Old: scorrono umani nella clessidra del nuovo film di M. Night Shyamalan

Abbiamo titolo e poster del nuovo film di M. Night Shyamalan e sappiamo di cosa parla.

È in fase di riprese nella Repubblica Dominicana il nuovo mistery thriller di M. Night Shyamalan. Lo sceneggiatore e regista ha deciso che era venuto il momento di farci sapere il titolo del film: Old. Erano giunte notizie nelle scorse settimane che Shyamalan fosse tornato al lavoro e che stesse poco per volta trovando gli attori giusti per i ruoli della sua nuova storia misteriosa. Su twitter, l'autore ha dunque condiviso nome del film e poster, ma è grazie a una fonte anonima del sito americano Collider che veniamo a sapere anche di cosa tratta il soggetto.

Old sarebbe tratto dalla graphic novel francese intitolata Château de Sable (Castello di sabbia) dello scrittore francese Pierre Oscar Lévy e dell'illustratore svizzero Frederik Peeters la cui trama è la seguente: un gruppo di tredici persone formato da una coppia, una famiglia, qualche turista e un rifugiato, si trovano tutti per motivi diversi su una spiaggia idilliaca , quando il cadavere di una donna si avvicina a riva galleggiando. Ma c'è qualcos'altro di sinistro in quel luogo in apparenza meraviglioso, mentre sembra che tutti stiano stranamente invecchiando precocemente.

La graphic novel è descritta come una sorta di horror esistenziale con echi kafkiani che non spiega realmente il mistero metaforico di ciò che vivono i personaggi, pertanto Shyamalan potrebbe essersi soltanto ispirato alla premessa per poi proseguire con uno sviluppo originale.

Il cast di Old è composto da Gael Garcia Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung, Rufus Sewell, Embeth Davidtz e Emun Elliott.

Al momento il film conta su un'uscita in sala prevista per il 23 luglio 2021.

Qui sotto il poster di Old e più in basso M. Night Shyamalan sul set del film.