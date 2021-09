Omaggio a Dario Argento: ecco i suoi grandi film in streaming

News Cinema

L'autore di Profondo rosso e Suspiria compie oggi 81 anni. Cinque dei suoi migliori thriller/horror in streaming per ricordarne la grandezza cinematografica.

Compie oggi 81 il “maestro” del thriller/horror all’italiana Dario Argento. Fin dagli esordi il regista romano ha ridefinito il genere che lo ha reso famoso in tutto il mondo, elevandone lo status a cinema di serie A, in particolar modo con i suoi capolavori realizzati negli anni ‘70. Quando ha avuto la possibilità di lavorare su sceneggiature congeniate con senso del mestiere, se non addirittura un pizzico di genialità in un paio di casi, il cineasta ha composto puzzle narrativi capaci di impreziosire una messa in scena portentosa, uno stile che ha fatto propria la lezione di grandi artigiani del cinema italiano come Mario Bava e Lucio Fulci spingendone a un livello superiore la visione. Attraverso i prossimi cinque film in streaming vogliamo dunque celebrare un regista unico nella storia del cinema italiano, che ha avuto molti imitatori ma nessuno veramente capace di raccogliere un testimone così importante. Buon compleanno Dario Argento, cineasta che nei tempi migliori ha ipnotizzato il nostro sguardo e terrorizzato ne nostre notti. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti da Dario Argento

L’uccello dalle piume di cristallo (1970)

L’esordio dietro la macchina da presa è di quelli che non si dimenticano, che fanno la storia del cinema italiano di genere con una messa in scena sanguigna, virtuosa e insieme decisamente elegante. Tony Musante è intenso protagonista di un thriller dove nulla è come sembra, in cui i personaggi vengono incastonati in un vortice di tensione senza precedenti. L’uccello dalle piume di cristallo afferma Dario Argento come autore a tutto tondo, che sfrutta il cinema di genere per imporre la propria vibrante visione. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Profondo rosso (1975)

Il capolavoro indiscusso di Dario Argento e insieme uno dei più grandi film della storia del nostro cinema. Fin dalle prime immagini Profondo rosso si sviluppa come un inferno visivo di efficacia devastante, che immerge lo spettatore in un vortice di follia e grande cinema, stilizzato e feroce. David Hemmings è il perfetto protagonista di un thriller terrificante, con un twist narrativo tra i più geniali mai ideati a livello di sceneggiatura e una messa in scena perfetta per renderlo tale. Gabriele Lavia, Daria Nicolodi e l’intramontabile Clara Calamai compongono il resto di un cast superbo. Questo è grande, grandissimo cinema di genere. Che diventa cinema d’autore a tutto tondo, sia chiaro. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Suspiria (1977)

Uno dei cult-movie di Dario Argento, forse il suo lungometraggio visivamente più curato e autoriale dove la visione diventa strumento preciso e ipnotico per veicolare l’atmosfera e i sottotesti di una storia “malata”, la quale vede protagonista Jessica Harper capace di esprimere la necessaria innocenza della protagonista. Suspiria raggiunge vette stilistiche sconosciute agli altri prodotti del cineasta, sublimando il concetto di horror e in qualche modo raggelando la sua potenza espositiva. Un film che è come un diamante prezioso, magnifico da guardare eppure in qualche modo “freddo”, distante. Il remake di Luca Guadagnino ne coglie questo aspetto con sorprendente aderenza. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play.

Inferno (1980)

Altro horror soprannaturale che conferma lo scivolamento di Argento dentro un altro territorio cinematografico, dove la forma spesso diventa più importante del contenuto. Inferno si presenta come un incubo notturno a tratti asfissiante, popolato di personaggi sfuggenti e atmosfere degne dei grandi romanzieri dell’orrore del passato. Eleonora Giorgi, Gabriele Lavia e Daria Nicolodi sono i protagonisti di quello che a nostro avviso è il miglior horror del regista. Disponibile su CHILI, NOW.

Phenomena (1985)

Abbiamo inserito Phenomena perché secondo noi è l’ultimo grande tocco d’autore d’Argento prima dell’inizio di una parabola discendente dovuta anche a un cinema che a partire dagli anni ‘90 cambierà pelle, modi produttivi e stilemi estetici. Questo thriller/horror che si avvicina molto all’idea di fiaba nera vede protagonista una incantevole Jennifer Connelly, creatura innocente che si addentra in un universo orribile e deformato. Piccolo grande film di culto, che riesce a disturbare e spaventare con momenti di cinema quasi estremo. Uno dei migliori film di Dario Argento, troppo spesso dimenticato quando si tratta di ricordare le sue opere migliori. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play.