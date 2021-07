Old scalza Black Widow al boxoffice italiano del weekend, mentre La compagnia dell'anello sorprende

News Cinema

Ritorno in formissima per M. Night Shyamalan e il suo Old, primo al botteghino italiano del weekend: secondo posto per Black Widow, al terzo si difende I Croods 2 - Una nuova era. Al quarto dopo 20 anni ricompare il primo Signore degli Anelli.

Old, ultima fatica di M. Night Shyamalan, è partito direttamente in testa al boxoffice italiano del weekend: un gruppo di persone su una spiaggia isolata scopre che il tempo della loro vita subisce un'inspiegabile accelerazione, e gli spettatori italiani erano curiosi di osservare il fenomeno, perché il film ha incassato in cinque giorni 610.000 euro (510.000 nel fine settimana). Costato appena 18 milioni di dollari, Old ha avuto una partenza sicura anche negli States, dove ha conquistato il primo posto. In tutto nel mondo ha già totalizzato 23 milioni d'incassi, ergo i 40 per rientrare nei costi sono a portata di mano.

Old ha finito per spingere in seconda posizione Black Widow con Scarlett Johansson: il ritorno del Marvel Cinematic Universe al cinema si è tuttavia difeso con altri 343.000 euro, toccando il totale italiano di 4.303.000 (il più alto dalla riapertura delle sale a fine aprile). Il risultato internazionale del film di Cate Shortland è al momento sui 315 milioni di dollari, non calcolando gli oltre 60 incassati su Disney+ dagli Accessi VIP.

Slitta dal secondo al terzo posto anche I Croods 2: Una nuova era: il simpatico seguito della DreamWorks Animation ha rastrellato altri 300.000 euro, per un risultato da noi che si assesta quindi sul 1.236.000. Lo scontro tra i nostri amati cavernicoli e una famiglia che cerca di abbracciare il (relativo) progresso sta evidentemente divertendo anche il pubblico italiano.