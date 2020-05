Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Venerdì 29 Maggio 2020

News Cinema

Film in TV in onda oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Snitch - L'infiltrato, L'undicesima vittima, StreetDance 3D, La foresta dei misteri, Made - Due imbroglioni a New York, Every Day e molti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Snitch - L'infiltrato

(Azione, Drammatico, Thriller, USA 2013 durata: 112 min), in onda alle 14:00 su Rai Movie.

Un film di Ric Roman Waugh con Dwayne Johnson, Susan Sarandon, Barry Pepper, Rafi Gavron e Jon Bernthal.



Snitch - L'infiltrato: Il trailer italiano del film con Dwayne Johnson

Trama del Film Snitch - L'infiltrato: un padre disperato tenta di salvare il figlio adolescente da un'ingiusta condanna infiltrandosi in un pericoloso cartello della droga. John Matthews (Dwayne Johnson) è un uomo d'affari. Rimane sconvolto quando il figlio adolescente Jason (Rafi Gavron) viene arrestato e condannato a 10 anni di carcere dopo aver ricevuto da un amico un pacchetto che, a sua insaputa, conteneva della droga.Dopo che Jason ha rifiutato l'offerta del procuratore Joanne Keegan (Susan Sarandon) di fornire prove contro qualcun atro in cambio di una riduzione della pena, John chiede alla donna di essere infiltrato al posto del figlio in mezzo ai trafficanti di droga. Sotto copertura della DEA, l'uomo si infiltra in una grossa organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti, capitanata dallo spietato spacciatore Malik (Michael Kenneth Williams) per cercare di incastrare il boss e riuscire a scagionare suo figlio. Ma nel tentativo di salvare il figlio, John finisce per compromettere un altro innocente e dopo l'incontro con uno dei protagonisti del commercio di droga messicano (Benjamin Bratt), quella che era già un'impresa pericolosissima diventa potenzialmente letale.

L'undicesima vittima

(Thriller, USA 2012, durata: 89 min), in onda alle 14:20 su TV8

Un film di Mike Rohl con Jennie Garth, Colin Cunningham, Tyron Leitso, David Lewis, Jill Morrison, Elisabeth Rosen, Anne Openshaw, Jason Schombing, Priscilla Faia e Andrew Wheeler.





Trama del film L'undicesima vittima: tratto dal romanzo di Nancy Grace "The Eleventh Victim", il film è un thriller che narra le vicende di Hailey Dean (Jenny Garth), una procuratrice distrettuale di Atlanta impegnata in gravi casi di omicidio. Il suo ultimo caso, in cui è riuscita a far condannare lo spietato serial killer Clinton Burrell Cruise (Colin Cunningham) colpevole di aver ucciso numerose donne, si trasforma in un incubo quando l'uomo l'aggredisce in tribunale e cerca di strangolarla di fronte a tutti. Sconvolta, la donna inizia a soffrire di violenti attacchi di panico che la costringono ad abbandonare la professione e a trasferirsi a New York, dove intraprende la carriera di psicoterapeuta. Il trasferimento per la condanna a morte di Cruise, previsto per il mese successivo, porta una ventata di serenità nella sua vita; presto però la giovane donna si renderà conto che anche nella nuova città in cui vive il passato non smette di tormentarla. Qualcuno la sta perseguitando replicando le stesse identiche modalità d'azione dello spietato serial killer che aveva tentato di ucciderla.

StreetDance 3D

(Drammatico, Musicale, Sentimentale, UK 2010, durata: 97 min) in onda alle 15:55 su Italia 1

Un film di Max Giwa, Dania Pasquini con Nichola Burley, Charlotte Rampling, Eleanor Bron, Rachel McDowall e Richard Winsor.



StreetDance 3D: Il trailer italiano del film

Trama del Film StreetDance 3D: Mentre Carly e il suo gruppo di street dance cercano di qualificarsi per le finali del campionato inglese, la partenza di Jay, il suo compagno e fidanzato, rimette tutto in discussione. Anche se la ragazza non smette di crederci, sembra che le possibilità siano compromesse. Ci si mette anche la sfortuna, facendogli perdere la lo sala di prove. Elena, insegnante di danza classica impressionata dall'energia di Carly e del suo gruppo, propone loro un accordo: possono fare le loro prove in studio di danza dell'Accademia di Balletto se Carly s'impegna a condividere la sua passione e il suo lavoro con gli allievi dell'Accademia in vista dei provini per l'ingresso al prestigioso Royal Ballett. Tra i due mondi, lo shock è violento. L'accademismo e la "scuola della strada" sembrano del tutto incompatibili.

La foresta dei misteri

(Thriller, Horror, Canada 2008, durata: 87 min) in onda alle 15.52 su Iris

Un film di Jim Donovan con Clea DuVall, Elizabeth Whitmere, James A. Woods, Victoria Sanchez, Morgan Kelly, Robert Reynolds e Sean Tucker.





Trama del Film La foresta dei misteri: il film racconta la storia di Cassie Malloy (Clea DuVall), che è stata rapita all’età di 7 anni da una donna folle, che l'ha tenuta segregata in una cantina per due giorni. Diciannove anni dopo, ancora traumatizzata, la giovane studia psicologia all’università, dove sta preparando la tesi in procinto di laurearsi. Per terminare la sua tesi e affrontare così anche i demoni del suo passato, Cassie accetta di lavorare per quattro settimane in un’isolata torre di controllo come vedetta antincendio. Questo impiego è per lei un esperimento di isolamento, che le permetterà di chiudere una volta per tutte quella traumatica porta che si affaccia sulla sua infanzia. Accompagnata sul posto dalla guardia forestale Rhett (James A. Woods), Cassie inizia ad avvertire sensazioni e a notare inquietanti fenomeni. La ragazza, però, non si lascia prendere da timori e paranoie, grazie al conforto e alla presenza di Polly (Victoria Sanchez), la sorvegliante di un’altra torre. Quando Rhett va a trovarla per controllare che stia bene, Cassie apprende da lui che Polly in verità è morta cinque anni prima in un incendio.

Made - Due imbroglioni a New York

(Commedia, Drammatico, USA 2001, durata: 95 min) in onda alle 17.30 su Iris

Un film di Jon Favreau con Jon Favreau, Vince Vaughn, Famke Janssen, Makenzie Vega, Jonathan Silverman, Kimberly Davies, Peter Falk, Vincent Pastore, Sean Combs e Tim Gallin.





Trama del Film Made - Due imbroglioni a New York: il film racconta la storia Bobby (Jon Favreau) e Ricky (Vince Vaughn), amici di vecchia data ed entrambi fannulloni. Il primo è un pugile di scarso successo, che si mantiene lavorando come muratore o guardia del corpo. Il secondo è un dongiovanni, sempre pronto a corteggiare qualche donna. Deciso a guadagnare di più, Bobby svolge un lavoro per il boss locale, Max. Accompagnato da Ricky, si reca a New York per fare le veci di Max in un affare di riciclaggio di denaro sporco con il partner della East Coast, Ruiz. Durante il viaggio i due litigano spesso, a causa delle loro divergenze, soprattutto quando Ricky afferma che Bobby dovrebbe andare all'incontro armato. Eppure, sarà proprio il pronto intervento del suo amico a salvare il pugile da una trappola, che avrebbe potuto rivelarsi mortale.

Every Day

(Commedia, Drammatico, USA 2010, durata: 93 min) in onda alle 17.55 su La5

Un film di Richard Levine con Liev Schreiber, Helen Hunt, Carla Gugino, Ezra Miller, David Harbour, Brian Dennehy e Tilky Jones.



Every Day: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Every Day: il film segue la storia di un uomo in piena crisi di mezza età che si trova a lottare contro gli imprevisti della vita. Ned (Liev Schreiber) è profondamente insoddisfatto: il suo lavoro come sceneggiatore di un programma tv al limite del porno è una totale delusione e il matrimonio con sua moglie Jeanny (Helen Hunt) sembra essere arrivato al capolinea. Anche con i bambini le cose non vanno per niente bene. Mentre il più grande gli rivela di essere gay, condizione che Ned fatica ad accettare, l'altro figlio di undici anni è spaventato praticamente da ogni cosa. A complicare ulteriormente la situazione sarà poi l'arrivo di Ernie (Brian Dennehy), l'anziano suocero scontroso, e per giunta gravemente malato, che si trasferisce a vivere con loro. Mentre la sua vita personale va a rotoli e quella lavorativa non fa che stressarlo, Ned trova conforto nelle attenzioni di Robin (Carla Gugino), una collega seducente e affascinante che gli ha messo gli occhi addosso già da parecchio tempo. La crisi matrimoniale e le avance di Robin finiranno inevitabilmente per spingere Ned nel vortice della tentazione.

Altri film in onda questo pomeriggio:

