Olivia Wilde dirigerà un progetto Marvel al femminile

Mauro Donzelli di 20 agosto 2020

Continua a concentrarsi sulla carriera dietro la macchina da presa Olivia Wilde come conferma la firma per dirigere per Sony un film al femminile per la Marvel.

Prosegue il percorso di svecchiamento per i cinecomic e la Marvel al cinema, in cerca di nuovi territori e di un mercato non solo al maschile. Olivia Wilde ha firmato un contratto con la Sony Pictures per dirigere un film, ancora senza titolo, che viene definito “al femminile”, proprio per il mondo Marvel. Nelle settimane scorse si era parlato insistentemente dello sviluppo di un film intorno al personaggio di Spider-Woman. Andando a spulciare nella storia della casa di fumetti scopriamo che quei panni sono stati indossati nel corso degli anni da vari personaggi della Marvel Comics, a partire da Jessica Drew negli anni ’70, includendo poi Mary-Jane Watson e Gwen Stacy. Proprio la versione Spider-Gwen è quella apparsa recentemente anche al cinema, nel film d’animazione Spider-Man: un nuovo Universo, con la voce di Hailee Steinfeld. Il film sarà scritto da Katie Silberman, già autrice della sceneggiatura dell’esordio alla regia della Wilde, Booksmart, da noi tristemente intitolato La rivincita delle sfigate. Non è l’unico progetto da regista che attende la Wilde, c’è anche il thriller Don’t Worry Darling, con Florence Pugh, Chris Pine, Dakota Johnson e Shia LaBeouf, le cui riprese dovrebbero partire in autunno.

