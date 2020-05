Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Venerdì 15 Maggio 2020

News Cinema

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Mea Culpa, Dad - Papà, L'amante perfetta, Lo schiaccianoci e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Mea Culpa, Dad - Papà, L'amante perfetta, Lo schiaccianoci e tanti altri.

Mea Culpa

(Azione, Thriller, Drammatico, Francia 2014, durata: 90 min), in onda alle 14:00 su Rai Movie.

Un film di Fred Cavayé con Vincent Lindon, Gilles Lellouche, Nadine Labaki, Max Baissette de Malglaive, Gilles Cohen, Medi Sadoun, Velibor Topic, Cyril Lecomte e Gilles Bellomi.



Mea Culpa: Il trailer originale del film

Trama del Film Mea Culpa: il film vede protagonisti due amici, Simon (Vincent Lindon) e Franck (Gilles Lellouche), che lavorono come poliziotti a Tolone. Entrambi padri di famiglia sono inseparabili. Una sera di pioggia, tornando a casa insieme dopo aver festeggiato una missione portata a termine, vanno a sbattere contro un'altra macchina provocando due morti tra cui un bambino. Franck ne esce indenne mentre Simon, che stava guidando in stato di ebrezza, rimane ferito. Accusato di omicidio colposo, Simon vede la sua vita andare in frantumi. Perde tutto: lavoro e famiglia. Sei anni dopo, Simon vive solo e si occupa di trasporto valori. Franck è ancora poliziotto e continua a vegliare sul suo amico e sulla sua famiglia visto che Simon non riesce a compiere i suoi doveri di padre, trascurando suo figlio Theo di 9 anni. Un giorno Theo, allontanatosi dalla madre, assiste a un regolamento di conti tra malviventi, che iniziano così la caccia al bambino, diventato scomodo testimone.

Dad - Papà

(Drammatico, USA 1989, durata: 117 min), in onda alle 14:29 su Iris

Un film di Gary David Goldberg con Jack Lemmon, Ted Danson, Olympia Dukakis, Kathy Baker, Kevin Spacey, Ethan Hawke, Zakes Mokae, J.T. Walsh, Peter Michael Goetz, John Apicella e Bill Morey.



Dad - Papà: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del film Dad - papà: John Tremont, quarantenne brillante manager di Wall Street, divorziato con un figlio bizzarro, Billy, da almeno due anni non va a trovare i suoi anziani genitori che vivono in California. Quando la sorella Annie lo avverte che la madre Bette è stata ricoverata in ospedale per un infarto, John parte subito per visitarla. Bette è una donna molto forte e decisa, che non vuole riconoscere di essere seriamente malata, anche se per John sono le condizioni del padre Jake, un ex operaio ultrasettantenne, che appaiono più preoccupanti. Abituato a lasciarsi dominare e accudire dalla moglie autoritaria, ora sembra caduto un uno stato triste di inerzia, così John decide di restare un po' di tempo con lui, spronandolo ad occuparsi della pulizia della casa, degli acquisti e dei suoi hobby preferiti. Jake Tremont riacquista presto energia e gioia di vivere, specie quando Bette torna a casa guarita ed il nipote Billy lo conforta con la sua presenza, ma dopo un breve periodo sereno, improvvisamente Jake deve subire una grave operazione, apprendendo dal suo medico, il dottor Santana, di essere affetto da cancro.

L'amante perfetta

(Drammatico, Thriller, Canada 2014, durata: 84 min) in onda alle 14.30 su TV8

Un film di Terry Ingram con Annie Heise, Antonio Cupo, Kendra Anderson, Jeremy Guilbaut, Robert Moloney, P. Lynn Johnson, Paul Jarrett, Cam Cronin, Teach Grant e Roger Haskett.



L'amante perfetta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film L'amante perfetta: segue la storia di Sandy Cooper (Annie Heise), giovane donna con un problema di alcolismo da combattere. Sandy è rimasta coinvolta in un terribile incidente automobilistico causato dalla sua dipendenza e per questo motivo ha avuto una condanna dal tribunale che le ha imposto anche di disintossicarsi dall'alcol. Per ricominciare una nuova vita decide di cambiare città e grazie all'aiuto della sua amica del liceo, Karen (Kendra Anderson), trova un lavoro. Nel momento in cui Sandy sembra aver superato i suoi problemi con l'alcol, inizia una relazione con un uomo misterioso di nome David (Antonio Cupo). Ben presto si troverà implicata in una situazione pericolosa e complicata.

Lo schiaccianoci

(Family, Fantasy, Musicale, UK/Ungheria 2011, durata: 110 min), in onda alle 15:55 su Italia 1.

Un film di Andrei Konchalovsky con Elle Fanning, Nathan Lane, John Turturro, Frances de la Tour, Richard E. Grant, Yulia Visotskaya, Charlie Rowe, Daniel Peacock, Alan Cox e Hugh Sachs.



Lo schiaccianoci 3D: Il trailer italiano in ESCLUSIVA

Trama del Film Lo schiaccianoci: Il film segue le vicende di una bambina di nove anni, Mary il cui monotono Natale viennese si riempie improvvisamente di emozioni dopo l'arrivo dello zio Albert che ha un regalo per lei: uno schiaccianoci magico. La sera della vigilia di Natale, il nuovo amico di Mary, lo Schiaccianoci, prende vita e l'accompagna in un viaggio nel suo mondo fantastico fatto di fate, confetti e tanti giocattoli che si animano. Presto Mary si accorge che questo regno meraviglioso è minacciato dal tirannico Re Topo e dalla perfida madre. Quando lo Schiaccianoci viene preso in ostaggio, Mary e i suoi nuovi amici giocattolo devono svelare il segreto del Re Topo per salvare lo Schiaccianoci e il suo regno.

Un amore inaspettato

(Commedia, Sentimentale, USA 2016, durata: 84 min), in onda alle 16:05 su TV8.

Un film di Gary Yates con Danica McKellar, Kavan Smith, Tammy Gillis e Christopher Russell.



Un amore inaspettato: Il Trailer ufficiale del Film - HD

Trama del Film Un amore inaspettato: La damigella d'onore Molly Quinn (Danica McKellar), affermata stilista di New York in procinto di firmare una nuova linea d'abbigliamento, si lascia coinvolgere nei preparativi per le nozze dell'amica Amy. Incontra così il testimone dello sposo, lo chef Nick Turner (Kavan Smith), indaffarato con l'organizzazione dell'ambizioso catering. Concentrati sulle rispettive carriere, Molly e Nick sono entrambi allergici alle relazioni e considerano il matrimonio un istituzione per sognatori. I lunghi pomeriggi di lavoro e la proficua collaborazione in vista del grande evento gli faranno cambiare idea.

Michael Collins

(Drammatico, Storico, Biografico, USA/UK/Irlanda 1996, durata: 132 min), in onda alle 16:45 su Iris.

Un film di Neil Jordan con Liam Neeson, Julia Roberts, Aidan Quinn, Alan Rickman, Ian Hart, Stephen Rea, Brendan Gleeson, Sean McGinley, Jonathan Rhys Meyers, Stuart Graham, Richard Ingram, Gary Whelan, Owen Roe, Gerard McSorley, Roman McCairbre, Martin Murphy, Owen O'Neill, Ger O'Leary, Frank O'Sullivan, John Kenny, Frank Laverty, Liam D'Staic e Michael Dwyer.



Michael Collins: il trailer del film

Trama del Film Michael Collins: La potente Inghilterra è sempre stata sfidata dalla sua colonia più vicina, l'Irlanda. Per 700 anni, le rivolte furono soffocate. Ma nel 1916 scoppiò una ribellione a Dublino, che cambiò il corso della storia. L'architetto di questa rivolta, un uomo interamente dedicato al suo paese e che fino ad allora aveva sempre lavorato nell'ombra, si chiamava Michael Collins (Liam Neeson). Aprile 1916: la cosiddetta Insurrezione di Pasqua finisce con una pesante sconfitta degli indipendisti irlandesi, schiacciati dalla potenza britannica, con l'arresto e l'esecuzione di molti dei loro capi. Alla sua uscita di prigione, Michael Collins decide di cambiare strategia, organizzando atti fi guerrigli urbana e assassini mirati di agenti dell'intelligence inglese e dei loro collaboratori irlandesi. Una tattica che riesce, tanto che nel 1921 gli inglesi decidono di accettare negoziazioni dirette con gli indipendentisti.

Inside Job

(Documentario, USA 2010, durata: 120 min), in onda alle 17:00 su La7.

Un film di Charles Ferguson.



Inside Job: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Inside Job: Inside Job parla della scioccante verità che si cela dietro la crisi economica del 2008. Il crack finanziario globale di oltre 20 trilioni di dollari che è costato il posto di lavoro e la casa a milioni di persone e che ha messo in pericolo la stabilità economica di paesi industrializzati, dagli Stati Uniti All'Islanda, dalla Cina alla Grecia.

