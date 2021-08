Old Henry: il trailer del western d'azione selezionato al Festival di Venezia 2021

News Cinema

Diretto da Potsy Ponciroli e interpretato da Tim Blake Nelson e Scott Haze, il film verrà presentato il 7 settembre, fuori Concorso, al Festival di Venezia, e debutterà prossimamente nei cinema italiani distribuito da Blue Swan.

Tra i film che verranno presentati Fuori Concorso al Festival di Venezia 2021, che si pre-inaugura stasera con la proiezione del restauro di Per grazia ricevuta di Nino Manfredi e che si aprirà ufficialmente domani con invece quella di Madres paralelas, il nuovo film di Pedro Almodovar, c'è anche Old Henry, western d'azione scritto e diretto da Potsy Ponciroli e interpretato da Tim Blake Nelson, Scott Haze e Stephen Dorff.

Il film racconta la storia di un contadino rimasto vedovo e di suo figlio, che decidono di aiutare un avventuriero ferito che bussa alla loro porta. L’uomo ha con se parecchi soldi che dei banditi verranno ben presto a reclamare, costringendo il contadino a decidere da che parte stare.

Questo che vedete qui di seguito è il trailer ufficiale originale di Old Henry, che debutterà prossimamente nei cinema italiani distribuito da Blue Swan.