Oltre Marvel e DC: i migliori film in streaming tratti da altri fumetti

News Cinema

Abbiamo selezionato otto film in streaming che sono cinecomic indipendenti dall'universo di Marvel e DC Comics.

Eccovi una lista di otto film in streaming che sono adattamenti cinematografici di fumetti ma non appartengono all’universo della Marvel né a quello della DC Comics. In questo caso abbiamo scelto opere anche inaspettate che allontanano dalla semplice idea d’intrattenimento – possibilmente con supereoi – per proporre invece un cinema diverso, che scava più in profondità e prova a raccontare l’animo umano. I titoli che abbiamo scelto variano dall’action alla commedia, dal crime-movie al noir, garantendo comunque uno sguardo originale sul rapporto tra graphic-novel e cinema.

Otto film in streaming tratti da fumetti indipendenti

Ghost World

Era mio padre

Old Boy

A History of Violence

Sin City

V per vendetta

Scott Pilgrim vs. the World

La vita di Adele

Ghost World (2001)

Tratto dal sulfureo fumetto indipendente di Daniel Clowes, il film diretto da Terry Zwigoff esplora l’amicizia tra due giovani ragazze in una cittadina americana come tante, dove la vita scorre quieta, molto quieta, così monotona…Protagoniste assolute sono Scarlett Johansson e Thora Birch, perfette nei suoli di Rebecca ed Enid. Accanto a loro uno Steve Buscemi altrettanto efficace. Da Clowes è stato tratto anche il più recente e altrettanto ficcante Wilson con Woody Harrelson e Laura Dern. Ghost World è disponibile su Chili e Google Play.

Era mio padre (2002)

Era mio Padre: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Dopo l’Oscar ottenuto con American Beauty Sam Mendes scelse di portare sul grande schermo la graphic novel di Max Allan Collins e Richard Piers Rayner. Il risultato è un gangster-movie autunnale e stilizzato, magnifico da vedere – Academy Award per la fotografia – e doloroso nella narrazione. Protagonista un portentoso Tom Hanks, a supporto niente meno che la leggenda Paul Newman. Un film sottovalutato all’epoca, decisamente da riscoprire. Era mio padre è disponibile su Chili, Google Play e Apple Itunes.

Old Boy (2003)

Il film di Park Chan-wook ha rappresentato un momento spartiacque per l’apertura dei mercati occidentali al cinema sudcoreano. Imprigionato in una camera/cella per quindici anni senza sapere il motivo, Oh Dae-su (Cho Min-sik) vuole soltanto una cosa: vendetta. Ma ottenerla lo porterà ad azioni e conseguenze ancor più dolorose…Adattamento del fumetto di Nobuaki Minegishi, Old Boy è un film inclassificabile, ipnotico, potenza espressiva quasi stordente. In poche parole uno dei grandi cult-movie di inizio millennio. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

A History of Violence (2005)

Cantore primo della metamorfosi fisica, David Cronenberg con A History of Violence rappresentò invece quella emotiva e psicologica di un uomo qualunque che torna a essere tormentato dal suo passato criminale. Ispirato alla graphic novel di John Wagner e Vince Locke, il film rappresenta una dissertazione gelida ma precisa sulla zona oscura del nostro reale, il quale dietro la superficie di normalità può nascondere violenza e orrore. Perfetti Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris e un William Hurt che grazie all’unica sequenza da lui interpretata nel film ottenne una nomination all’Oscar. Disponibile su Chili e TIMVision.

Sin City (2005)

L’adattamento della graphic-novel di culto di Frank Miller è probabilmente il più visionario tra quelli contenuti in questo articolo, in quanto riproduce quasi alla perfezione lo stile dell’artista originale (non a caso Robert Rodriguez volle accreditarlo come co-regista). Il risultato è un film spettacolare, abbagliante, pieno di adrenalina. Il cast è poi a dir poco portentoso: Mickey Rourke, Bruce Willis, Rosario Dawson, Jessica Alba, Carla Gugino, Benicio Del Toro e molti altri. Sin City ha scritto una pagina unica nella storia degli adattamenti da fumetto. Disponibile su Chili, Google Play.

V per vendetta (2005)

V per Vendetta: il trailer del film

La versione per il cinema del capolavoro di Alan Moore e David Lloyd venne sceneggiato dalle sorelle Wachowski e diretto dal loro assistente alla regia James McTeigue, anche se la leggenda vuole che la maggior parte delle sequenze furono dirette proprio dalle registe di Matrix. Comunque sia il risultato è notevolissimo: V per Vendetta è un film appassionante e carico di energia, magnificamente interpretato da un Hugo Weaving ispiratissimo anche dietro la maschera. Con lui Natalie Portman e il mai abbastanza apprezzato Stephen Rea, attore di classe. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision.

Scott Pilgrim vs. the World (2010)

Scott Pilgrim vs. the World: il trailer del film

Quando si tratta di commedia con venature bizzarre Edgar Wright è una garanzia, e Scott Pilgrim lo conferma in pieno. Eppure il film non ottenne al tempo il successo che tutti speravano, salvo poi diventare negli anni un vero e proprio cult-movie generazionale. Lo spirito del fumetto di Brian Lee O’Malley c’è tutto, così come la vena surreale della recitazione del protagonista Michael Cera. Nel cast anche Aubrey Plaza, Mary Elizabeth Winstead e un Chris Evans pre-Captain America. Un gioiello d’evasione con una colonna sonora da urlo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

La vita di Adele (2013)

La Vita di Adele: Il trailer italiano del film

Il fumetto è di Julie Maroh, il film è totalmente di Abdellatif Kechiche, il quale ha messo in scena la storia d’amore tra Adèle ed Emma sviscerandone ogni lato con la sua consueta passione per l’essere umano in tutte le sue forme. Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos sono semplice perfette come protagoniste, umane e dolcissime. La vita di Adele scorre placido eppure sempre emozionante, come il miglior cinema d’autore sa fare. Palma d’Oro a Cannes. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Questi gli otto titoli prescelti per parlare del connubio tra film e fumetto. Abbiamo volutamente escluso titoli di grandissimo richiamo per puntare al contrario su lungometraggi che a nostro avviso dovrebbero essere riscoperti o riapprezzati. Fateci sapere quali sono i vostri preferiti o quali avreste voluto vedere nell’articolo.