Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Venerdì 5 Giugno 2020

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Il college delle escort, L'importanza di chiamarsi Ernest, This is Beat - Sfida di ballo, Un amore di collega, The Prestige, Amore con interessi e tanti altri.

Il college delle escort

(Drammatico, Thriller, Canada 2019, durata: 85 min) in onda alle 14.30 su TV8

Un film di Alexandre Carrière con Cynthia Preston, Alexandra Beaton, Joelle Farrow, Damon Runyan, Mikael Conde, Peter Michael Dillon e Julia Knope.



Il college delle escort: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Il college delle escort: il film vede protagonista Cassie Talbot (Alexandra Beaton), ragazza di provincia all'inizio il suo primo anno di università. Giunta al college, Cassie incontra la sua vecchia amica Gabby (Joelle Farrow), membro della squadra di cheerleader che le propone di partecipare alle selezioni per entrare a far parte del team. Quando viene scelta come nuovo elemento della squadra la giovane è al settimo cielo, ma la sua immensa gioia dura poco: sua madre le rivela che sarà molto difficile per lei finanziare gli studi a causa dei problemi economici in cui versa la famiglia. Nel frattempo, durante una partita, viene notata dal presidente degli ex-alunni Terry Dunes (Damon Runyan), un uomo molto più grande di lei con il quale intraprende una relazione.

L'importanza di chiamarsi Ernest

(Commedia, USA/UK/Francia 2002, durata: 97 min), in onda alle 15:24 su Iris.

Un film di Oliver Parker con Rupert Everett, Colin Firth, Frances O'Connor, Reese Witherspoon, Judi Dench, Tom Wilkinson, Anna Massey, Edward Fox e Patrick Godfrey.





Trama del Film L'importanza di chiamarsi Ernest: Jack Worthing è un giovane gentiluomo che vive nell'Inghilterra della fine dell'800. Adottato da un ricco signore che lo ha trovato in una borsa a Victoria Station è l'irreprensibile tutore della nipote del suo benefattore. In realtà, per distrarsi, si è inventato un fratello scapestrasto di nome Ernest e va spesso a Londra per tirarlo fuori dai guai. Tutto va bene fino a quando Jack s'innamora di una ragazza dell'alta società, Guendolen Fairfax, che ha deciso di sposare un ragazzo di nome Ernest mentre sua madre ha idee ben diverse sul suo futuro.

This is Beat - Sfida di ballo

(Musicale, Canada 2011, durata: 91 min) in onda alle 15.55 su Italia 1

Un film di Robert Adetuyi con Tyrone Brown, Mishael Morgan, Ray Johnson, Nikki Grant, Chase Armitage, Kristy Flores e Shane Pollard.





Trama del Film This is Beat - Sfida di ballo: il film è ambientato a Detroit, dove tre squadre di ballerini di street dance, provenienti da ogni parte del globo, si sfidano nella competizione Beat the World e aggiudicarsi il titolo di campioni mondiali. Ma le tre crew dovranno affrontare una sfida davvero difficile e piena di ostacoli, soltanto due di loro arriveranno, seppur con fatica, in finale. L'ultima sfida si rivelerà ancora più ostica, tanto che i ballerini dovranno mettere in gioco le loro stesse vite, per coronare il loro sogno.

Un amore di collega

(Commedia, Musicale, Sentimentale, USA 2015, durata: 85 min), in onda alle 16:10 su TV8.

Un film di Sasha Gordon con Cristin Milioti, Dan Soder, Halley Feiffer, Kate Simses, Erica Sweany e Mark Gessner.



Un amore di collega: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Un amore di collega: il film è la storia di Sonia (Cristin Milioti), una scrittrice nevrotica e irritabile che lavora per una piccola compagnia che produce jingle pubblicitari. Sogna da sempre una vita eccitante e ricca di avventure, ma l'improvvisa proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato, e il successivo ultimatum che riceve da lui, la mettono alle strette. Indecisa sul compiere il grande passo, e unirsi dunque alla cerchia dei suoi tristi amici sposati, o perseguire i suoi obiettivi, ora Sonia si troverà a dover affrontare un lungo cammino introspettivo, che la porterà a compiere una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

The Prestige

(Thriller, 2006, durata: 128 Min) in onda alle 17:15 su Iris

Un film di Christopher Nolan con Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, David Bowie e Andy Serkis.





Trama del Film The Prestige: Il film è ambientato nella Londra di fine '800 e narra la storia di due maghi-illusionisti Alfred Borden (Christian Bale) e Robert Angier (Hugh Jackman), amici e colleghi insieme a Julia moglie di quest'ultimo. Quando Julia muore durante un numero detto fuga subacquea, Robert incolpa Alfred per la sua morte e da quel momento le loro strade e carriere si dividono dando vita ad una spietata rivalità. Diventati illusionisti molto conosciuti, Angier si esibisce come "Il grande Danton", mentre Borden utilizza il nome de "Il Professore". Un gioco spietato per dimostrare chi sia il migliore, porta i due al sabotaggio reciproco degli spettacoli con conseguenze anche gravi come nel numero del "L'afferraproiettile" di Borden: un numero molto pericoloso in quanto presenta l'utilizzo di un'arma da fuoco che può essere facilmente manomessa da un malintenzionato seduto come spettatore al quale viene data la possibilità di esaminarla. Proprio Angier, travestito da spettatore, sabota il numero, provocando a Borden la perdita di due dita della mano sinistra. Per vendetta, anche Borden riesce a sabotare un'esibizione del rivale, causando il ferimento di una donna. Borden a un certo punto diventa molto popolare con un numero nuovo di grande effetto, il "Trasporto umano", in cui l'illusionista scompare e riappare in un’altra parte del palco, come se utilizzasse un teletrasporto. Angier diventa ossessionato nel tentativo di svelare il trucco del suo rivale tanto che invia anche la sua assistente Olivia (Scarlett Johansson) come spia scoprendo forse anche un coinvolgimento dello scienziato Nikola Tesla (David Bowie) e dei suoi esperimenti con la magia di Borden.

(Commedia, USA 1993, durata: 98 min), in onda alle 17:55 su La5.

Un film di Barry Sonnenfeld con Michael J. Fox, Gabrielle Anwar, Anthony Higgins, Bob Balaban, Dan Hedaya e Udo Kier.



Amore con interessi: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Amore con interessi: racconta la storia di Doug Ireland (Michael J. Fox), il concierge di un lussuoso hotel newyorchese, il Bradbury, definito l'uomo che tutto può. Il giovane rende possibile qualsiasi richiesta degli ospiti, realizzando cose anche al limite del miracolo. Questa sua prontezza e scaltrezza ne fanno uno dei concierge più benvoluti e la fama che si è guadagnato lo fanno ben sperare che un giorno avrà un albergo tutto suo. Mentre mette da parte risparmi e mance per realizzare il suo sogno, Doug fa ritorno ogni sera nel suo monolocale, dove consuma la sua misera cena, comprata nella rosticceria cinese sotto casa. Le cose sembrano prendere una svolta positiva, quando un facoltoso uomo d'affari, Christian Hanover (Anthony Higgins), dice a Doug di essere disposto a investire nel suo progetto, ma a una condizione: il concierge deve occuparsi della sua fidanzata Andy (Gabrielle Anwar) e inventare scuse per coprire la sua assenza.

Altri film in onda questo pomeriggio:

