Ogni giorno: una clip italiana esclusiva della fiaba romantica con Angourie Rice

Ogni giorno è il film perfetto per chi sogna di vivere una relazione sentimentale che si rinnova continuamente, ma anche di chi desidera trovare nell'altro soprattutto comprensione ed empatia. La protagonista femminile della nostra storia, che si chiama Rhiannon ed è interpretata da Angourie Rice, scopre infatti, all'inizio di una giornata scolastica che si annuncia banale e faticosa come le altre, che il suo fidanzato Justin è diventato finalmente il compagno perfetto, per poi accorgersi che il cambiamento è durato appena 24 ore e che quell'anima così pura e gentile si è incarnata in un altro corpo. Ma questo lo scopriremo nelle scene successive alla clip in esclusiva della commedia romantica di Michael Sucsy che oggi vi mostriamo, nella quale è presente anche Justice Smith, attualmente nelle nostre sale in Jurassic World: Il Regno distrutto.



Ogni giorno, che invita a guardare e ad accettare il prossimo per ciò che ha dentro a prescindere dall'aspetto fisico e dal sesso di appartenenza, è tratto da un best seller per giovani adulti scritto di David Levithan e ha il pregio di non annoiare mai, visto il "ricambio" di personaggi e il piccolo mistero legato agli incontri della protagonista. L'uscita in sala è prevista per il 14 giugno e nel cast adulto c'è Maria Bello.



