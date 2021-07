Old, Ishana Shyamalan regista della seconda unità per papà M. Night: "Per noi un'esperienza spirituale"

News Cinema

Già regista di un paio di episodi di Servant, Ishana Shyamalan, diplomata alla New York University, è stata regista della seconda unità per il babbo M. Night Shyamalan: com'è lavorare con lui?

Ishana Night Shyamalan, classe 1999, è la figlia di M. Night Shyamalan: diplomata in regia alla New York University, ha debuttato dietro alla macchina da presa in un paio di episodi della serie Servant, prodotta da suo padre, ma è stata davvero al suo fianco per la prima volta sul set di Old, in qualità di regista della seconda unità. Old è la surreale storia su un gruppo di persone, che in una gita su una spiaggia misteriosa realizza di stare vivendo a velocità sconvolgente tutte le fasi della propria vita, nell'arco di una sola giornata. Una storia in pieno stile M. Night, che sua figlia ha avuto ormai modo di osservare da vicino, con l'affetto tipico di un figlio che erge il genitore a modello da seguire, non senza qualche nervosismo. Ma non poteva esserci contesto migliore per questa collaborazione, visto che Old è una riflessione visionaria sul tempo che passa e anche sul rapporto tra figli e genitori. Chiacchierandone con Variety, Ishana ha detto: Leggi anche Old: la recensione del thriller di M. Night Shyamalan

Di punto in bianco, mentre stavo lavorando su Servant, me l'ha prospettato con largo anticipo: "Vuoi farmi da regista della seconda unità?" Sulle prime ho detto: "Non ci penso proprio!" C'era un certo nervosismo, ma poi lavorando con lui su Servant mi è sembrato naturale acettare. È stata per noi un'esperienza incredibile, spirituale.[...]

Affronta i film in modo molto metodico e programmatico. Fa lo storyboard di tutto. Nella sua stanza all'hotel aveva dodici enormi storyboard con l'intero film pianificato. [...] Essendo sua figlia, mi sono trovata in molte conversazioni tra mio padre e il direttore della fotografia Mike Gioulakis a cena, o in auto. Li sentivo discutere delle inquadrature e di come fossero ispirati da tanti film giapponesi e della new wave australiana.