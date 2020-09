Old Boy: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 2 settembre con SimulWatch

News Cinema

Una volta visto, non lo si dimentica più il film sudcoreano del 2004 Old Boy di Park Chan-wook. L'appuntamento su SimulWatch è per mercoledì 2 settembre alle 22.

La visione condivisa di mercoledì 2 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un celebrato film sudcoreano vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes nel 2004. Old Boy è diretto da Park Chan-wook ed è tratto dal manga omonimo di Nobuaki Minegishi e Garon Tsuchiya. Crudo e violento, il film ha ricevuto l'apprezzamento di Quentin Tarantino che lo ha indicato come "il film che avrei voluto fare io". Old Boy contiene molte scene per stomaci forti che difficilmente svaniranno dalla memoria dopo aver visto il film, scene che hanno ispirato altri registi desiderosi di seguire la creatività noir di Park Chan-wook. Il film ha anche un remake americano diretto da Spike Lee.

Old Boy segue le vicende di Oh Dae-su (Choi Min-sik), un uomo che conduce una vita semplice che un giorno viene arrestato per ubriachezza molesta. Quando viene rilasciato, il giorno del quarto compleanno di sua figlia, qualcuno lo rapisce. Riprende conoscenza all’interno di una sorta di cella con un letto, un bagno e una televisione malfunzionante. Nonostante l’uomo cerchi di scappare dalla stanza, sembra davvero impossibile uscirne.

Trascorrono ben quindici anni e, d’improvviso, Dae-su viene drogato e, quando si risveglia, è all’interno di una valigia sul tetto di un edificio.





