Oltre la Notte: in esclusiva il poster italiano del film con Diane Kruger

Vincitrice del Premio per la miglior interpretazione femminile allo scorso Festival di Cannes per il suo ruolo di una donna alla disperata ricerca di giustizia per l'assassinio di suo marito e di suo figlio, Diane Kruger torna prossimamente nei nostri cinema in Oltre la Notte, il nuovo film del premiato regista turco-tedesco Fatih Akin.

Il film, candidato della Germania per gli Oscar 2018, ha appena ricevuto la nomination ai Golden Globe 2018 come miglior film straniero.



Vi mostriamo oggi, in anteprima, il poster ufficiale italiano del film:





La trama ufficiale di Oltre la Notte:

La vita di Katja viene improvvisamente sconvolta dalla morte del marito Nuri e del figlioletto Rocco, rimasti uccisi nell'esplosione di una bomba. Grazie al sostegno di amici e familiari, Katja riesce ad affrontare il funerale e ad andare avanti. Ma la ricerca ossessiva degli assassini e delle ragioni di quelle morti insensate la tormenta, riaprendo ferite e sollevando dubbi. Danilo, avvocato e miglior amico di Nuri, rappresenta Katja nel processo finale contro i due sospetti: una giovane coppia appartenente a un’organizzazione neonazista.

Il processo è un’esperienza durissima per Katja, che però non si arrende. Vuole giustizia.