Olga Kurylenko contro l'Impero Romano: il trailer di Boudica

Mentre impazza sui social il tormentone di "Quanto spesso pensi all'Impero Romano?", noi vi presentiamo il trailer ufficiale del film che vede l'attrice nei panni della regina di una tribù dell'attuale Inghilterra che guidò la più grande rivolta anti-romana nella storia dell'isola.

Sarete sicuramente tutti - o quasi - al corrente di uno dei trend social del momento, quello che, vai a capire perché, gira attorno alla domanda “Quanto spesso pensi all’Impero Romano?”. Ognuno di voi ha la sua risposta all’interrogativo, ma quel che è certo è che di recente Olga Kurylenko, all’Impero Romano, deve aver pensato spesso.

La celebre attrice ucraina, che è stata la Bond Girl di Quantum of Solace, che di recente abbiamo visto in Tyler Rake 2 e che ha recitato in film come 7 psicopatici, La corrispondenza, Oblivion e Black Widow, è infatti la protagonista di Boudica, film che racconta la storia dell’omonimo personaggio storico, di cui qui di seguito trovate il trailer ufficiale originale.

Boudicca (nota anche come ​​Budicca, o Boadicea) è stata una regina della tribù degli Iceni, una popolazione dell’attuale Inghilterra orientale, famosa per aver guidato la più grande rivolta anti-romana della storia dell’isola britannica.

Boudicca era la moglie di Prasutago, re degli Iceni, filo-romano, dal quale ebbe due figlie. Alla morte del marito, a dispetto di un testamento che chiedeva che il suo regno venisse diviso tra la moglie, le figlie e l’Impero guidato da Nerone, i Romani requisirono le terre, umiliarono Boudicca frustandola nuda in pubblico e violentarono le sue figlie.

Non sorprende, quindi, che la fiera regina, descritta dagli storici come “molto alta e dall’aspetto terrificante”, decise di rispondere a questo sfregio con una brama di vendetta, e nel 60 d.C. guidò una rivolta delle tribù locali che mise in serio pericolo il controllo romano dell’isola.

Da notare che anche nel Centurion di Neil Marshall Olga Kurylenko aveva interpretato il ruolo di una guerriera in lotta contro gli invasori romani, in quel caso un personaggio di nome Etain.

Questo con Olga Kurylenko, diretto da Jesse V. Johnson, che arriverà prossimamente in Italia distribuito da Minerva, non è il primo film a raccontare la storia della regina: ce n’è stato un altro nel 2003, con Alex Kingston come protagonista.

A Boudicca è stata dedicata una celebre statua esposta a Westminster, ma anche canzoni di Róisín Murphy e Enya.

Questo è il trailer ufficiale orifinale di Boudica, con Olga Kurylenko: