Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Sabato 6 Giugno 2020

Film in TV in onda oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Che fine hanno fatto i Morgan?, Man on Fire, In viaggio con Jacqueline, Wolverine: L'immortale, Molto forte incredibilmente vicino, L'ultimo dominatore dell'aria, Un matrimonio all'inglese, Il mistero di Arkandias, Dante's Peak e tanti altri.

Che fine hanno fatto i Morgan?

(Commedia, USA 2009, durata: 100 min) in onda alle 13.35 su TV8

Un film di Marc Lawrence con Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Kim Shaw, Mary Steenburgen, Sam Elliott, Elisabeth Moss, Michael Kelly e Wilford Brimley.





Trama del Film Che fine hanno fatto i Morgan?: La coppia di successo di Manhattan, l'avvocato Paul Michael Morgan (Hugh Grant) e l'agente immobiliare Meryl Judith Morgan (Sarah Jessica Parker), è in crisi a causa dell'infedeltà di Paul oltre che per l'impossibilità ad avere figli. Una sera, dopo cena, Meryl e Paul assistono involontariamente all'omicidio di uno dei clienti immobiliari di Meryl e ne diventano così testimoni. Di conseguenza, saranno il bersaglio dell'assassino che ha commesso l'omicidio e l'FBI li inserisce nel Programma di protezione testimoni. Adottando un nuovo cognome, i "Foster", vengono trasferiti nella minuscola cittadina di Ray, nel Wyoming, e posti temporaneamente sotto la protezione di Clay ed Emma Wheeler (Sam Elliott e Mary Steenburgen), in attesa che il killer venga preso ed arrestato. Per una questione di sicurezza, non sono consentiti contatti esterni via telefono o e-mail. Nel frattempo, nessuno dei loro amici e colleghi, a New York sa dove si trovino.

Man on Fire - Il fuoco della vendetta

(Azione, USA 2004, durata: 146 min), in onda alle 13:56 su Nove.

Un film di Tony Scott con Denzel Washington, Christopher Walken, Dakota Fanning, Radha Mitchell, Marc Anthony, Rachel Ticotin, Giancarlo Giannini e Mickey Rourke.





Trama del Film Man on Fire - Il fuoco della vendetta: L’ex agente della CIA John Creasy (Denzel Washington) è un uomo grosso, burbero alcolizzato, tormentato dal suo passato e dai sensi di colpa. Dopo aver viaggiato senza meta in giro per il mondo, ritorna in Messico a trovare un suo vecchio amico ed ex collega Paul Rayburn (Christopher Walken). Quest’ultimo gestisce un’agenzia di guardie del corpo e gli affari vanno molto bene, dato l’alto tasso di rapimenti di persone che appartengono a famiglie facoltose. Paul apprende in quei giorni che i coniugi Ramos hanno bisogno di una guardia del corpo per la figlia e parlandoci gli propone l’amico Creasy. Dopo qualche titubanza iniziale, Creasy accetta l’incarico. Giunto all'abitazione, l’agente conosce Lisa Ramos (Radha Mitchell) e la piccola Pita (Dakota Fanning). Nei giorni che seguono, portando la bambina a scuola, Creasy dimostra di essere infastidito da tutte le domande che gli pone. Ma Pita è una bambina dolce e molto sveglia, l’agente finisce quindi per affezionarsi e i due diventano grandissimi amici.

In viaggio con Jacqueline

(Commedia, Francia 2016, durata: 91 min), in onda alle 14:00 su Cielo.

Un film di Mohamed Hamidi con Fatsah Bouyahmed, Jamel Debbouze, Lambert Wilson, Julia Piaton, Hajar Masdouki e Patrice Thibaud.



In viaggio con Jacqueline: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film In viaggio con Jacqueline: il film vede protagonista Fatah (Fatsah Bouyahmed) padre di famiglia felicemente sposato che vive in un piccolo villaggio dell'Algeria. Nonostante la sua sia una vita umile, Fatah si sente un uomo estremamente ricco grazie a Jacqueline, una mucca con cui sogna di partecipare al Salone Internazionale dell'Agricoltura di Parigi. Quando dopo l'ennesima richiesta di partecipazione arriva l'agognato invito, il contadino non ci pensa due volte e parte alla volta della Francia. Grazie alla colletta dei suoi compaesani prende un traghetto e sbarca a Marsiglia, luogo in cui avrebbe dovuto ricevere l'aiuto di suo cognato Hassan (Jamel Debbouze), che tuttavia si rifiuta di dargli una mano. Fatah non ha alternative: non gli rimane che attraversare la Francia a piedi insieme alla sua adorata Jacqueline, sperando di giungere in tempo alla competizione.

Wolverine: L'immortale

(Azione, Avventura, USA 2013, durata: 126 min) in onda alle 14.30 su Nove

Un film di James Mangold con Hugh Jackman, Brian Tee, Hiroyuki Sanada, Hal Yamanouchi, Will Yun Lee, Rila Fukushima e Tao Okamoto.



Wolverine: L'immortale: Il nuovo trailer italiano in HD

Trama del Film This is Beat - Sfida di ballo: Il film si apre con un flashback sul passato di Logan (Hugh Jackman) il quale, nel 1945, è prigioniero a Nagasaki durante lo scoppio della bomba atomica. Il mutante, grazie ai suoi incredibili poteri, riesce a salvare il soldato Yashida. Nel 2013, Logan è distrutto dalla morte dell’amata Jean Grey (Famke Janssen) e conduce una vita da eremita sulle montagne dello Yukon. Il suo isolamento è improvvisamente interrotto dalla comparsa della giovane mutante Yukio (Rila Fukushima), in grado di prevedere la morte di ogni persona. Quest’ultima gli rivela che Yashida sta morendo e vorrebbe ringraziarlo per il valoroso gesto compiuto durante la guerra. Nonostante le iniziali opposizioni, Logan si reca a Tokyo e Yashida lo persuade a barattare il suo dono dell’immortalità. Sebbene detesti l’idea di vivere per sempre con il rimorso, il mutante si rifiuta di privarsi di questo dono, ignaro di essere già caduto nella trappola della dottoressa Viper (Svetlana Khodchenkova).

Molto forte, incredibilmente vicino

(Drammatico, USA 2012, durata: 129 min), in onda alle 14:30 su Iris.

Un film di Stephen Daldry con Thomas Horn, Tom Hanks, Sandra Bullock, Max von Sydow, Jeffrey Wright, Viola Davis, Paul Klementowicz, Julian Tepper e John Goodman.



Molto forte, incredibilmente vicino: Il trailer italiano del film con Tom Hanks e Sandra Bullock

Trama del Film Molto forte, incredibilmente vicino: Oskar Schell (Thomas Horn) è un bambino di undici anni che vive a New York insieme al papà Thomas (Tom Hanks) e alla mamma Linda (Sandra Bullock). Il ragazzino è molto timido e introverso, ma straordinario e talentuoso: è un inventore dilettante, astrofisico, suonatore di tamburino e pacifista. Suo padre, con cui ama passare il tempo tra divertenti giochi e indovinelli, perde la vita nell'attentato terroristico alle Torri Gemelle, ma prima di morire propone a Oskar un ultimo mistero da risolvere: deve scoprire se a New York sia mai esistito un sesto quartiere. È passato del tempo dal "giorno più brutto", ma Oskar non si dà pace e sente sempre di più la mancanza delle parole del suo papà. Un giorno il bambino trova un vaso nell'armadio del suo amatissimo genitore e facendolo cadere accidentalmente, trova nascosta al suo interno una busta contenente una chiave misteriosa con sopra scritta la parola "Black". Decide quindi di scoprire cosa apra quella chiave.

L'ultimo dominatore dell'aria

(Avventura, Family, Fantasy, USA 2010, durata: 103 min), in onda alle 14.30 su Spike

Un film di M. Night Shyamalan con Dev Patel, Jackson Rathbone, Cliff Curtis, Nicola Peltz, Seychelle Gabriel, Noah Ringer, Jessica Andres, Shaun Toub





Trama del Film L'ultimo dominatore dell'aria: L'ultimo dominatore dell'aria è un film del 2010 diretto da M. Night Shyamalan. In un mondo fantastico, gli umani hanno il potere di dominare gli elementi dell'aria, della terra, dell'acqua e del fuoco. Coloro che possiedono questo dono sono chiamati dominatori. Solo uno di loro, chiamato Avatar e discendente della tribù dei Nomadi dell'Aria, può dominare contemporaneamente tutti e quattro gli elementi. Il risveglio dell'Avatar è fondamentale per sedare la rivolta della Nazione del Fuoco, che da più di cento anni cerca di imporre il suo dominio sugli altri popoli. Quando la dominatrice dell'acqua Katara e suo figlio Sokka trovano l'Avatar, congelato all'interno di un iceberg, la speranza torna a risplendere nel cuore dei dominatori. Il signore dei quattro elementi, un bambino di nome Aang , diventa il simbolo della rivolta e i nemici si adoperano per metterlo fuori combattimento. Protetto da Sokka e Katara, Aang inizia un lungo viaggio che gli permetterà di sviluppare completamente i suoi poteri, ancora sopiti. Venuto a conoscenza del risveglio del bambino, il perfido principe del Fuoco Zuko tenterà in tutti i modi di rapirlo, per consegnarlo a suo padre Ozai dimostrando il suo onore. Nel frattempo la principessa Yue rinuncia ai suoi poteri per ristabilire l'ordine lunare ed evitare che il mondo collassi su sé stesso.

Un matrimonio all'inglese

(Commedia, Sentimentale, UK 2008, durata: 93 Min) in onda alle 15:35 su Rai Movie

Un film di Stephan Elliott con Jessica Biel, Ben Barnes, Kristin Scott Thomas, Colin Firth, Kimberley Nixon, Katherine Parkinson, Kris Marshall, Christian Brassington, Charlotte Riley, Jim McManus e Pip Torrens.





Trama del Film Un matrimonio all'inglese: Il film segue la storia di Larita Whittaker (Jessica Biel), elegante e indipendente donna americana, e John Whittaker (Ben Barnes), giovane rampollo inglese. I due travolti da un'incontenibile passione, si sposano in fretta e furia senza pensarci su troppo. Larita e John, pur amandosi molto, hanno due caratteri diversi e quando decidono di partire per l'Inghilterra per fare visita ai genitori di John, tradizionalisti ed eccentrici signori di campagna, le cose iniziano a complicarsi un po'. Il brio e gioiosità della ragazza si contrappongono ad una famiglia conservatrice e attenta alle formalità. In particolar modo la bigotta mamma di John, Mrs. Veronica Whittaker (Kristin Scott Thomas), sembra non provare molta simpatia per la Larita. Anche le sorelle di John sono più che mai diffidenti nei suoi confronti. Solo Mr. Whittaker (Colin Firth), il capofamiglia, uomo intelligente e ironico, che odia le ipocrisie, si dimostra solidale con lei.

Il mistero di Arkandias

(Avventura, Family, Francia/Belgio 2014, durata: 92 Min) in onda alle 15:40 su Cielo

Un film di Alexandre Castagnetti con Ryan Brodie, François Rollin, Timothée Coetsier, Pauline Brisy e Christian Clavier.





Trama del Film Il mistero di Arkandias: ambientato nel piccolo villaggio di Ronenval, il film ha per protagonista il giovane Theo (Ryan Brodie), che sogna una vita movimentata ed elettrizzante. Un giorno il ragazzo annoiato dalla monotonia del villaggio, si reca nella biblioteca locale dove scopre un libro di magia con le istruzioni per realizzare un anello che consente a chi lo indossa di diventare invisibile. Grazie all'aiuto dei sui amici fidati, Bonnav e Laura, Theo riesce a costruire l'anello, ma nel momento in cui sta per realizzarsi la magia, l'anello gli viene rubato da tre piccoli criminali e il giovane protagonista rimane così bloccato in uno stato d'invisibilità, dove nessuno può vederlo. Theo ha un'unica risorsa per uscire da questo problema, un misterioso e strano individuo di nome Arkandias (François Rollin). Il ragazzo si troverà così ad affrontare una serie di avventure e peripezie, che lo porteranno a rivalutare la sua vecchia monotona vita.

Dante's Peak - La furia della montagna

(Drammatico, Azione, Francia/Belgio 1997, durata: 112 Min) in onda alle 16:55 su Iris

Un film di Roger Donaldson con Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renee Smith, Jeremy Foley, Elizabeth Hoffman, Tzi Ma e Grant Meslov.





Trama del Film Dante's Peak - La furia della montagna: racconta la storia di Harry Dalton (Pierce Brosnan), un vulcanologo che si ritrova nella città di Dante's Peak, a nord degli USA, per studiare alcuni insoliti eventi sismici. Il ricercatore intuisce che l'attività sismica è legata a una prossima eruzione vulcanica e informa la sindaca Rachel Wando (Linda Hamilton) del pericolo imminente a cui la città sta andando incontro. Il primo cittadino, però, si rifiuta di diffondere l'allarme, per via di alcuni interessi economici; ha, infatti, siglato recentemente un fruttuoso accordo con un ricco uomo d'affari. Durante un'assemblea cittadina, il vulcano sopra la città si risveglia definitivamente e le scosse iniziano ad aumentare la loro frequenza.

