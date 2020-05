Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Venerdì 22 Maggio 2020

News Cinema

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Source Code, Un fidanzato pericoloso, L'amore in fuga, Ragazze nel pallone - Sfida mondiale, APPuntamento con l'@amore e tanti altri.

Source Code

(Sci-fi, Thriller, USA 2011, durata: 93 min), in onda alle 14:15 su Rai Movie

Un film di Duncan Jones con Jake Gyllenhaal, Vera Farmiga, Michelle Monaghan, Jeffrey Wright, Russell Peters e James A. Woods.



Source Code: Il trailer del film con Jake Gyllenhaal e Michelle Monaghan

Trama del film Source Code: il film vede protagonista Colter Stevens (Jake Gyllenhaal), un soldato che fa parte di un programma governativo sperimentale per le investigazioni. Colter si sveglia improvvisamente nel corpo di un'altra persona che viaggia su un treno diretto a Chicago. Prima che possa capire da solo come sia finito lì, si verifica una tremenda esplosione che uccide tutti i passeggeri presenti sul convoglio. Quando riprende conoscenza, un ufficiale di collegamento (Vera Farmiga) in un laboratorio segreto gli spiega che fa parte di un programma chiamato Source Code, che consente di rivivere gli ultimi 8 minuti dell'esistenza di una persona attraverso la tecnologia. Il soldato si ritroverà quindi costretto a vivere la tragedia più volte, finché non riuscirà a identificare gli autori del crimine e assicurarli alla giustizia prima che possano compiere un nuovo attacco terroristico. Nonostante gli sviluppatori gli abbiano spiegato che non c'è nessuna possibilità di modificare gli eventi e cambiare il passato, Stevens tenterà in ogni modo di evitare la tragedia e salvare la vita di Christina (Michelle Monaghan), una ragazza di cui si è innamorato durante la missione...

Un fidanzato pericoloso

(Drammatico, Thriller, Canada 2018, durata: 97 min) in onda alle 14.25 su TV8

Un film di Curtis Crawford con Cristine Prosperi, Blake Burt, Susan Walters, Emily Galley, Blake Canning, Benedicte Belizaire, Mike Stechyson, Tomas Chovanec e Puja Uppal.



Un Fidanzato Pericoloso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Un fidanzato pericoloso: Il film vede protagonista la giovane liceale Brooke Emerson (Cristine Prosperi). Bella e popolare, Brooke provoca l'invidia di tutte le sue compagne di scuole, anche delle amiche più care. Ai loro occhi la ragazza sembra avere tutto, in realtà da un po' di tempo la vita di Brooke è un incubo e non si è mai sentita così sola e persa. Dopo l'infortunio di cui è stata vittima l'anno precedente durante una esibizione da cheerleader, Brooke soffre di un disturbo che le provoca scatti di rabbia incontrollabile, a volte di inaudita violenza e nonostante cerchi di tenerli a bada, rischiano di rovinale la vita in ogni momento. Un giorno conosce Jake Campali (Blake Burt), giovane, bello e carismatico e Brooke pensa di aver trovato finalmente un'anima gemella, qualcuno che possa davvero capirla e che la accetta per quello che è. Nonostante faccia di tutta per far funzionare quella che sembra una storia d'amore perfetta, la giovane ragazza continua ad avere la sensazione che ci sia qualcosa di sbagliato nel rapporto con Jake.

L'amore in fuga

(Sentimentale, Drammatico, USA 2018, durata: 90 min) in onda alle 16.05 su TV8

Un film di Brian Herzlinger con Danielle C. Ryan, Trevor Donovan, Tatum O'Neal, Ken Strunk, Beau Davidson, Galadriel Stineman e Drew Cash.





Trama del Film L'amore in fuga: il film vede protagonista Ann Stanway (Danielle C. Ryan) una giovane ragazza di provincia che desidera lavorare nel mondo della televisione. Approdata a Hollywood con grandi speranze, si mantiene facendo la cameriera in un bar in attesa di realizzare i suoi sogni. Proprio lì, per un colpo di fortuna, viene notata dal famoso attore Scott Adsen (Beau Davidson) che la sceglie per far parte di un popolarissimo reality show. In coppia con lui dentro e fuori dal set, per Ann l'amore e la carriera sembrano andare a gonfie vele. Quando però, dopo tre stagioni di successo, viene estromessa dal programma che l'ha resa famosa, la giovane ragazza decide di prendersi una pausa dal mondo dei riflettori e dileguarsi dalla città di Los Angeles. Lungo il suo viaggio nel cuore dell'America, Ann giungerà per puro caso in una piccola cittadina nel Kentucky di nome Cave City, in cui vive una comunità Amish molto numerosa.

Ragazze nel pallone - Sfida mondiale

(Commedia, USA 2017, durata: 95 min) in onda alle 16.55 su Italia 1

Un film di Robert Adetuyi con Cristine Prosperi, Jordan Rodrigues, Sophie Vavasseur, Vivica A. Fox, Stephan Lee Benson, Meghan Oberholzer, Gia Ré, Sven Ruygrok, Maria Vos e Natalie Walsh.





Trama del Film Ragazze nel pallone - Sfida mondiale: il film racconta di come le Rebels, dopo aver vinto il titolo nazionale di cheerleading per tre volte, vengono sfidate da un nuovo team, The Truth. Questa squadra è intenzionata ad affondare la notorietà dei suoi rivali e a distruggere la loro reputazione, umiliandoli sui social. A prendere in mano la situazione, prima che degeneri, è Desiny(Cristine Prosperi), capitano delle Rebels. Dopo aver perso la stima dei suoi compagni di squadra, soprattutto a causa del suo ego, Destiny decide di indire una battaglia id cheerleading virtuale, alla quale possono partecipare team di varie parti del mondo. Per rivoluzionare le loro coreografie, la ragazza sceglie di far entrare in squadra anche alcuni streetdancer per mostrare a tutto il mondo che le Rebels possono ancora una volta essere le migliori.

APPuntamento con l'@amore

(Commedia, USA 2014, durata: 86 min) in onda alle 17.55 su La5

Un film di Max Nichols con Analeigh Tipton, Miles Teller, Jessica Szohr, Kid Cudi, Kelly Southerland e Kellyn Lindsay.



APPuntamento con l'@more: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film APPuntamento con l'@amore: un rapporto senza troppe pretese, l'avventura di una sola notte combinata tramite un sito di appuntamenti on line, si trasforma in un incubo per Megan (Analeigh Tipton) e Alec (Miles Teller) quando una bufera di neve paralizza New York! Bloccati nell'appartamento di lui, costretti a passare un altro giorno e un'altra notte insieme, il primo vero faccia a faccia tra i due è un insieme di battibecchi, che però riaccende lo spirito provocatorio che aveva contraddistinto il loro incontro on line. Mentre stilano una classifica delle rispettive aspettative sessuali, andate deluse nella loro notte insieme, i due realizzano che hanno un'opportunità unica di ripetere tutto aiutandosi a vicenda a soddisfare le reciproche aspettative, cosa che li porterà inevitabilmente a trascorrere un giorno di neve davvero hot.

