Omaggio a Marlon Brando: i suoi capolavori in streaming

Abbiamo selezionato cinque film in streaming interpretati dal leggendario attore premio Oscar per Fronte del porto e Il padrino.

Da molti appassionati e addetti ai lavori Marlon Brando viene considerato il miglior attore della storia del cinema americano. Con il suo stile di recitazione poderoso e la sua capacità di trasformista l’attore ha partire dai primi anni ‘50 ha realizzato film indimenticabili come ad esempio Un tram che si chiama desiderio (1951) di Elia Kazan, titolo che merita assolutamente di essere ricordato pur non essendo entrato nella nostra personale cinquina. Quattro dei film in streaming scelti per celebrare l’arte di Marlon Brando rappresentano altrettanti enormi successi, vere e proprie sfide professionali e umane che davvero pochi altri colleghi avrebbero avuto il coraggio di accettare. Per quanto riguarda il quinto invece si tratta di un sonoro insuccesso, un flop di critica e pubblico che invece nella nostra personale storia di ammirazione per questo attore detiene un posto speciale. Un western che merita assolutamente di essere riconsiderato poiché possiede uno sguardo sul genere assolutamente non convenzionale e alcuni momenti di cinema impareggiabili. Buona lettura.

Cinque capolavori interpretati dal grande Marlon Brando

Fronte del porto (1954)

Il capolavoro diretto da Elia Kazan porta al cinema un verismo di personaggi, situazioni e ambientazioni mai visto in precedenza a questi livelli. Accanto a un Brando portentoso, capace di superarsi in un personaggio dalle mille sfumature e debolezze, troviamo un cast altrettanto immenso composto da Rod Steiger, Eva Marie Saint, Karl Malden, Lee J. Cobb. Momenti destinati a passare alla storia e otto premi Oscar a Fronte del porto tra cui film regia e ovviamente miglior attore protagonista. La leggenda di Marlon Brando inizia ufficialmente...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play.

Il padrino (1972)

Il Padrino: Il Trailer Ufficiale del Film

Dopo qualche anno di appannamento Francis Ford Coppola offre a Brando il ruolo che non solo definisce una carriera, ma scrive una pagina fondamentale per chiunque ami questa arte. Il Vito Corleone de Il padrino diventa scena dopo scena un personaggio dalle mille sfaccettature, che cambia e si evolve nella sua umanità partendo dalla presentazione iconica nel suo studio personale. I duetti con Al Pacino sono la perfezione fatta arte del recitare. Altro Oscar per Brando, che segue quelli arrivati per il film e l’adattamento del romanzo di Mario Puzo. Poco altro si riesce ad aggiungere su Il padrino...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Ultimo tango a Parigi (1972)

Ultimo Tango a Parigi: Trailer Ufficiale versione restaurata - HD

A nostro avviso l’interpretazione migliore della carriera di Brando, senza dubbio al più struggente. La capacità di rendere il dolore lancinante e la progressiva perdita di voglia di vivere del protagonista sono qualcosa di ancora oggi insostenibile. Il desiderio di dissolversi che si cela dietro la storia carnale con Maria Schneider fanno di Ultimo tango a Parigi un film disperato e luttuoso come nessun altro. Grande merito a Bernardo Bertolucci nel riuscire a esplorare questo lato oscuro e disturbante dell’animo umano. Capolavoro discutibile, certo, ma impossibile da ignorare. O da dimenticare. Disponibile su RaiPlay, NOW.

Missouri (1976)

Il western “dimenticato” di Arthur Penn offre a Brando la chance di duettare magnificamente con l’altro grande istrione del cinema americano, ovvero Jack Nicholson. come molto del miglior cinema dell’autore dopo Gangster Story, anche Missouri si dipana sulle attese, sugli scarti di senso che destrutturano il genere per renderlo esperienza personale e affascinante. Il duello a distanza tra il ladro di bestiame e il bounty killer decisamente dandy si sviluppa secondo una grande, “immobile” progressione narrativa e si risolve con un non-duello da leggenda. Un film incompreso che sarebbe un errore madornale non rivisitare e rivalutare. Grandioso. Disponibile su Apple Itunes, NOW.

Apocalypse Now (1979)

Apocalypse Now: il trailer della versione in Blu-Ray

Marlon Brando e il suo Colonnello Kurtz sono l’appendice perfetta per il viaggio all’inferno - fisico e mentale - che il Willard di Martin Sheen percorre in Apocalypse Now. Un tour de force visivo e ideale che non ha eguali nella storia del cinema, e probabilmente mai ne avrà. Il film definitivo su cosa significhi l'irrazionalità della guerra, presentato attraverso una messa in scena che sancisce il dominio dell’autore sulla produzione, sul sistema industriale, sull’opera stessa. Coppola è Apocalypse Now, non il contrario...Palma d’Oro a Cannes e due Oscar. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.