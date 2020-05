Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Venerdì 1 Maggio 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Super 8, Star Trek - Primo contatto, Damigella in incognito, L'incredibile viaggio di Captain Drake, Il mio amico Eric, Transformers, Mio fratello è figlio unico, Girl in progress e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Super 8, Star Trek - Primo contatto, Damigella in incognito, L'incredibile viaggio di Captain Drake, Il mio amico Eric, Transformers, Mio fratello è figlio unico, Girl in progress e tanti altri.

Super 8

(Avventura, Sci-Fi, USA 2011, durata: 112 min), in onda alle 14:30 su Paramount Network.

Un film di J.J. Abrams con Joel Courtney, Elle Fanning, Kyle Chandler, Riley Griffiths, Gabriel Basso, Ryan Lee, Zach Mills, Jessica Tuck, Joel McKinnon Miller, Ron Eldard, AJ Michalka, Britt Flatmo, Glynn Turman, Noah Emmerich, Richard T. Jones, David Gallagher, Brett Rice, Michael Giacchino, Bruce Greenwood e Beau Knapp.



Super 8: Il full trailer italiano del film di J.J. Abrams



Trama del Film Super 8: Anni 80. La vita del quattordicenne Joe Lamb (Joel Courtney) è sconvolta dalla tragica morte della madre, deceduta a causa di un incidente sul lavoro. Il padre del ragazzo, il vice-sceriffo Jackson Lamb (Kyle Chandler), è sconvolto dal dolore e accusa Louis Dainard (Ron Eldard) di essere il responsabile dell’incidente mortale. Quella sera, infatti, la madre di Joe avrebbe preso il posto di Louis poiché troppo ubriaco per poter lavorare. Quattro mesi più tardi, Joe è coinvolto dall’amico Charles Kaznyk (Riley Griffiths) nella realizzazione di una pellicola horror amatoriale, dal titolo 'Super 8'. Sebbene l’amico abbia assegnato il ruolo della protagonista ad Alice Dainard (Elle Fanning), compagnia che suo padre gli ha severamente proibito di frequentare, Joe intende prendere parte al progetto. A notte fonda, i ragazzi si incontrano nella location stabilita, ovvero un vecchio deposito ferroviario, per iniziare le riprese. L'improvviso schianto di un pick-up che provoca il deragliamento di un treno, tuttavia, interrompe l'improvvisata troupe. Mentre dal vagone del treno fuoriescono bizzarri cubi bianchi, i ragazzi trovano il professore di biologia Woodward all'interno della macchina distrutta. In pochi minuti la zona è presa d’assalto dalle truppe della US Air Force, che mettono in quarantena l’intero deposito, e il professore gli intima di fuggire. Da quella notte, si verificano inspiegabili fenomeni in città, tra cui la sparizione dello sceriffo e l'assenza totale di corrente elettrica.

Star Trek - Primo contatto

(Fantascienza, USA 1996, durata: 110 min), in onda alle 15.00 su Spike.

Un film di Jonathan Frakes con Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spinner, LeVar Burton, Gates McFadden, Marina Sirtis, Alfre Woodard, James Cromwell, Alice Krige, Neal McDonough, Dwight Schultz, Patti Yasutake, Michael Horton, Marnie McPhail, Eric Steinberg, Jack Shearer e Michael Dorn.



Star Trek - Primo contatto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Star Trek - Primo contatto: Sull'Enterprise in ricognizione nel Cosmo, il capitano Picard viene informato che la Federazione ha intrapreso una battaglia contro i Borg in rotta verso la Terra. Violando gli ordini ricevuti, Picard sente la minaccia, ma subito dopo i Borg cercano di tornare indietro nel tempo, quando la Terra viveva un periodo delicatissimo, la seconda età del buio dopo la terza guerra mondiale. L'equipaggio dell'Enterprise arriva nel Montana nel 2063, alla vigilia della partenza dello storico volo che porterà al primo contatto tra gli umani e gli extra terrestri, e successivamente alla nascita della Federazione Unita dei Pianeti, ossia proprio di Star Trek. Dopo molte difficoltà e scontri forti con i Borg con la loro crudele regina, Picard riesce ad impedire l'azione dei nemici. L'Enterprise ritorna a navigare nello spazio infinito.

L'incredibile viaggio di Captain Drake

(Avventura, Fantasy, USA/Bulgaria 2009, durata: 86 min), in onda alle 15:55 su Italia 1.

Un film di David Flores con Adrian Paul, Temuera Morrison, Sofia Pernas, Wes Ramsey e Daniel Kash.



L'incredibile viaggio di Captain Drake: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film L'incredibile viaggio di Captain Drake: la storia si svolge nell'anno 1592. Sono già passati 4 anni da quando la flotta inglese della regina Elisabetta I ha sconfitto quella spagnola, fino ad allora nota come l'Invincibile Armada, ma le tensioni tra i due paesi sono ancora forti, specialmente quelle tra il capitano Francis Drake (Adrian Paul), soprannominato "il pirata della regina" e il suo nemico di sempre, il capitano spagnolo Don Sandavote (Temuera Morrison). I due si ritroveranno a confrontarsi nuovamente. Entrambi sono infatti alla ricerca del leggendario "Albero della Vita", di cui un misterioso sultano orientale ha svelato l'ubicazione i un remoto luogo esotico. Per Drake la sfida non è soltanto contro il suo arcinemico di sempre ma anche contro il tempo: dal ritrovamento dell'albero della vita dipende la sopravvivenza della sua stessa figlia Isabella (Sofia Pernas).

Damigella in incognito

(Giallo, Sentimentale, USA 2012, durata: 87 min), in onda alle 16:05 su Tv8.

Un film di Matthew Diamond con Brooke Burns, Gregory Harrison, Nicole Paggi, Justin Baldoni, Martha Madison, Shashawnee Hall e Jay Kenneth Johnson.



Damigella in incognito: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Damigella in incognito: narra le vicende di un agente di sicurezza incaricata di proteggere l'incolumità di una futura sposa nel giorno del suo matrimonio. Tanya (Brooke Burns), una guardia del corpo specializzata in missioni ad alto rischio, accetterà il compito di proteggere Daisy (Nicole Paggi), figlia del noto magnate Texano Jim Thompson (Gregory Harrison), a seguito di alcune minacce di morte ricevute proprio qualche giorno prima delle sue nozze. Tanya dovrà dunque superare il suo odio nei confronti dei matrimoni (nato per colpa del suo ex fidanzato che l'ha brutalmente abbandonata all'altare) per potersi mimetizzare tra le damigelle d'onore della sposa, tentando in ogni modo di individuare i possibili perpetratori prima che sia troppo tardi.

Il mio amico Eric

(Commedia, Drammatico, UK/Francia/Italia/Belgio 2009, durata: 116 min), in onda alle 16:30 su La7.

Un film di Ken Loach con Eric Cantona, Steve Evets, John Henshaw, Stephanie Bishop e Lucy-Jo Hudson.



Il mio amico Eric: Il trailer del film



Trama del Film Il mio amico Eric: La vita di Eric, il postino, sta andando a rotoli... La famiglia caotica, i guai con i figli e la betoniera in giardino non aiutano, certo, ma a tormentare Eric è soprattutto un segreto che si porta dentro da trent'anni. Riuscirà ad affrontare Lily, la donna che ha amato e abbandonato da ragazzo? Nonostante l'entusiastico e a volte strampalato sostegno dei suoi amici e compagni di fede calcistica, Eric continua ad affondare. Nei momenti di disperazione, ci vogliono uno spinello e un amico speciale per convincere un postino in crisi a intraprendere il difficile viaggio nel territorio più insidioso - il passato.

Transformers

(Azione, Sci-fi, USA 2007, durata: 135 min), in onda alle 17:00 su Paramount Network.

Un film di Michael Bay con Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Rachael Taylor, Tyrese Gibson, Jon Voight, Anthony Anderson, John Turturro, Michael O'Neill, Chris Ellis, Jerald Garner, Samantha Smith, Zack Ward, Carlos Moreno Jr., Bernie Mac e Travis Van Winkle.







Trama del Film Transformers: Diverse migliaia di anni fa, il pianeta Cybertron fu consumato da una guerra civile tra le due fazioni di Transformer: gli Autobot, guidati da Optimus Prime, che combattevano per la pace e la giustizia e i Decepticon, guidati da Megatron, che invece combattevano per la tirannia. L’oggetto della guerra era il possesso dell’AllSpark, un manufatto mistico in grado di creare mondi e la vita su di essi. Optimus lo spedì nello spazio profondo per non farlo cadere nella mani dello spietato Megatron. Tuttavia il leader dei Decepticon riuscì a localizzarlo sul pianeta Terra, dove però si schiantò rimanendo congelato nelle profondità del circolo polare artico. Nel 1895 l'esploratore Archibald Witwicky scoprì casualmente la carcassa aliena che impresse accidentalmente le coordinate dell’AllSpark nei suoi occhiali. Nel presente, gli occhiali sono finiti in possesso del suo pronipote Sam Witwicky (Shia LaBeouf), un ragazzo eccentrico che sogna di comprarsi un’auto tutta sua. Dopo tanti sforzi, Sam riesce ad acquistare la sua prima macchina, una Chevrolet Camaro arrugginita, scoprendo con grandissima sorpresa che l’auto ha una vita propria. Sam e la sua cotta del liceo Mikaela Banes (Megan Fox) vengono salvati da un attacco Decepticon proprio dalla sua auto che risulta essere un Autobot di nome Bumblebee.

La regola del sospetto

(Thriller, USA 2003, durata: 115 min), in onda alle 17:05 su Iris .

Un film di Roger Donaldson con Al Pacino, Colin Farrell, Bridget Moynahan, Gabriel Macht, Kenneth Mitchell, Mike Realba e Ron Lea.



La regola del sospetto: Il trailer originale del film



Trama del Film La regola del sospetto: James Clayton (Colin Farrell) è un giovane molto brillante nonché mago con i computer appena assunto dalla CIA. La sua non comune intelligenza attrae l'attenzione del veterano Walter Burke (Al Pacino) che lo aiuta a capire i difficili ingranaggi del lavoro e il modo di superare i numerosi ostacoli. Grazie all'aiuto di Burke, Clayton viene assegnato ad uno speciale dipartimento. Il suo compito è quello di sorvegliare Layla (Bridget Moynahan), una sua collega che secondo Burke è un'infiltrata che sta cercando di copiare il programma "Ghiaccio Nove", in grado di far saltare il sistema di computer nazionale. James però sente per lei una forte attrazione e, se non fosse lei la spia?

Mio fratello è figlio unico

(Commedia, Italia 2007, durata: 108 min), in onda alle 17:35 su Cine34.

Un film di Daniele Luchetti con Elio Germano, Riccardo Scamarcio, Diane Fleri, Angela Finocchiaro, Luca Zingaretti, Anna Bonaiuto e Massimo Popolizio.







Trama del Film Mio fratello è figlio unico: il film segue la storia di Accio (Elio Germano), un ragazzino di dodici anni con la vocazione di aiutare i più deboli. Sebbene abbia deciso di entrare in seminario, capisce ben presto di non voler rinunciare ai piaceri del sesso. Ritorna a casa dalla sua famiglia a Latina, con la quale cominciano a verificarsi parecchi scontri ideologici. Suo fratello, Manrico (Riccardo Scamarcio), è comunista e si batte per i diritti degli operai. Ma Accio, che ha stretto amicizia con il fascista Mario (Luca Zingaretti), molto più grande di lui, decide di iscriversi al Movimento Sociale Italiano.

Girl in Progress

(Commedia, Drammatico, USA 2012, durata: 108 min), in onda alle 17:55 su La5.

Un film di Patricia Riggen con Eva Mendes, Patricia Arquette, Matthew Modine, Landon Liboiron, Raini Rodriguez, Russell Peters, Eugenio Derbez, Richard Harmon, Madison Desjarlais e Cierra Ramirez.



Girl in progress: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Girl in Progress: il film racconta la storia di una ragazzina di tredici anni che vede un rito di iniziazione adolescenziale come un modo per dare una svolta alla propria vita. Grace (Eva Mendes) è una mamma single che, divisa tra gli impegni di lavoro, le bollette da pagare e il rapporto complicato con un suo collega sposato (Eugenio Derbez), non ha mai abbastanza tempo da dedicare ad Ansiedad (Cierra Ramirez), la figlia adolescente. Come se non bastasse, Grace non fa che comportarsi come una ragazzina: ascolta la musica a tutto volume, si dimentica di fare la spesa, non si prende cura della casa e rientra spesso ubriaca. Quando l'insegnante d'inglese introduce ai suoi studenti i classici della letteratura, la giovane Ansiedad sentendo quelle storie si convice di poter diventare adulta prima del tempo, staccandosi dalla madre e vivendo la vita a modo suo.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV