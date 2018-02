Olivia Wilde esordirà alla regia con la commedia Booksmart

Olivia Wilde esordirà alla regia con la commedia esistenziale Booksmart, che vedrà come protagoniste le due giovani promesse Beanie Feldstein (Lady Bird) e Kaitlyn Dever (Last Man Standing). Il film sarà una coproduzione tra Annapurna e Gary Sanchez, e per quest'ultima da esecutivo fungerà Adam McKay, Oscar per l'adattamento de La grande scommessa.



La storia seguirà la vicenda di due amiche del cuore che si sono impegnate al massimo per essere le migliori studenti possibili e la notte prima del diploma capiscono che invece avrebbero dovuto spassarsela di più. Ecco allora che decidono di recuperare in una sola notte tutto il tempo perso, sperimentando tutto ciò di cui hanno in fondo avuto paura negli anni precedenti.

La sceneggiatura di Booksmart è stata scritta originariamente da Emily Halpern e Sarah Haskins, con delle revisioni fatte successivamente da Susanna Fogel e l'ultima stesura redatta invece da Katie Silberman. Non si sa ancora quando inizieranno le riprese o quando il lungometraggio arriverà nelle sale americane.

Lanciata dalla serie TV House, M.D., dove interpretava la talentuosa ma problematica "Tredici", Olivia Wilde si è poi affermata anche sul grande schermo grazie a successi commerciali come Tron:Legacy e Cowboys & Aliens o film d'autore come Lei di Spike Jonze. Prossimamente la vedremo come attrice nel crime-drama A Vigilante e nel film romantico Life Itself, accanto a Samuel L. Jackson e Oscar Isaac.