Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Venerdì 8 Maggio 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Il mistero dell'isola, Un piedipiatti e mezzo, The Swap, Un'amica per Cassie, Il miracolo di Fatima, Così è la vita e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Il mistero dell'isola, Un piedipiatti e mezzo, The Swap, Un'amica per Cassie, Il miracolo di Fatima, Così è la vita e tanti altri.

Il mistero dell'isola

(Thriller, Drammatico, USA 2018, durata: 86 min), in onda alle 14:30 su TV8.

Un film di Alyn Darnay con Barbie Castro, Brian Gross, Jordi Vilasuso, Jacy King, Miguel Fasa, Jackie Moore e Brian Patrick Clarke.



Il mistero dell'isola: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Il mistero dell'isola: il film vede protagonista Ashley (Barbie Castro), una giovane donna in vacanza con suo marito Mike (Brian Gross) su una remota isola della Florida per tentare di recuperare il loro matrimonio scosso da una recente infedeltà. Nonostante l'atmosfera paradisiaca in cui è immersa, Ashley inizia a indagare sulla misteriosa scomparsa di una donna avvenuta qualche tempo prima sull'isola. I suoi sospetti ricadono sin da subito su Johnny (Miguel Fasa), l'attraente manutentore della struttura che sembra nascondere un losco segreto. Quando Jhonny le ruba una cavigliera rotta che aveva trovato sul molo, Ashley non riesce a comprendere il perché del gesto e chiede ai proprietari della struttura di tenere quel ragazzo il più possibile lontano da lei.

Un piedipiatti e mezzo

(Commedia, USA 1993, durata: 93 min), in onda alle 15:34 su Rete 4.

Un film di Henry Winkler con Burt Reynolds, Norman D. Golden II, Ruby Dee, Holland Taylor, Ray Sharkey, Sammy Hernandez e Frank Sivero.



Un piedipiatti e mezzo: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Un piedipiatti e mezzo: Quando un ragazzo sogna, i suoi sogni arrivano fino al cielo: astronauta, pilota di jet, pompiere, atleta professionista. Per Devon Butler, otto anni, alto un metro e dieci, trenta chili, lucido come l'acciaio, intrepido e iperattivo - il sogno ossessivo è diventare un poliziotto! Grazie ai modelli televisivi, conosce tutte le mosse e il linguaggio, e quando è testimone di un vero crimine, è pronto per qualche "quid pro quo" con gli agenti che lo interrogano. Nessuna collaborazione a meno che e non prima che gli abbiano dato un distintivo, le manette e la possibilità di aiutarli a risolvere il caso. Il detective in borghese Nick McKenna, non è affatto divertito, ma il ragazzo non cambia idea, ed egli si ritrova un sapientone in miniatura come partner.

The Swap

(Commedia, Family, Fantasy, USA 2016, durata: 100 min), in onda alle 15:56 su Italia 1.

Un film di Jay Karas con Peyton List, Jacob Bertrand, Claire Rankin, Darrin Rose, Callan Potter, Jesse Bostick, Kiana Madeira e Eliana Jones.



The Swap: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film L'amore nelle piccole cose: segue le vicende di Ellie (Peyton List) e Jack (Jacob Bertrand) due ragazzi dalle vite piuttosto complicate. La prima è una ginnasta ritmica di talento abbandonata dal padre, le cui compagne di scuola non fanno altro che discriminarla perché non la ritengono degna della loro amicizia, mentre il secondo non si sente all'altezza del successo ottenuto da suo fratello, un noto giocatore di hockey, e fatica a soddisfare le alte aspettative di suo padre. Un giorno, i due liceali iniziano a scambiarsi una serie di messaggi convinti che lo stile di vita dell'altro possa essere di gran lunga più semplice del proprio e, come per magia, l'impossibile accade: Ellie e Jack invertono improvvisamente i loro corpi e identità.

The Good Witch's Wonder - Un'amica per Cassie

(Commedia, Sentimentale, USA 2014, durata: 84 min), in onda alle 16:05 su TV8.

Un film di Craig Pryce con Catherine Bell, Chris Potter, Catherine Disher, Matthew Knight, Hannah Endicott-Douglas, Ashley Leggat, Peter MacNeill, Rachel Wilson, Paul Popowich e Kathleen Laskey.



The Good Witch's Wonder - Un'amica per Cassie: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film The Good Witch's Wonder - Un'amica per Cassie: Il film segue le vicende di Cassandra Nightingale (Catherine Bell), questa volta alle prese con un matrimonio da organizzare e un mistero da risolvere. Quando suo figlio (Matthew Knight) decide di sposare Tara (Ashley Leggat), Cassandra si trova a dover pianificare una grandiosa cerimonia di nozze proprio all'ultimo minuto. Nel frattempo, Martha (Catherine Disher), appena eletta sindaco della città, l'ha costretta a presiedere a un'asta di beneficenza atta a raccogliere fondi per i giardini botanici di Middleton. Come se non fosse già abbastanza impegnata, Cassie finisce poi per imbattersi nella nuova arrivata in città, Audrey (Rachel Wilson), una donna dal misterioso passato con la quale diventa subito amica.

Il miracolo di Fatima

(Biografico, Religioso, Portogallo 2017, durata: 84 min), in onda alle 17:02 su Rete 4.

Un film di Jorge Paixão da Costa con Matilde Serrão, Paula Lobo Antunes, Graciano Dias, Dalila Carmo, Pedro Lamares e Renata Belo.



Il Miracolo di Fatima: Il trailer originale del film

Trama del Film Il miracolo di Fatima: Il racconto delle apparizioni di Fatima attraverso lo sguardo della piccola Jacinta Marto. Dei tre pastorelli che nel 1917 videro emergere da una nube la figura della Vergine Maria, diventando testimoni di un evento senza precedenti, Jacinta non soltanto era la più giovane ma anche quella più allegra e vivace; adorava giocare e danzare mentre il fratello maggiore, Francisco, suonava per i pascoli, e la cuginetta Lucia teneva in riga entrambi. Tutti e tre videro cambiare la propria vita da quel momento.

Così è la vita

(Commedia, USA/Canada 2011, durata: 100 min), in onda alle 17:55 su La5.

Un film di Kat Coiro con Krysten Ritter, Kate Bosworth, Rachel Bilson, Geoff Stults, Justin Kirk, Fallon Goodson, Andrea Savage, Kristen Johnston, Rhys Coiro, Jason Biggs, Seymour Cassel, Louis Silvers e Jenny Mollen.



Così è la vita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Così è la vita: Il film racconta la storia di Kim (Krysten Ritter), Deena (Kate Bosworth) e Laura (Rachel Bilson), tre coinquiline che vivono insieme a Los Angeles. Tra tutte loro, è Kim la più festaiola, ma quando l'avventura di una notte diventa una maternità inaspettata, le cose per lei cambiano radicalmente. La ragazza non è pronta ad avere un figlio, né tanto meno a svolgere il ruolo di madre. Saranno le amiche Deena e Laura a sostenerla in questi mesi difficili, mentre Kim si ritrova a fare i conti con tutti gli ostacoli che si pongono di fronte a una madre single. La nascita del bambino la obbliga a cambiare i suoi progetti futuri e le rende difficile portare avanti alcune relazioni sentimentali, ma inaspettatamente Kim si ritroverà a vestire i panni di un buon genitore e si renderà conto che essere madre di un adorabile bambino ha i suoi vantaggi.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV