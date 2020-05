Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Sabato 30 Maggio 2020

News Cinema

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Maschi contro Femmine

(Commedia, 2010, durata: 113 Min) in onda alle 13.35 su TV8

Un film di Fausto Brizzi con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Sarah Felberbaum, Chiara Francini, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Alessandro Preziosi e Paolo Ruffini.





Trama del Film Maschi contro Femmine: la storia ruota intorno al tema del conflitto tra uomini e donne. Walter e Monica sono una giovane coppia alle prese con il primo figlio. Come molti nella loro situazione, hanno completamente sospeso le loro interazioni sessuali. Chiara e Diego sono due vicini di casa. Sono come il giorno e la notte. Marta e Andrea sono due migliori amici che condividono uno sgangherato appartamento. Marta è lesbica, Andrea è etero, entrambi sono appena stati lasciati sotto lo sguardo divertito del terzo inquilino.Nelle rocambolesche avventure quotidiane dei nostri protagonisti incontriamo gli amici di sempre Marcello un chirurgo plastico, Piero un benzinaio divertente e un po' volgare e Anna...

The Legend of Zorro

(Avventura, USA 2005, durata: 130 min), in onda alle 14:14 su Iris.

Un film di Martin Campbell con Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Giovanna Zacarias, Raúl Méndez, Michael Emerson e Rufus Sewell.





Trama del Film The Legend of Zorro: sequel de La Maschera di Zorro. Anno 1850: si vota per decidere se congiungere la California agli Stati Uniti. Sono trascorsi dieci anni dall'ultima volta in cui Don Alejandro de la Vega (Antonio Banderas) ha indossato la maschera di Zorro per difendere i deboli e i poveri dalle angherie dei potenti. Dopo aver combattuto per lungo tempo le ingiustizie, ora vive tranquillo a San Francisco con la sua famiglia: ha infatti promesso alla bella moglie Elena (Catherine Zeta-Jones) di essere un buon marito e un buon padre e non più un giustiziere mascherato. Al piccolo Joaquin (Adrian Alonso), inoltre, non è mai stato rivelato nulla dell'identità segreta di suo padre. Don Alejandro è però diviso tra i suoi due mondi, esser il paladino dei peones o dedicarsi solo alla sua famiglia. L'uomo non riesce a dimenticare Diego, il padre di Elena che, prima di morire fra le sue braccia, lo nominò suo successore ed erede della Maschera di Zorro.

Banlieue 13

(Azione, USA 2004, durata: 85 min) in onda alle 14.15 su Rai 4

Un film di Pierre Morel con Cyril Raffaelli, David Belle, Tony Damario, Bibi Naceri, Dany Verissimo, François Chattot, Nicolas Woirion, Patrick Olivier, Samir Guesmi e Gadner Jerome.





Trama del Film Banlieue 13: è ambientato in un prossimo futuro in una Parigi, dove i quartieri più malfamati sono circondati da mura. Tra i peggiori c'è il distretto 13, sotto il controllo del boss criminale Taha (Bibi Naceri). Nello stesso quartiere vive Leito (David Belle), giovane contrario alla criminalità, tanto da proibire ai spacciatori di vendere droga nei pressi della sua casa e determinato a far cadere il dominio di Taha. Un giorno Leito commette un errore, distruggendo un milione di euro in eroina e il superciminale decide di pareggiare i conti, rapendo sua sorella Lola (Cyril Raffaelli). Mentre cerca di salvarla, il ragazzo viene arrestato dalla polizia corrotta del distretto e Lola rimane tra le grinfie di Taha.

Il monaco

(Avventura, Azione, USA 2003, durata: 103 min) in onda alle 14.30 su Rai Movie

Un film di Paul Hunter con Chow Yun-Fat, Seann William Scott, Jaime King, Karel Roden, Victoria Smurfit, Marcus Jean Pirae, Mako, Roger Yuan, Chris Collins, Sean Bell, Kishaya Dudley, Rob Archer, Mauricio Rodas, Bayo Akinfemi, Russell Yuen, Karis Han e Albert Chung.



Trama del Film Il monaco: il film racconta di un monaco tibetano senza nome (Chow Yun-Fat), che nel 1943 riceve il compito di proteggere una pergamena antica, che se finisse nelle mani sbagliate, darebbe al suo lettore il potere assoluto. Secondo la profezia la lettura dello scritto permette di ottenere grandi potenzialità e di dominare il mondo intero. Il monaco ha protetto la pergamena dai nazisti e da chiunque volesse appropriarsene, ma ora, trascorsi sessant'anni dalla prima volta che l'ha ricevuta, il testimone deve essere passato. Il monaco deve trovare un successore a cui affidare il manufatto e vede in Kar (Seann William Scott), giovane borseggiatore di New York, un erede. L'uomo decide quindi di iniziarlo alle arti marziali e alla filosofia zen, ma i due, aiutati ache dalla giovane figlia di un gangster (Jaime King), si ritroveranno anche a combattere contro un nemico, che da circa sessant'anni cerca di impadronirsi della preziosa pergamena. Kar sarà un degno successore del monaco?

Vita di Pi

(Drammatico, Avventura, USA 2012, durata: 127 Min) in onda alle 15.45 su Rai Movie

Un film di Ang Lee con Suraj Sharma, Rafe Spall, Irrfan Khan, Gérard Depardieu, Tabu, Adil Hussain e Ayush Tandon.



Vita di Pi: Il nuovo full trailer italiano del film di Ang Lee

Trama del Film Vita di Pi: la storia del film è tratta dall'omonimo libro di Yann Martel. Piscine Molitor Patel, frequenta la scuola secondaria di Pondicherry, dove adotta il soprannome Pi (la lettera greca, π). Il ragazzo, cresciuto in una famiglia indù, a 12 anni viene introdotto prima al cristianesimo e poi all'Islam: alla fine decide di seguire tutte e tre le religioni. La famiglia del giovane possiede uno zoo, in particolare una tigre del Bengala di nome Richard Parker: dopo che il ragazzo si avvicina pericolosamente all'animale, suo padre Adil, per fargli comprendere i rischi, lo costringe ad assistere all'uccisione di una capra da parte del felino.Quando Pi ha 16 anni, suo padre annuncia che devono trasferirsi in Canada, dove intende stabilirsi e vendere gli animali. S'imbarcano quindi tutti quanti su un mercantile. Durante una tempesta, la nave affonda: Pi cerca di trovare la sua famiglia, ma un membro dell'equipaggio lo lancia in una scialuppa di salvataggio. Anche una zebra liberata salta sulla barca con lui, ma si spezza una gamba. A un certo punto Pi vede quello che sembra essere un sopravvissuto, ma in realtà si tratta della tigre. Arrivata la calma sul mare, Pi si risveglia nella scialuppa. Lì si ritrova con la zebra, un orango, una iena e Richard Parker: ha così inizio una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

L'ultima ricchezza

(Drammatico, Sentimentale, USA 2013, durata: 105 min), in onda alle 15:40 su Iris.

Un film di Michael Landon Jr. con Logan Bartholomew, Ali Hillis, Lee Meriwether, Bill Cobbs, Peter Fonda, Drew Waters e Austin James.



L'ultima ricchezza: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film L'ultima ricchezza: il film narra le vicende di un cinico milionario abituato ad avere sempre tutto dalla vita. Dopo l'ultimo viaggio in cui ha dovuto affrontare le 12 faticose prove imposte da suo nonno per giungere al misterioso "ultimo regalo", Jason (Logan Bartholomew) è riuscito contro ogni pronostico a portare a termine la missione, a ereditare la società multimilionaria e a imparare una lezione per la vita che l'ha reso un uomo migliore. Tuttavia, il denaro ricevuto ha scatenato intorno a lui gelosie e invidie da parte di alcuni membri della sua famiglia, che vogliono più di ogni cosa entrare in possesso del patrimonio. Come se non bastasse, la situazione complicata, la causa in corso, i suoi beni confiscati e le varie responsabilità che gli gravano sulle spalle, gli hanno fatto perdere completamente di vista la sua relazione con Alexia (Ali Hillis). Quando la donna lo lascia e va ad Haiti per lavoro, Jason si rende conto di aver sbagliato totalmente a stilare la sua scala di priorità. Confuso, cerca istintivamente consiglio nel migliore amico di suo nonno, dal quale riceve un diario in cui il suo progenitore ha descritto la storia della sua incredibile ascesa. Ripercorrendo, pagina dopo pagina, gli episodi della sua magnifica vita, Jason comprende finalmente quale sia il suo destino e cos'è che davvero conta nella sua esistenza.

Code M - La spada di D'Artagnan

(Avventura, Family, Olanda 2015, durata: 98 min), in onda alle 15:50 su Cielo.

Un film di Dennis Bots con Nina Wyss, Senna Borsato, Joes Brauers, Derek de Lint, Hannah van Lunteren, Lot van Lunteren, Peter Paul Muller, Hubert Damen, Leon Voorberg, Raymond Thiry e Beau Schneider.



Code M - La spada di D'Artagnan: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Code M - La spada di D'Artagnan: Nel 2008 la scienziata Helen Benson (Jennifer Connelly) viene convocata dalle alte sfere per far fronte ad un imminente catastrofe: un oggetto non identificato si dirige a tutta velocità su New York. L’oggetto si rivela essere una navicella aliena, contente il messaggero Klaatu (Keanu Reeves). Nonostante l'alieno chieda insistentemente di parlare con l'ONU, Helen sembra essere l’unica a voler instaurare con lui un vero dialogo. Per questo motivo, insieme al figlio Jacob (Jaden Smith), la donna libera Klaatu dalla prigione militare e aiuta l'extra-terrestre a nascondersi. Quest’ultimo rivela alla scienziata che il vero motivo per cui è giunto sul pianeta è quello di dar via allo sterminio umano.

Codice Magnum

(Poliziesco, USA 1986, durata: 118 min), in onda alle 16:58 su Cielo.

Un film di John Irvin con Arnold Schwarzenegger, Kathryn Harrold, Sam Wanamaker, Paul Shenar, Robert Davi, Ed Lauter, Darren McGavin, Steven Hill, Joe Regalbuto e Mordecai Lawner.





Trama del Film Codice Magnum: Il testimone chiave, che assicurerà l’arresto del pericoloso boss mafioso Luigi Patrovita (Sam Wanamaker), si trova al sicuro in un nascondiglio segreto dell’FBI. Con lui un manipolo di agenti di scorta, tra cui l’intraprendente Blair Shannon. Il malavitoso di Chicago, tuttavia, ha molti informatori e scopre dove si trova il traditore sterminando lui e la sua scorta. Il padre di Blair, Harry Shannon (Darren McGavin), sopraggiunge troppo tardi. L’uomo giura di vendicare suo figlio e chiede l’aiuto dell’amico di vecchia data Mark Kaminsky (Arnold Schwarzenegger), un ex agente dal passato burrascoso. Shannon convince Kaminsky a fingere la sua morte per assumere l’identità del pregiudicato Joseph P. Brenner, così da arginare la commissione d’inchiesta guidata da Marvin Baxter che costrinse Mark al licenziamento. Sotto mentite spoglie, Kaminsky si reca a Chicago e si conquista la fiducia del boss, danneggiando gli affari del rivale Martin Lamanski (Steven Hill). Quando Patrovita rivela al nuovo arrivato che la sua attività di riciclaggio di denaro è stata sgominata dalla polizia locale, Kaminsky decide di dimostrare la sua lealtà ideando un astuto piano per riprendere i soldi.

Altri film in onda questo pomeriggio:

