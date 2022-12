Omaggio a Dino Risi: ecco alcuni dei suoi grandi film in streaming

News Cinema

Il cineasta milanese nasceva il 23 dicembre 1916. Mancano clamorosamente in streaming Il sorpasso e I mostri, ma i film selezionati sono comunque di grande livello.

Stavamo per abdicare l’idea di rendere questo omaggio a Dino Risi nel giorno della sua nascita (Milano, 23 dicembre 1916). L’indisponibilità in streaming de Il sorpasso pareva sinceramente un ostacolo troppo arduo da superare per raccontare l’autore milanese. Si tratta infatti del capolavoro che non soltanto ha più o meno ufficialmente aperto la stagione pazzesca della Commedia all’Italiana, ma ha anche dipinto la società del tempo con una lucidità sferzante prima sconosciuta al nostro cinema, almeno non in termini tanto feroci e umani. Alla fine abbiamo comunque voluto scrivere di Dino Risi, anche perché i cinque film in streaming comunque selezionati rappresentano un percorso artistico indubbiamente valevole, personale e assolutamente non scontato. Ecco dunque il meglio (a disposizione…) della filmografia di un cineasta per noi unico e insostituibile. Buona lettura.

Una vita difficile (1961)

La capacità di indagare la storia e la società italiana attraverso il tono sferzante della commedia amara inizia a esplicitarsi per Risi con pienezza in questo dramma “travestito” che vede protagonista un enorme Alberto Sordi, accompagnato magistralmente da Lea Massari. Una vita difficile è un film in più di un’occasione davvero aspro, che possiede un protagonista tanto cinico quanto insofferente al perbenismo e alla moralità di un’Italia dalla memoria breve e fallace. Senz’altro uno dei migliori film del cineasta milanese. Disponibile su Google Play.

Operazione San Gennaro (1966)

Ritorno alle origini con una commedia scatenata su una banda di criminali da strapazzo ingaggiata da un gangster americano per rubare il tesoro più importante di Napoli. Operazione San Gennaro è un divertissement che mescola sacro e profano con una libertà espressiva accattivante. Ovviamente a fare il film è il cast composto da un Nino Manfredi in grande spolvero, una sensuale Senta Berger, Mario Adorf e la partecipazione sempre incandescente del genio comico di Totò. Un film semplice e ottimamente costruito, da vedere in allegria per godersi i nostri grandi mattatori della commedia. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play.

In nome del popolo italiano (1971)

Un film che pochi altri cineasti avrebbero saputo realizzare con tale profondità psicologica unita all’amarezza nel vedere un’Italia in preda a criminali imborghesiti e zelanti ipocriti. Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman si danno battaglia a colpi di bravura per fare di In nome del popolo italiano un affresco sociale e civile durissimo, avvelenato e capace di avvelenare. Non manca qualche retorica ma ci troviamo di fronte a un’opera seriamente provocatoria, sincera e sentita. Da vedere assolutamente. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Profumo di donna (1974)

E adesso arriva quello che consideriamo il capolavoro di Dino Risi, oltre che uno dei cinque, sei film più riusciti della storia del cinema italiano. La cecità come metafora di chi non sa più vedere il nostro Paese, di chi rifiuta di conformarsi a un perbenismo fittizio e colloso. Vittorio Gassman lascia conflagrare tutta la sua irruenza in un personaggio leggendario, che gli garantisce la Palma d’Oro a Cannes. Profumo di donna chiude metaforicamente la Commedia all'Italiana con un gelo malinconico e rabbioso. Straordinario. Nomination all’Oscar per la sceneggiatura non originale, adattamento da Giovanni Arpino. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Rai Play, NOW.

I nuovi mostri (1977)

Ritorno al film a episodi che Risi - stavolta con Mario Monicelli ed Ettore Scola - aveva già straordinariamente affrontato col primo I mostri (anch’esso non disponibile in streaming). Cambia la società, cambiano le abitudini e le regole, ma la voglia di metterne alla berlina la facciata ipocrita rimane intatta. I nuovi mostri è sotto molti punti di vista ancor più ficcante e tragico del primo film, ancora una volta perfettamente interpretato da Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman e tutti gli altri grandi istrioni nostrani. Alcune vignette sono profondissime e tragiche. Imperdibile come l’originale. Nomination all’Oscar come miglior film straniero. Disponibile su Amazon Prime Video, Rai Play.