Omaggio a Paul Newman: i suoi capolavori in streaming

Vogliamo ricordare il grande protagonista de Lo spaccone e Il verdetto con le sue migliori interpretazioni disponibili in streaming.

Ogni volta che (dando sfogo alla mia passione ossessivo-compulsiva per classifiche ed elenchi) provo a scegliere le dieci migliori interpretazioni della storia del cinema americano, vengono fuori grandi nomi come Jack Lemmon, Jack Nicholson, William Holden, George C. Scott e altri. Soltanto un attore però compare invariabilmente due volte in questa Top10 virtuale: Paul Newman. E questo perché nel corso della sua straordinaria carriera ha saputo in qualche modo cambiar pelle, passando da un tipo di recitazione che prediligeva l'esposizione dell’istinto dell’interprete a uno che invece, negli anni della maturità, ha affinato una tecnica diventata sopraffina. Molti sostengono che sia stato Marlon Brando il più grande attore della storia del cinema americano: noi onestamente preferiamo il lavoro sulle sfumature fatto nel corso dei film da Newman o Lemmon. Comunque sia, oggi vogliamo rendere omaggio a questa icona della Settima Arte che a partire dagli anni Cinquanta ha scritto pagine fondamentali per chiunque ami il cinema. I film in streaming scelti per celebrarlo sono soltanto una piccola parte di una filmografia coraggiosa, mai scontata, stracolma di opere preziose e interpretazioni indimenticabili. Questo e molto altro è stato Paul Newman. Uno degli immortali del grande schermo. Buona lettura.

Cinque capolavori in streaming interpretati da Paul Newman

La gatta sul tetto che scotta

Lo spaccone

Butch Cassidy

Il verdetto

Era mio padre

La gatta sul tetto che scotta (1958)

Uno dei grandi melodrammi della storia del cinema americano, incentrato su una famiglia la cui solidità è minata dallo scontro tra un padre/padrone e il figlio disilluso. Richard Brooks mette in scena Tennessee Williams sfruttando al meglio l’unità di ambientazione e le prove infuocate degli attori, su tutti la coppia di protagonisti Elizabeth Taylor/Newman. Nel ruolo di un giocatore di football che ha perso tutto e trovato la bottiglia, la star offre una performance febbrile e appassionata, guadagnandosi la prima delle sue nove candidature all’Oscar. La gatta sul tetto che scotta rimane ancora oggi un classico capace di raccontare i rapporti tra consanguinei molto più in profondità di molto cinema contemporaneo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Lo spaccone (1961)

Uno dei film che ha contribuito a cambiare Hollywood negli anni ‘60. La verità di ambienti, situazioni e personaggi nel film di Robert Rossen ha pochissimi precedenti nella storia del cinema americano, Lo spaccone mette in scena l’umanità spezzata dei protagonisti senza alcuna concessione alla retorica della drammatizzazione. Paul Newman offre una performance destinata alla leggenda, a partire dalla prima, straordinaria sequenza della truffa. E la partita finale con Minnesota Fats, quando Eddie Felson ha già perso la sua anima, è uno dei momenti più commoventi e insieme dolorosi mai visti sul grande schermo. La prima delle mie personali dieci prove d’attore di sempre. Newman non vinse l’Oscar, e ancora tutti si chiedono perché...Nel cast anche un grande George C. Scott. Disponibile su Chili, Amazon Prime Video.

Butch Cassidy (1969)

Il mito viene creato da una favola western crepuscolare e malinconica, perfetta per il tono velatamente sommesso con cui Newman e Robert Redford danno vita ai loro personaggi. Butch Cassidy viene messo in scena da George Roy Hill come un’opera che parla del tramonto di figure leggendarie, perfettamente coadiuvato dal grande direttore della fotografia Conrad Hall. Una ballata autunnale che conduce a un finale senza tempo. Indimenticabile. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il verdetto (1982)

La sceneggiatura perfetta di David Mamet, la regia sempre affilata e sobria di Sidney Lumet al servizio di un personaggio struggente, quello di un avvocato che si è perso e trova al sua possibilità di redenzione in un caso disperato. Newman abbraccia il ruolo di Frank Galvin con un’adesione fisica e psicologica che fanno star male. La disperazione e la speranza di un uomo non sono mai state portate al cinema con tanta efficacia, come dimostra l’arringa finale da leggenda: “Agisci come se avessi fede, e la fede ti sarà data.” Il verdetto è uno dei grandi film processuali e la prova di Newman è una delle migliori performance di sempre. Altro Oscar scippato. La mia seconda nella Top10 personale. Disponibile su Chili, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Era mio padre (2002)

E infine, il commiato di questo mito del cinema. I duetti col protagonista Tom Hanks sono di una classe e un’eleganza quasi impossibili da trovare quando due star recitano insieme. La sequenza della morte del boss John Rooney per mano del suo ex-pupillo Michael Sullivan è una delle migliori e più commoventi sequenze dei nostri tempi, addio perfetto per un attore come nessun altro: se Era mio padre è il film che merita di essere assolutamente riscoperto, ciò è anche grazie alla prova di Newman, capace di ottenere la sua nona ultima nomination all’Oscar, la prima come attore non protagonista. Lui che protagonista invece sarà sempre e per sempre. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Quali altri film di Paul Newman meritano di essere citati? Tantissimi altri, a partire magari da La stangata ancora di George Roy Hill o da Diritto di cronaca di Sidney Pollack. Senza dimenticare classici degli anni ‘60 come Hud il selvaggio o Nick mano fredda, da molti considerata una delle sue prove migliori. Newman l’Oscar l’ha infine vinto per Il colore dei soldi di Martin Scorsese, altro lungometraggio che dovrebbe essere rivisto e amato, a suo tempo ha sofferto troppo del peso di essere il sequel de Lo spaccone. Noi personalmente abbiamo un debole anche per un paio di film che Newman ha girato con Robert Benton, ovvero La vita a modo mio e Twilight. Insomma, scegliete voi il Paul Newman che preferite, ce n’è davvero per ogni palato.