Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Venerdì 17 Aprile 2020

Anna dai capelli rossi: In pace con il mondo

(commedia, drammatico, family, Canada 2017, durata: 88 min), in onda alle 14 su Rai 2.

Un film di John S. Harrison con Ella Ballentine, Martin Sheen, Sara Botsford e Julia Lalonde.



Anna dai capelli rossi - Promesse e giuramenti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Anna dai capelli rossi: In pace con il mondo: vede protagonista ancora una volta l'intraprendente Anna (Ella Ballentine), divenuta ormai una giovane donna. Grazie all'aiuto della sua nuova maestra, la signorina Stacy (Natalie Lisinska), Anna riesce a ottenere una borsa di studio al Queens College, nella lontana Charlottetown. Tuttavia, quando lascia la casa, Matthew e Marilla sono colti da un improvviso e profondo senso di vuoto. A complicare ulteriormente le cose, sono gli acciacchi dell'uno e dell'altra, che li costringono ad assumere qualcuno che gli dia una mano con le faccende quotidiane e che si occupi della fattoria. Il film è sequel di Anna dai capelli rossi del 2016 e di Anna dai capelli rossi: Promesse e giuramenti del 2017.

Serenità apparente

(thriller, drammatico, USA 2018, durata: 105 min), in onda alle 14:30 su TV8.

Un film di Ben Meyerson con Sarah Lind, Philip Boyd, Robb Derringer, Braeden Carl e Chrishell Hartley.



Serenità apparente: Il Trailer Ufficiale del film - HD

Trama del Film Serenità apparente: protagonista Stephanie (Sarah Lind), una madre single che si è da poco risposata con un affascinante padre di famiglia di nome Jameson (Robb Derringer). La vita di Stephanie sembra aver preso finalmente la giusta piega, almeno fino a quando una serie di messaggi minacciosi ricevuti da un mittente anonimo, le intimano di interrompere immediatamente il matrimonio con il suo nuovo marito oppure sua figlia Caitlin (Dylan Raine Woods) potrebbe perdere la vita. Quando la bambina viene effettivamente rapita, per la donna è l'inizio di un incubo.

Disegno d'amore

(commedia, sentimentale, Romania/USA 2014, durata: 120 min), in onda alle 14:46 su Canale 5.

Un film di Michael Damian con Giulia Nahmany, David Oakes, Jane Seymour, David Lipper e Olivia Hallinan.



Disegno d'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Un inguaribile romantico: Danielle (Giulia Nahmany), una giovane ragazza di origine rumene, ha realizzato il suo sogno americano iniziando a lavorare per una pretigiosa rivista femminile, diretta da Vivian (Jane Seymour), una delle regine della moda newyorkese. Quando una sua collega le ruba non solo una sua idea ma addirittura il suo fidanzato, Danielle non riesce a trattenere la sua reazione infuriata e finisce per essere licenziata. Segnata sul libro nero della moda e senza un posto dove andare, non le rimane che tornare in Romania, nella fattoria in Transylvania dove è nata.

Come un padre

(family, musicale, sentimentale, USA 2013, durata: 90 min), in onda alle 16:10 su TV8.

Un film di Eriq La Salle con Eddie Cibrian, Josie Davis, Robert Bailey Jr., Chris Sheffield, Michael Beach, Travis Caldwell e Valentina de Angelis.



Come un padre: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Come un padre: il film vede protagonista Clay Allen (Eddie Cibrian), un ex star del Jazz. Dopo il divorzio e il successivo allontanamento da suo figlio Nate (Travis Caldwell), il talentuoso trombettista accetta un impiego come insegnante di musica presso la scuola superiore locale. Tra i problemi causati dai considerevoli tagli di bilancio, dalla direttrice e dai ragazzi della scuola dotati di pochissima consapevolezza musicale, il compito di Clay sembra essere più difficile che mai. Ma quando l'insegnante farà la conoscenza di T.J. Harris (Chris Sheffield), un adolescente con un innato talento per il sassofono, le cose cambieranno notevolmente.

La gabbianella e il gatto

(family, animazione, Italia 1998, durata: 75 min), in onda alle 16:20 su Italia 1.

Un film di Enzo D'Alò con le voci di Carlo Verdone e Antonio Albanese.



La Gabbianella e il Gatto: Nuovo Trailer - HD

Trama del Film La gabbianella e il gatto: La storia racconta di Kengah, una gabbiana avvelenata da una macchia di petrolio nel mare del nord, che riesce ad affidare in punto di morte il proprio uovo al gatto Zorba (voce di Carlo Verdone), strappandogli tre promesse: quelle di non mangiare l'uovo, di averne cura finché non si schiuderà e di insegnare a volare al nascituro. La gabbianella orfana viene battezzata Fortunata dalla comunità dei gatti, e coinvolta da Zorba nel compito difficile di allevare questa inattesa 'figlia'. La piccola Fortunata si trova di fronte uno strano compito: quello di imparare a conoscersi e capire di non essere un gatto, prima di imparare a volare. E intanto, al fianco degli amici felini, Colonnello, Segretario, Diderot, il giovane Pallino e ovviamente Zorba, si trova a dovere fronteggiare il pericolo rappresentato dai ratti che aspettano l'occasione per uscire dalle fogne, prendere il potere e proclamare l'avvento del Grande Topo (voce di Antonio Albanese).

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

(avventura, azione, USA 2008, durata: 122 min), in onda alle 16:58 su Iris.

Un film di Steven Spielberg con Harrison Ford, Karen Allen, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, John Hurt, Ray Winstone e Jim Broadbent.



Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo: 1957: la Guerra Fredda domina la scena politica, gettando sul mondo lo spettro di un conflitto nucleare. Nel deserto del Nevada, una squadra di militari sovietici, comandata dalla spietata Irina Spalko (Cate Blanchett), riesce a penetrare nella segretissima base americana Hangar 51: cercano una cassa contenente un teschio di cristallo di probabile provenienza aliena che potrebbe conferire, a chi lo possiede, una conoscenza illimitata e poteri sovrumani. I russi hanno però bisogno di Indiana Jones (Harrison Ford) per trovare il reperto: così constringono nella ricerca il famoso archeologo e il suo compagno Mac. Dopo essere riuscito a scappare, Indiana torna a casa, ma si ritrova preso di mira dall'FBI, che sospetta sia una spia russa. Come se non bastasse, il college dove lavora lo sospende dall'insegnamento. Deluso e amareggiato, decide di trasferirsi a Londra. Nel frattempo incontra il giovane Mutt (Shia LaBeouf) che gli chiede aiuto per ritrovare la madre, rapita dopo essersi interessata alla scomparsa del professor Oxley (John Hurt), il quale le aveva lasciato una lettera da decifrare.

