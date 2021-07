Old: il pericolo è in agguato nella prima clip italiana del film di Shyamalan

News Cinema

E’ carica di tensione la prima clip italiana di Old, il nuovo thriller di M. Night Shyamalan, che sceglie una splendida spiaggia tropicale come teatro di misteri e paure.

Ha appena invaso le sale il nuovo film di un regista che amiamo da tempo e di cui seguiamo con curiosità la carriera con i suoi alti, a cominciare da Il sesto senso, e i suoi meno alti. Parliamo di M. Night Shyamalan, che invece di collocare l’azione nella sua amata Philadelphia, si sposta su una magnifica e isolata spiaggia tropicale dove succedono cose sorprendenti e terribili. Old, che contiene la giusta tensione e si concentra sulla famiglia e sul tempo che passa troppo velocemente, ha un cast di primissimo piano. Si va da Gael Garcìa Bernal a Thomasin McKenzie, da Rufus Sewell a Eliza Scanlen.

Adattamento del graphic novel "Sandcastle" di Pierre Oscar Levy e Frederik Peeters, Old è stato girato in piena pandemia ed è molto lontano dalle atmosfere e dai cattivi di Split e Glass. Nella prima clip italiana del film che oggi vi mostriamo, i personaggi cominciano a rendersi conto dei pericoli che aleggiano in un luogo che appariva paradisiaco e sicuro. Sembra un po’ di stare in Lost, solo che gli avvenimenti prenderanno una piega molto diversa da quella della celebre serie tv. Siamo fra il thriller soprannaturale e il dramma, e M. Night Shyamalan ci tiene a dire che il film non è un horror. Come i suoi altri lavori, è molto personale e ha a che vedere con la sua vita e con l'invecchiamento dei suoi genitori. Nasce dalla voglia di reinventarsi come artista di cinema e ricominciare da capo trovando uno stile diverso. A giudicare anche da questa scena, sembra che il regista ci sia riuscito alla perfezione.

