Oliver Stone dirigerà il dramma White Lies con Benicio Del Toro come protagonista

Oliver Stone ha finito di scrivere la sceneggiatura del suo prossimo film, che si intitolerà White Lies. Si tratta di un progetto che si preannuncia piuttosto differente dal suo solito cinema di denuncia storica e civile. Interamente ambientato a New York, White Lies è un dramma familiare che racconterà di tre generazioni a confronto: protagonista assoluto sarà Benicio Del Toro, il quale interpreterà Jack, uomo che ha un figlio a dir poco problematico e che come genitore sta ripetendo purtroppo gli errori e suo padre e sua madre hanno compiuto con lui. Nel tentativo di liberarsi della gabbia che in fondo lui stesso si è costruito intorno, Jack finisce per perdersi ancor di più. Ad aiutarlo arriverà l'incontro con una donna che invece ha uno stile di vita totalmente diverso dal suo.

Ancora non si conoscono i nomi del resto del cast di White Lies, le cui riprese dovrebbero iniziare la prossima primavera. Oliver Stone e Benicio Del Toro hanno già lavorato insieme al thriller del 2012 Le belve, tratto dall'omonimo romanzo di Don Wislow. L'ultimo film da regista di Stone è stato Snowden, mentre Del Toro lo abbiamo visto recentemente nel riuscito Soldado: Day of the Sicario, diretto dall'italiano Stefano Sollima.

Sia Oliver Stone che Benicio del Toro hanno vinto l'Oscar. Il primo ne ha ottenuti due come regista (Platoon, Nato il 4 luglio) e uno come sceneggiatore (Fuga di mezzanotte). L'attore ha invece trionfato come non protagonista del 2000 grazie a Traffic.