OIFF 2019 - Ostia International Film Festival

Il panorama nazionale e mondiale dei Festival del Cinema si evolve in continuazione.

Quello che fino ad un decennio fa era privilegio di località esclusive come Cannes, Venezia o Torino universalmente note per il loro apporto al mondo cinematografico, ora rappresenta veicolo di diffusione della cultura locale, ma anche di attrazione turistica, per località più o meno conosciute, più o meno prestigiose.

Ed a volte l'abbinamento tra prestigio della località ospitante e Festival locale è inversamente proporzionale. Ed è li in questa mancanza che si propone un outsider, l'americano uderdog, un pretendente, un aspirante al titolo. Al titolo di cavaliere, di accompagnatore del festival di Roma, perlomeno nella sua versione estiva.

L'Ostia International Film Festival si propone di ricordare perché l'esperienza cinematografica non è una moda, ma un'arte, la settima appunto.

Dal 20 Giugno a Cineland saranno proiettati i film ed i cortometraggi finalisti di questo concorso internazionale di cinema.

Ma non solo.

Il giorno 21 Giugno avrà vita la Sezione Speciale "Ostia nel Cinema" una retrospettiva arricchita da interviste e contributi video sul rapporto d'amore di Ostia con grandi maestri di Cinema, cominciando da Federico Fellini, che con Amarcord, I Vitelloni, Roma e La Voce della Luna trovò in Ostia una fedele alleata, che gli facesse dimenticare, o ricordare la sua Rimini, Alberto Sordi, tra i protagonisti de I Vitelloni, colui il quale con Mamma mia che impressione, Un Americano a Roma, il Tassinaro ha contribuito a rendere indimenticabili scorci di questo quartiere di Roma. A compltare il trio Carlo Verdone. Gallo Cedrone, Benedetta Follia, Troppo Forte in ordine sparso tra il primo Verdone e il più recente. nessuno come lui ha saputo ritrarre i personaggi reali catapultandoli nell'immaginario colletivo nazionale e mondiale. Accanto a loro menzioni speciali per motivi diversi a Steno, Pasolini, Caligari e Corbucci che col monnezza incarna un'altra icona della romanità.

Accanto a loro Massimiliano Bruno e Ilenia Pastorelli, la Madrina della Serata.

Il 23 Giugno, nella Sala 11 di Cineland avrà luogo la Serata di Gala per la premiazione dei Vincitori delle varie categorie in concorso del Festival. una serata condotta da Metis Di Meo e Nico Toffoli, che avrà un red carpet pieno di ospiti: Francesca Inaudi, Pino Amendola e molti altri nomi eccellenti.



Ma prima il sabato 22 Giugno avrà luogo la Supehero Line, il forum internazionale sul mondo dei cinecomics, a quale parteciperanno Stefano Caselli, Luigi Parisi, (regista di Fiction e cinema), Eolo Perfido (Fotografo Internazionale), Gabriel Cash (Regista), Luigi Parisi (Regista), Andrea Guglielmino (Cinecittà) , Lorenza Di Sepio (Tunuè Comics) , Marco Barretta (Tunuè Comics) , Gianmarco Fumasoli (Bugs Comics). Oltre ai disegnatori ed esperti di fumetti si alterneranno anche famosi Stuntmen che hanno lavorato in Avengers ed altri cinecomics, Fotografi Internazionali, Registi.

Si parlerà della differenza fra cinecomics americani e italiani, della nascita il primo cinecomics, i flop, i successi negli anni, i capolavori, ma anche gli obbrobri e gli esempi peggiori, dell'impatto sulla cultura moderna, linguaggio, mode, scrittura, trend in generale di questo fenomeno. Distinzione Marvel e DC, dualismo pregi e difetti.



La giuria del festival è di assoluto valore con Elettra Ferraù (Direttore Annuario del Cinema), Giampietro Preziosa (Produttore InthelFilm), Gianni Mammolotti (Direttore della Fotografia), Manuela Tempesta (Regista, Sceneggiatrice), Angelo Bassi (Produttore) e Luca Verdone.

Il comitato organizzatore è composto da Simona di Sarno e Massimiliano Mambor. Direttore Artistico Antonio Flamini, Direttore Organizzazione Francesca Piggianelli, Presidente e Fondatore Nico Toffoli.