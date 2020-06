Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Venerdì 12 Giugno 2020

News Cinema

Cosa fanno in TV oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Amore letale, Dante's Peak, Assassinio sull'Orient-Express, Inaspettate passioni, Un principe per l'estate, Millions e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

(Thriller, USA 2018, durata: 86 min), in onda alle 14.30 su TV8.

Un film di Rod Roberts con Bree Williamson, Mark Hapka, Laura Wright, Eddie Matos, Jon Briddell, Jade Harlow e Brody Hutzler.



Amore letale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Amore letale: il film vede protagonista Hillary Penzer (Bree Williamson), dottoressa in procinto di sposarsi. Medico amato e stimato dai suoi colleghi, Hillary è stata soprannominata "l'angelo dell'ala est", per via dell'amore con cui tratta i suoi pazienti, della smodata compassione che ha per loro e dell'adorazione nei confronti del suo lavoro. Ma l'arrivo di un nuovo paziente in ospedale, sta per distruggere per sempre la sua perfetta esistenza. Gregory Hampton (Eddie Matos) e la sua compagna, Monica Roberts (Jade Harlow), giungono nella clinica in codice rosso a causa di uno strano avvelenamento da monossido di carbonio.

Dante's Peak - La furia della montagna

(Drammatico, Azione, Francia/Belgio 1997, durata: 112 Min) in onda alle 15:12 su Iris

Un film di Roger Donaldson con Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renee Smith, Jeremy Foley, Elizabeth Hoffman, Tzi Ma e Grant Meslov.





Trama del Film Dante's Peak - La furia della montagna: racconta la storia di Harry Dalton (Pierce Brosnan), un vulcanologo che si ritrova nella città di Dante's Peak, a nord degli USA, per studiare alcuni insoliti eventi sismici. Il ricercatore intuisce che l'attività sismica è legata a una prossima eruzione vulcanica e informa la sindaca Rachel Wando (Linda Hamilton) del pericolo imminente a cui la città sta andando incontro. Il primo cittadino, però, si rifiuta di diffondere l'allarme, per via di alcuni interessi economici; ha, infatti, siglato recentemente un fruttuoso accordo con un ricco uomo d'affari. Durante un'assemblea cittadina, il vulcano sopra la città si risveglia definitivamente e le scosse iniziano ad aumentare la loro frequenza.

Assassinio sull'Orient-Express

(Giallo, UK 1974, durata: 131 min) in onda alle 16.02 su Rete 4

Un film di Sidney Lumet con Albert Finney, Lauren Bacall, Martin Balsam, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Cassel, Sean Connery, John Gielgud, Wendy Hiller, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Rachel Roberts, Richard Widmark e Michael York.





Trama del Film Assassinio sull'Orient-Express: Nel 1930 a Long Island viene rapita la piccola Daisy che, una volta pagato il riscatto, viene trovata morta. La madre Sonia Armstrong, in stato interessante, ne muore con il nascituro; il padre si uccide e anche una giovane domestica, ingiustamente sospettata di complicità, si suicida. L'assassino, individuato e catturato, viene processato e condannato a morte: è certo, però, che si tratta di un sicario e non del mandante, che rimane impunito. Cinque anni dopo, il latitante Cassetti, nascosto dietro la maschera di uomo danaroso e rispettabile di nome Ratchett, viaggia sull'Orient Express diretto a Calais. Sul medesimo convoglio viaggiano molte persone, tra cui il signor Bianchi, direttore della Compagnia "Vagoni Letto", ed Hercule Poirot, il famoso investigatore privato belga. Quando Cassetti viene trovato morto, Poirot, su incarico di Bianchi, si mette al lavoro e scopre che tra viaggiatori e inservienti vi sono persone tutt'altro che insospettabili...

Inaspettate passioni

(Sentimentale, Canada 2019, durata: 90 min), in onda alle 16:10 su TV8.

Un film di Steve DiMarco con Amanda Schull, Morgan David Jones, Eric Hicks, Rishma Malik, Jamie Spilchuk, Patrice Goodman e Sidney Leeder.



Inaspettate passioni: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Inaspettate passioni: il film segue la storia di una giornalista di talento costretta a scegliere tra la carriera e il suo cuore. Dana Willingham (Amanda Schull) è un'ambiziosa reporter che sogna di scrivere l'articolo del secolo. Tuttavia, proprio quando le si presenta l'occasione di seguire da vicino un grosso scandalo, Dana sceglie con riluttanza di accompagnare il fidanzato a un ritiro yoga tra le montagne, nel tentativo di salvare la sua relazione ormai in crisi. Nonostante tutti i suoi sforzi, però, il suo ragazzo Jon (Eric Hicks) finisce comunque per piantarla. Ma non tutti i mali vengono sempre per nuocere. Al ritiro, infatti, Dana incontra Stefan (Morgan David Jones), un uomo affascinante, dolce e gentile, ma che sembra nascondere un terribile segreto circa la sua vita privata. La deformazione professionale della bella giornalista non le lascia scampo: Dana inizia a indagare sulla vita del suo nuovo "amico", decisa a scoprire di più sul suo conto.

Un principe per l'estate

(Commedia, Family, Sentimentale, USA 2016, durata: 84 min), in onda alle 16.31 su Canale 5.

Un film di Peter Sullivan con Taylor Cole, Jack Turner, Lauren Holly, Marina Sirtis, Vanessa Angel, Kassandra Clementi, Brian Dare e Walter Platz.



Un Principe per l'estate: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Un principe per l'estate: vede protagonista Mandy Cooper (Taylor Cole), giovane assistente che sogna di diventare una guru nel campo delle pubbliche relazioni. Giorno dopo giorno, Mandy spera che la sua brillante responsabile Deidre Kelly (Lauren Holly) le affidi compiti sempre più importanti, così da avere finalmente la possibilità di dimostrare a tutti il proprio valore. La sua occasione, arriva a Greenbriar, nell'Idaho. In quella piccola cittadina, il principe Colin di Edgemere (Jack Turner), affascinante monarca rinomato per la sua perenne condotta immorale, contatta l'agenzia perchè ha bisogno del loro aiuto. Dopo essere stato arrestato per aver fatto il bagno in una fontana pubblica negli Stati Uniti, ora Colin deve assolutamente riabilitare la sua figura.

Millions

(Commedia, Drammatico, UK/USA 2004, durata: 97 min), in onda alle 17.18 su Iris.

Un film di Danny Boyle con Alex Etel, Lewis Owen McGibbon, James Nesbitt, Daisy Donovan, Alun Armstrong, Enzo Cilenti, Nasser Memarzia, Kathryn Pogson, Harry Kirkham, Gunnar Winbergh, Kolade Agboke, Leslie Phillips, Christopher Fulford, Toby Walton, Christy Cullen, Christian Pedersen, Philippa Howarth, Cornelius Macarthy, James Quinn, Mark Chatterton, Pearce Quigley e Jane Hogarth.





Trama del Film Millions: segue le vicende di una Gran Bretagna alle prese con l’arrivo dell’euro. Si avvicina il Natale e, con la nuova moneta europea, la sterlina non avrà più valore e verrà rapidamente fatta sparire dalla circolazione. È proprio in questa situazione che la famiglia di Damian (Alex Etel) e Anthony (Lewis McGibbon), dopo la morte della madre (Jane Hogarth), decide di trasferirsi in un quartiere borghese e ricco della città. Damian è un ragazzino dolce e curioso, che ama giocare con la fantasia, crede di parlare con i santi e costruisce un nascondiglio di scatoloni proprio sui binari di una ferrovia. Suo fratello maggiore, invece, è molto più razionale e meschino, tanto da fingere di piangere ed essere triste per la scomparsa della mamma allo scopo di fare pena alle persone. Un giorno, mentre è nella sua rocca forte a parlare con Santa Chiara, a Damian accade qualcosa di davvero imprevedibile: dal cielo gli piove una borsa piena di sterline.

Altri film in onda questo pomeriggio:

