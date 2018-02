Oltre la notte: una clip italiana esclusiva del film con Diane Kruger

Nel 2004 il regista tedesco di origini tuche Fatih Akin, vince con La sposa turca il premio per il Miglior Film al Festival di Berlino e agli European Film Awards. Da allora è iniziata per lui una carriera densa di film importanti, come quello che BIM Distribuzione porterà nelle nostre sale dal 15 marzo. Si tratta di Oltre la notte/In The Fade, interpretato da Diane Krueger che proprio per questo ruolo poco glamour e coraggioso ha vinto la Il Premio per la miglior interpretazione femminile allo scorso Festival di Cannes.

Nell'attesa dell'uscita vi presentiamo una clip esclusiva in italiano del film:



Oltre la Notte: Clip italiana del film: Giustizia - HD

La trama ufficiale del film:

L'esistenza di Katja viene improvvisamente sconvolta dalla morte del marito Nuri e del figlioletto Rocco, rimasti uccisi nell’esplosione di una bomba. Grazie al sostegno di amici e familiari, Katja riesce ad affrontare il funerale e ad andare avanti. Ma la ricerca ossessiva degli assassini e delle ragioni di quelle morti insensate la tormenta, riaprendo ferite e sollevando dubbi. Danilo, avvocato e miglior amico di Nuri, rappresenta Katja nel processo finale contro i due sospetti: una giovane coppia appartenente a un’organizzazione neonazista. Il processo è un’esperienza durissima per Katja, che però non si arrende. Vuole giustizia.