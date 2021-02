Old: primo teaser trailer del nuovo film di M. Night Shyamalan

News Cinema

Un tesissimo thriller-horror tratto dalla graphic novel di Pierre Oscar Levy e Frederik Peeters "Sandcastle". Nel cast ci sono Gael García Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps. Targato Universal, Old è previsto nelle sale USA per il 23 luglio.

Ha fatto il suo debutto nella notte, nell'ambitissima fascia pubblicitaria del Superbowl, il primo teaser trailer di Old, atteso nuovo film di M. Night Shyamalan.

Ispirato da una graphic novel di Pierre Oscar Levy e Frederik Peeters intitolata "Sandcastle", Old è un thriller-horror che racconta di tredici personaggi (una coppia, una famiglia, qualche turista e un rifugiato) che si trovano tutti, per diversi motivi, su una paradisiaca e isolata spiaggia. Quando viene rinvenuto in mare il corpo di una donna senza vita, il gruppo si rende presto conto di non poter fuggire ed essere bloccato in quel luogo misterioso che sembra nascondere un oscuro segreto sovrannaturale per il quale fa invecchiare le persone a vista d'occhio.

Nel cast ci sono Gael García Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Embeth Davidtz e Rufus Sewell. Le riprese si sono svolte nella Repubblica Dominicana.

Targato Universal Pictures, Old è previsto in uscita nelle sale per il 23 luglio.

Old: la trama ufficiale

Quest'estate il visionario regista M. Night Shyamalan presenterà un agghiacciante, misterioso nuovo thriller su una famiglia in vacanza ai tropici che scopre che l'isolata spiaggia dove si stanno rilassando per qualche ora li sta facendo invecchiare rapidamente... riducendo l'arco delle loro vite a una singola giornata.