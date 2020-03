Olga Kurylenko positiva al coronavirus

News Cinema

L’attrice lo comunica sul suo Instagram mandando un chiaro messaggio ai suoi fan.

L’attrice Olga Kurylenko, ucraina di nascita, ha comunicato sul suo account Instagram di essere positiva al coronavirus. “Sono ormai malata da una settimana”, ha detto la Bond girl di Quantum of Solace. “Febbre e spossatezza sono i miei principali sintomi. Prendete cura di voi e prendete il virus seriamente! Sono chiusa a casa dopo essere risultata positiva al virus”. Parole in calce a una foto della vista dalla sua finestra di casa, che ha scatenato migliaia di commenti solidali da parte dei suoi 567 mila follower.

La Kurylenko si aggiunge a una lista ovviamente sempre crescente di personalità del mondo dello spettacolo che hanno contratto il virus, su tutti Tom Hanks e la moglie Rita Wilson in Australia, mentre lui era sul set del film di Baz Luhrmann.

Abbiamo apprezzato la Kurylenko, bella e brava, nel fantascientifico Oblivion del 2013, al fianco di Tom Cruise, oltre che ne La corrispondenza di Tornatore, in Morto uno Stalin, se ne fa un altro, e il L’uomo che uccise Don Chisciotte di Terry Gilliam. Ha da poco finito le riprese di The Bay of Silence, un thriller di Paula van der Oest, insieme a Brian Cox e Claes Bang.