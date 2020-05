Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Sabato 9 Maggio 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Alvin Superstar 2, Runner Runner, Partnerperfetto.com, Hell - Esplode la furia, La principessa e il gigante, Third Person, Tutte contro lui, Monte Carlo, Le vacanze del piccolo Nicolas, in Good Company, 20 anni di meno, Aspirante vedovo, Il giorno in più, Un'estate da ricordare e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Alvin Superstar 2, Runner Runner, Partnerperfetto.com, Hell - Esplode la furia, La principessa e il gigante, Third Person, Tutte contro lui, Monte Carlo, Le vacanze del piccolo Nicolas, In Good Company, 20 anni di meno, Aspirante vedovo, Il giorno in più, Un'estate da ricordare e tanti altri.

Alvin Superstar 2

(Animazione, Commedia, Family, USA 2009, durata: 88 min), in onda alle 13:40 su K2.

Un film di Betty Thomas con Jason Lee, Bridgit Mendler, David Cross, Zachary Levi e Wendie Malick.



Alvin Superstar 2: Il trailer del film sequel di Alvin Superstar

Trama del Film Alvin Superstar 2: il film racconta le avventure di Alvin, Simon e Theodore, tre fratelli chipmunk alle prese con la musica e la carriera discografica. Una sera, durante un concerto di beneficienza, Alvin ferisce per errore Dave (Jason Lee), il suo manager, che deve essere ricoverato urgentemente. Così i tre scoiattoli vengono dati in affido temporaneo alla zia Jackie (Kathryn Joosten), che però cade accidentalmente dalle scale e non può più occuparsi di loro. Sarà Toby (Zachary Levi) a prendersene cura e, su ordine di Dave, li porta alla scuola West Eastman. Tuttavia, ai tre ne capita una dopo l’altra: vengono inseguiti da alcuni bulli, che mettono Simon in un water, mentre Theodore viene pizzicato sul sedere. Ne scaturisce una rissa che costringe la preside (Wendie Malick) a richiamare i Chipmunks nel suo ufficio: non saranno sospesi solo se si esibiranno al concorso per la raccolta fondi del programma musicale della scuola.

Runner Runner

(Thriller, Drammatico, USA 2013, durata: 91 min), in onda alle 14:00 su Cielo.

Un film di Brad Furman con Ben Affleck, Gemma Arterton, Justin Timberlake, Anthony Mackie, Oliver Cooper, David Costabile, Sam Palladio, Ben Schwartz, Laurence Mason, Dayo Okeniyi, Yul Vazquez e Louis Lombardi.



Runner Runner: Il trailer italiano del film con Ben Affleck, Justin Timberlake e Gemma Arterton

Trama del Film Runner Runner: racconta la storia di Richie Furst (Justin Timberlake), un ragazzo di Princeton, che si paga l'istruzione, promuovendo il gioco d'azzardo tra gli studenti. Quando il decano dell'università lo scopre, viene obbligato ad abbandonare l'attività, pena l'espulsione dall'università. Richie, però, deve trovare un modo per guadagnarsi da vivere e finanziarsi la laurea, decide così di giocarsi tutto online. Il giovane perde tutto, ma convinto di essere stato imbrogliato, parte per il Costa Rica per regolare i conti con il magnate del gioco d'azzardo Ivan Block (Ben Affleck). Il boss gli propone di entrare in affari con lui, promettendogli facili guadagni. Ritchie accetta per poi scoprire una terribile verità su Block e sul suo modo di "fare affari". Ben presto il giovane si ritroverà braccato dall'agente dell'FBI Shavers (Anthony Mackie), che vuole obbligarlo a collaborare per incastrare il Block.

Partnerperfetto.com

(Commedia, Sentimentale, USA 2005, durata: 98 min), in onda alle 17:55 su La5.

Un film di Gary David Goldberg con Diane Lane, John Cusack, Elizabeth Perkins, Dermot Mulroney, Christopher Plummer e Stockard Channing.



Partnerperfetto.com: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Trama del Film Partnerperfetto.com: Sarah Noland (Diane Lane), un'insegnante di scuola materna, è una quarantenne ancora ferita dal suo divorzio. Non ha la minima intenzione di cercare un altro partner, ma la sua famiglia ha altri programmi per lei. E così le sue sorelle Carol (Elizabeth Perkins) e Christine (Ali Hillis) la iscrivono su PerfectMatch.com, un sito di incontri on line, specificando che il partner perfetto deve amare i cani, perché chi ama i cani non può essere una persona cattiva. Sarah alla fine si arrende e accetta di incontrare alcuni pretendenti. Nel frattempo, anche Bill (Christopher Plummer), il padre vedovo di Sarah, decide di cimentarsi con gli appuntamenti on line e inizia una relazione con Dolly (Stockard Channing). Dopo una serie di appuntamenti disastrosi, Sarah incontra Jake Anderson (John Cusack), un costruttore di barche in legno, un uomo romantico e idealista con le sue stesse cicatrici da divorzio.

Hell - Esplode la furia

(Azione, Thriller, USA 2003, durata: 96 min), in onda alle 14:15 su Rai 4.

Un film di Ringo Lam con Jean-Claude Van Damme, Lawrence Taylor, Lloyd Battista, Carlos Gómez, Michael Bailey Smith, Marnie Alton e Milos Milicevic.



Hell - Esplode la furia: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Hell - Esplode la furia: Il film vede Kyle Le Blanc (Jean-Claude Van Damme), un ingegnere petrolifero coinvolto in un caso di omicidio, mandato a scontare la pena nella prigione di Marquezas in Messico. Qui la vita è molto dura e i carcerati sono costretti a lavorare in catene nelle paludi selvagge infestate da serpenti velenosi e alligatori. Uno dei guardiani del carcere, il Generale Hruschov (Lloyd Battista), per divertirsi e guadagnare un po' di soldi extra organizza combattimenti spietati e all'ultimo sangue tra i carcerati. Nonostante i consigli del carcerato 'filosofo' 451 (Lawrence Taylor) che fa di tutto per riportare un po' di umanità all'interno della prigione, anche Kyle resta coinvolto nella spirale di violenza e corruzione dei combattimenti...

La principessa e il gigante

(Family, fantasy, Norvegia 2017, durata: 112 Min), in onda alle 14.30 su Spike

Un film di Mikkel Brænne Sandemose con Eili Harboe, Vebjørn Enger, Mads Sjøgård Pettersen, Allan Hyde, Elias Holmen Sørensen, Gisken Armand e Thorbjørn Harr.



La principessa e il gigante: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Trama del Film La principessa e il gigante : il film segue la storia di Kristin (Eili Harboe). Secondo la leggenda, se la principessa del regno del Nord non prende marito entro il diciottesimo anno di età, il gigantesco Troll, Re della Montagna, la rapisce. Ciò accade a Kristin, in fuga per non sposare l’antipatico principe Frederik (Allan Hyde). Espen (Vebjørn Enger), un giovane contadino con più fegato che cervello ma, soprattutto, con più cuore che timore della morte, insieme ai suoi fratelli combatterà prima contro il perfido principe e poi contro l’orribile Troll, per salvare Kristin ed ottenere la ricompensa che gli permetterebbe di evitare la rovina della fattoria di famiglia.

Third Person

(Drammatico, Sentimentale, USA 2013, durata: 137 min), in onda alle 15:00 su Iris.

Un film di Paul Haggis con Liam Neeson, Mila Kunis, Olivia Wilde, James Franco, Adrien Brody, Kim Basinger, Maria Bello, Moran Atias, Riccardo Scamarcio e Vinicio Marchioni.



Third Person: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film Third Person: Il film racconta tre storie d'amore, passione, fiducia e tradimento che prendono vita in tre città diverse, Parigi, New York e Roma, nelle quali si dipanano le vicende di tre coppie che sembrano non avere nulla in comune, se non un flebile, impalpabile legame. Michael (Liam Neeson) è uno scrittore, vincitore del premio Pulitzer, rifugiatosi in una camera d’albergo di Parigi per finire il suo ultimo libro. L'uomo ha recentemente lasciato la moglie Elaine (Kim Basinger) e sta vivendo una relazione burrascosa con la giovane e ambiziosa scrittrice Anna (Oliva Wilde), una donna che sa perfettamente quello che vuole. Nello stesso momento, Scott (Adrien Brody), un ambiguo uomo d’affari americano, si trova a Roma per rubare gli schizzi dei nuovi modelli di famose case di moda. Odiando qualsiasi cosa sia italiano, Scott è in cerca di qualcosa di decente da mangiare quando incontra Monika (Moran Atias), una gitana dalla bellezza mozzafiato, che sta cercando di ricongiungersi con la figlia. Ma quando i soldi che la donna aveva risparmiato per salvare la bambina dalle mani di un trafficante le vengono rubati, Scott si sente in dovere di aiutarla. Entrambi partono per una città del Sud Italia e qui Scott inizia a sospettare di essere la vittima di una truffa ben congegnata.

Tutte contro lui

(Commedia, USA 2014, durata: 109 min), in onda alle 15:25 su Nove.

Un film di Nick Cassavetes con Cameron Diaz, Nikolaj Coster-Waldau, Leslie Mann, Kate Upton, Nicki Minaj, Taylor Kinney, Deborah Twiss, Don Johnson, Alyshia Ochse e David Thornton.



Tutte contro lui: Il trailer italiano del film con Cameron Diaz e Leslie Mann

Trama del Film Tutte contro lui: Carly Whitten (Cameron Diaz) è un avvocato di New York meticolosa e con delle regole molto rigide sulle relazioni con gli uomini. L'incontro con Mark King (Nikolaj Coster-Waldau), di cui s'innamora subito, la costringe però ad abbassare la guardia. Una brutta sorpresa l'attende quando decide di fare una visita improvvisa e non annunciata alla casa di campagna di lui: Carly scopre che che Mark è sposato con Kate (Leslie Mann), una perfetta casalinga. L'incontro tra le due donne non sfocia però in una rivalità ma bensì in un'alleanza e una complicità. Le due donne si rendono conto di quante cose abbiano in comune e così, quelle che doveva essere nemiche, diventano grandi amiche, instaurando un legame basato sul loro nemico comune. Ben presto le due donne vengono a sapere di un'altra amante (Kate Upton), la coppia diventa un trio e le tre le donne si alleano per vendicarsi contro Mark, tre volte traditore e tre volte bugiardo, e dargli quel che si merita.

Monte Carlo

(Commedia, USA 2011, durata: 109 min), in onda alle 15:30 su Paramount Network.

Un film di Thomas Bezucha con Selena Gomez, Leighton Meester, Katie Cassidy, Cory Monteith, Andie MacDowell, Brett Cullen, Catherine Tate, Amanda Fairbank-Hynes, Luke Bracey, Valérie Lemercier e Pierre Boulanger.



Monte Carlo: Il trailer del film

Trama del Film Monte Carlo: Il film racconta le vicende di Grace Bennet (Selena Gomez), studentessa del Texas alle prese con l'ultimo anno di liceo. La giovane ha un grande sogno nel cassetto: visitare Parigi insieme alla sua migliore amica, Emma Perkins (Katie Cassidy). Inaspettatamente il patrigno di Grace compra alle due amiche i biglietti per partire alla volta della capitale francese. Le due ragazze sono felicissime, ma purtroppo c'è una condizione: deve andare con loro anche Meg (Leighton Meester), la sorellastra di Grace. Nonostante il compromesso, le ragazze sono su di giri per il viaggio: finalmente andranno in Europa.

Le vacanze del piccolo Nicolas

(Commedia, Francia 2014, durata: 97 min), in onda alle 15:40 su Cielo.

Un film di Laurent Tirard con Mathéo Boisselier, Valérie Lemercier, Kad Merad, Luca Zingaretti, Francis Perrin, Daniel Prévost, François Damiens, François-Xavier Demaison e Bouli Lanners.



Le vacanze del piccolo Nicolas: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film Le vacanze del piccolo Nicolas: L'anno scolastico è giunto al termine. Il tanto atteso momento delle vacanze è arrivato. Il piccolo Nicolas, i suoi genitori e la nonna partono tutti insieme in automobile diretti al mare. Alloggeranno per qualche giorno all'Hôtel Beau-Rivage. Ben presto, sulla spiaggia Nicolas stringe nuove amicizie: conosce Blaise, che non è in vacanza perché vive lì, Fructueux, a cui piace mangiare di tutto, persino il pesce, Djodjo, che non parla come loro perché è inglese, Crépin, che scoppia a piangere di continuo, e Côme, che vuole avere sempre ragione ed è molto indisponente. Ma Nicolas incontra anche Isabelle, una bambina che non smette di fissarlo con i suoi grandi occhi rotondi e inquietanti e con la quale Nicolas teme che i suoi genitori vogliano costringerlo a sposarsi... I malintesi si susseguono e gli scherzi fioccano.

In Good Company

(Commedia, Drammatico, USA 2004, durata: 109 min), in onda alle 15:50 su TV8.

Un film di Paul Weitz con Dennis Quaid, Topher Grace, Scarlett Johansson, Marg Helgenberger, David Paymer, Clark Gregg, Philip Baker Hall e Selma Blair.



In Good Company: il trailer

Trama del Film Le vacanze del piccolo Nicolas: Dan Foreman ha 51 anni e ha una vita felice. E' capo delle vendite degli spazi pubblicitari del settimanale Sports America e ha appena festeggiato un anno di grandi successi professionali. Le notizie dell'inaspettata gravidanza di sua moglie e del fatto che la sua figlia maggiore Alex sia stata accettata all'esclusiva e costosissima NYU rendono Dan ancora più felice, anche se un po' preoccupato per le finanze della famiglia. Carter Duryea ha 26 anni e crede di avere una vita perfetta. Finora ha lavorato sodo per far carriera nella multinazionale Globecom. Adesso è stato scelto per dirigere le vendite degli spazi pubblicitari di una delle pubblicazioni recentemente acquisite dalla Globecom, la rivista Sports America.

20 anni di meno

(Commedia, Sentimentale, Francia 2013, durata: 92 min), in onda alle 15:50 su TV8.

Un film di David Moreau con Virginie Efira, Pierre Niney, Charles Berling, Gilles Cohen, Camille Japy, Michaël Abiteboul, Camille Pélicier, Jenna Azoulay e Louis-Do de Lencquesaing.



20 anni di meno: Il trailer italiano del film

Trama del Film 20 anni di meno: vede protagonista la 38enne Alice Lantins (Virginie Efira). E' bella, ambiziosa e totalmente dedita al lavoro fino al punto da aver dimenticato la propria vita privata. Per farla breve, ha tutte le qualità per diventare il nuovo capo redattore della rivista Rebelle, e la sua unica pecca forse è quella di apparire un po' impacciata. Ma quando il giovane e affascinante Balthazar Apfel (Pierre Niney), che ha appena compiuto 20 anni, incrocerà il suo cammino, lo sguardo dei suoi colleghi cambierà decisamente. Capendo che quella è la chiave per ottenere la tanto agognata promozione, Alice fingerà di vivere un improbabile idillio.

Aspirante vedovo

(Commedia, Italia 2013, durata: 84 min), in onda alle 17:22 su Nove.

Un film di Massimo Venier con Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Ale, Francesco Brandi, Roberto Citran, Bebo Storti e Ninni Bruschetta.



Aspirante vedovo: Il trailer del film in HD

Trama del Film Aspirante vedovo: il film vede protagonista Alberto Nardi (Fabio De Luigi), un uomo che si dà arie da imprenditore giovane e dinamico ma per adesso è riuscito solo a collezionare un fallimento dopo l'altro. L'unico suo vero affare, sulla carta, è stato quello di sposare Susanna Almiraghi (Luciana Littizzetto), grande industriale del Nord, una della donne più ricche e potenti del paese. Susanna, però, non ne può più di quel marito cialtrone e inconcludente e ha deciso di lasciarlo affogare nei suoi debiti. Per Alberto è la fine, ma il destino sembra volergli dare una mano: Susanna rimane vittima di un incidente aereo. Di colpo Alberto si ritrova miliardario, l'impero di sua moglie adesso è suo e già si atteggia a grande capitano d'industria.

Il giorno in più

(Sentimentale, Commedia, Italia 2011, durata: 123 min), in onda alle 18:00 su Nove.

Un film di Massimo Venier con Fabio Volo, Isabella Ragonese, Pietro Ragusa, Stefania Sandrelli, Roberto Citran, Luciana Littizzetto, Jack Perry, Camilla Filippi, Lino Toffolo, Paolo Bessegato, Valeria Bilello, Roberta Rovelli, Anna Stante, Irene Ferri e Hassani Shapi.



Il giorno in più: Il trailer del film con Fabio Volo

Trama del Film Il giorno in più: Giacomo (Fabio Volo) è un latin lover che non riesce proprio a impegnarsi seriamente con una donna. La sua ultima compagna Alessia (Valeria Bilello), infatti, lo molla proprio per questo, lasciandolo solo con un cagnolone da accudire. Sua confidente da sempre è Silvia (Camilla Filippi), la migliore amica, forse anche un po’ innamorata di lui, ma sempre pronta ad ascoltarlo. La donna non ha peli sulla lingua e gli dice senza troppi giri di parole che lui è un disastro in amore e che dovrebbe provare a impegnarsi in una relazione seria, altrimenti resterà davvero solo. Tutto cambia quando un giorno, sul tram, Giacomo incontra lo sguardo di Michela (Isabella Ragonese), una bellissima ragazza che porta sempre con sé un quaderno. I due continuano a incontrarsi tutti i giorni alla stessa ora sul bus, senza mai parlarsi, se non con gli occhi. Poi una mattina l’uomo prende coraggio e riesce a invitarla a cena, durante la quale scopre che la misteriosa donna che vede tutti i giorni sta per trasferirsi a New York. Per sempre.

Un'estate da ricordare

(Sentimentale, Canada 2012, durata: 90 min), in onda alle 17:50 su TV8.

Un film di Michael Scott con Barry Watson, Mia Kirshner, Matty Finochio, Victoria Bidewell, Brennan Elliott, Chad Krowchuk, Gabrielle Rose, Keenan Tracey e Sarah Desjardins.



Un'Estate da Ricordare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Un'estate da ricordare: il film è la storia di Zoe e Luke (Mia Kirshner e Barry Watson), due giovani ragazzi che si conoscono da quando sono adolescenti. Entrambi in vacanza al campo di Pine Lake, i due, dopo essere stati interrotti proprio mentre sono sul punto di scambiarsi un bacio appassionato, finiscono per interrompere la loro storia d'amore. A distanza di quindici anni da quel momento, Luke, divenuto ormai un famoso imprenditore, compra per ragioni sentimentali il Pine Lake, ma scopre che il campo potrebbe essere chiuso a causa della violazione di alcune norme di sicurezza. Nel frattempo Zoe, che lavora per uno sviluppatore immobiliare, viene incaricata di acquistare quello stesso campo per trasformarlo in un resort.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV