Olivia Munn e le molestie: "Mi offrirono una cifra a sette zeri per tacere, se avessi firmato un accordo di riservatezza"

L'Olivia Munn di The Newsroom e The New Girl, ospite di un podcast, ha rivelato che, dopo essere stata oggetto di molestie (non indica nomi o circostanze), le offrirono una grande cifra per tacere, ma avrebbe dovuto sottoscrivere di dimenticare l'accaduto. Rifiutò i soldi e negò la firma.

Celebre per The Newsroom, ultimamente in Tales of the Walking Dead, Psylocke in due film degli X-Men, presente anche in New Girl, Olivia Munn ha ormai quasi vent'anni di carriera alle spalle, e al podcast Reclaiming di Monica Lewinsky ha voluto confidare un episodio spiacevole legato a una molestia: non la molestia in sé, quanto le sue conseguenze in un accordo umiliante sottobanco, che si rifiutò di sottoscrivere... rifiutando però anche un cospicuo risarcimento. Leggi anche Olivia Munn rivela il suo calvario: La scoperta del cancro al seno e la doppia mastectomia

Olivia Munn ha rifiutato molti soldi per seppellire una molestia

Dalle parole pronunciate da Olivia Munn nel podcast non c'è tanto l'intenzione di denunciare una vicenda di molestie (o specifici colpevoli), quanto quella di additare una pratica ora fuorilegge in California: mettere tutto a tacere nero su bianco, con un risarcimento e un impegno firmato a non rivelare nulla dell'accordo o dell'accaduto, una variante del "Non Disclosure Agreement" (NDA). Ecco cosa ha raccontato l'attrice, classe 1980, appena uscita da problemi di salute piuttosto gravi.

Mi accaddero delle cose su questo set cinematografico, proprio personalmente a me, che non andavano proprio bene. Fu così traumatico che dovetti inviare un reclamo allo studio. Si creò una situazione in cui mi offrirono un sacco di soldi, ma proprio un sacco, tipo sette cifre, per accettare le loro scuse. Solo che l'offerta comprendeva un NDA. Non che avessi intenzione di discuterne pubblicamente, davvero, perché volevo lasciarmelo alle spalle. È per questo che non voglio entrare nei dettagli di quella situazione. Però dissi: "Non firmerò l'NDA". E loro: "Devi farlo per forza". Sentivo che era proprio una cosa sbagliata. Erano i primi tempi del #MeToo e Time's Up... quando la gente aveva nel mirino chiunque fimasse NDA, dicendo: "L'hai fatto solo per i soldi!" Avevo paura che, firmando, le mie ragioni perdessero validità. Ero preoccupata del fatto che lo studio, nel tentativo di sminuire la mia voce, avrebbe fatto sapere che avevo firmato un NDA per i soldi. Una persona mi disse pure: "Ma sono un sacco di soldi, saresti pazza a rifiutare!" E gli dissi: "Lo so che ti sembrano un sacco di soli, ma non sono poi così tanti per perdere la mia voce." E uscimmo, mi ricordo che mi sentii tanto fiera di me stessa quando uscii. E poco dopo l'NDA divenne illegale in California! [Col senno di poi] avrei preso la stessa decisione, però la presi basandomi sulla rabbia, è una cosa che ho dovuto imparare a tenere sotto controllo, per usarla a mio vantaggio. Ho imparato che bisogna riflettere sulle cose e prendersi del tempo per discuterne.