da Beatty a quattro mani con Buck Henry gli consente di portare sul grande schermo un personaggio all-american, con tutti i suoi pregi e difetti. Il paradiso può attendere è uno spettacolo frizzante a tratti sontuoso, che riflette sull’idea di successo a tutti i costi e si avvale di un cast di supporto grandioso: ancora la Christie, Charles Grodin, James Mason, Jack Warden, Dyan Cannon. Co-sceneggiato dalla grande Elaine May. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Bugsy (1991)

Il biopic sul celeberrimo criminale che ha “inventato” Las Vegas permette a Beatty di tornare indietro nel tempo e dipingere nuovamente un personaggio allo stesso tempo affascinante e violentissimo, uno psicopatico dalla personalità strabordante. Accanto a Beatty la sua futura moglie Annette Bening e un cast di supporto che comprende Ben Kingsley, Harvey Keitel e molti altri. La regia di Bugsy di Barry Levinson è accurata per uno spettacolo elegante e classico. Quarta nomination all’Oscar come attore per Beatty. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Bulworth - Il senatore (1998)

La scatenata commedia diretta e interpretata da Beatty - con accanto una emergente Halle Berry - è un lungometraggio frizzante e magnificamente scritto, tanto da meritare la nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura. Bulworth - Il senatore sembra uscito dagli anni ‘70, da quello spirito liberal che però intende mettere in discussione il senso morale del fare politica. Momenti di enorme comicità e almeno un paio di scene di culto. Forse il miglior film diretto da Beatty dopo Dick Tracy, purtroppo non disponibile in streaming in Italia. Disponibile su Chili.