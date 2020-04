Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Sabato 25 Aprile 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Ricordami ancora, Aiuto ho ristretto la prof!, Ho sognato l'amore, Hotel Transylvania, Delitto nel vigneto, Piccoli brividi, L'altra donna del re, Un cucciolo per due e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Ricordami ancora, Aiuto ho ristretto la prof!, Ho sognato l'amore, Hotel Transylvania, Delitto nel vigneto, Piccoli brividi, L'altra donna del re, Un cucciolo per due e tanti altri.

Ricordami ancora

(Drammatico, Sentimentale, USA 2013, durata: 96 min), in onda alle 13:30 su Paramount Channel.

Un film di Jeff Bleckner con Alexis Bledel, Zachary Levi, Merritt Wever, Barry Shabaka Henley, Valerie Azlynn, David Hoffman e Jerry Adler.



Ricordami ancora: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Ricordami ancora: il film segue la storia di Molly (Alexis Bledel), cameriera molto solitaria, con pochi soldi e un sogno nel cassetto, e Gus (Zachary Levi), ex dipendente della NASA, oggi apprendista in una gioielleria. Un giorno i due si incontrano in un bar e nasce subito un'intesa. La ragazza, dopo una serie di disastrose relazioni, crede di aver incontrato finalmente l'uomo della sua vita, però ad un certo punto, pensa che Gus non le abbia raccontato tutta la verità. Il ragazzo infatti appare spesso distratto e disattento, al puno che Molly inizia a credere che abbia addirittura un'altra donna. In verità, il giovane ha sofferto pochi anni prima di un aneurisma cerebrale, che gli causa ancora oggi una perdita di memoria a breve termine. Tutti i suoi ricordi prima della malattia sono intatti, ma ogni mattina fatica a ricordare ciò che ha fatto il giorno prima. Per questo ogni giorno prima di fare jogging e iniziare a lavorare apre una cartellina intitolata "Leggimi tutte le mattine" che contiene informazioni sui suoi ricordi più recenti.

Aiuto, ho ristretto la prof!

(Drammatico, Germania/Austria 2015, durata: 90 min), in onda alle 13:55 su Cielo.

Un film di Sven Unterwaldt Jr. con Anja Kling, Oskar Keymer, Axel Stein, Justus Von Dohnanyi, Lina Hüesker, Georg Sulzer, Maximilian Ehrenreich, Eloi Christ, Johannes Zeiler, Michael Ostrowski e Otto Waalkes.



Aiuto, ho ristretto la prof!: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Aiuto, ho ristretto la prof!: il film racconta la storia dell'undicenne Felix (Oskar Keymer), che vive con suo padre in Germania, mentre la madre lavora negli USA. Il ragazzo è costretto a trasferirsi in una nuova scuola per far sì che sua madre non venga trasferita, ma essere ammessi nell'istituto sembra molto difficile. Sin dal primo giorno di fronte a Felix si porrà un ostacolo per nulla aggirabile, la severa direttrice Schmitt-Gössenwein (Anja Kling), che non lo crede all'altezza della scuola. Come se non bastasse il giovane viene preso subito di mira anche da alcuni bulli. L'unico volto gentile in quest'inferno scolastico sembra Ella (Lina Hüesker), una sua coetanea con cui stringe amicizia. Mario (Georg Sulzer), il capo del gruppo di bulli che tormenta Felix, lo sfida in una prova di coraggio: entrare nella scuola di notte, che si dice sia tormentata dal fantasma di un ex allievo. Il ragazzo accetta, ma viene scoperto dalla direttrice e mentre cerca di fuggire dalle sue grinfie, a causa di uno strano evento, la donna viene rimpicciolita.

Ho sognato l'amore

(Sentimentale, Drammatico, USA 2014, durata: 93 min), in onda alle 14:00 su Rai 2.

Un film di Kenny Leon con Katharine McPhee, Mike Vogel, JoBeth Williams, Rachel Skarsten, Antonio Cupo, Chiara Zanni, Joe Massingill, Jessalyn Wanlim, Erica Carroll, Eric Keenleyside e Jason Cermak.



Ho sognato l'amore: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Ho sognato l'amore: Natalie (Katharine McPhee) e Nick (Mike Vogel) sono entrambi single e frustrati a causa della loro solitudine e del loro lavoro. Entrambi con storie alle spalle sfortunate e finite male. Nathalie cerca disperatamente di ridare vita al ristorante italiano che ha ereditato mentre la carriera da architetto di Nick sembra senza sbocco. La madre di Nick (JoBeth Williams) è costantemente impegnata a organizzargli appuntamenti con delle ragazze, nella speranza di trovare la giusta fidanzata. Il miglior amico di Natalie non fa altro che darle consigli sentimentali. Nonostante ciò, né Natalie né Nick riescono a trovare l'anima gemella. E poi, un giorno, entrambi si ritrovano davanti alla Hayward Fountain, nello stesso esatto momento.

Hotel Transylvania

(Animazione, Commedia, Family, USA 2012, durata: 91 min), in onda alle 14:30 su TV8.

Un film di Genndy Tartakovsky con con le voci di Claudio Bisio e Cristiana Capotondi.



Hotel Transylvania: Il nuovo trailer italiano del film

Trama del Film Hotel Transylvania: Il film narra la stravagante storia di un gruppo di strampalati e famosi mostri. Protagonista è il Conte Dracula (voce italiana Claudio Bisio), burbero dal cuore d’oro, che dopo aver perso la moglie Martha (uccisa da una folla di umani inferociti), mosso da un odio smisurato verso gli umani e ossessionato dal pericolo che essi rappresentano, decide di costruire l'Hotel Transylvania, albergo di lusso in cui hanno la possibilità di soggiornare senza correre rischi tutti i mostri del mondo. L’Hotel rappresenta un luogo sicuro, in quanto lontano dai pericolosi esseri umani, ed è pertanto la dimora perfetta in cui far crescere la figlia Mavis (voce italiana Cristiana Capotondi). In occasione del centodiciottesimo compleanno di Mavis, Dracula decide di organizzare una grande festa presso il resort mozzafiato, invitando per l’occasione parenti ed amici mostri a cui lui è fortemente legato. Tra i molti invitati troviamo Frankestein, chiamato Frank, con la consorte Eunice, i due coniugi lupi mannari Wayne e Wanda insieme ai loro innumerevoli figli, la mummia Murray e l’uomo invisibile Griffin. In realtà, la giovane vampira desidera ardentemente una sola cosa per il suo compleanno: uscire fuori dalle mura in cui è cresciuta ed esplorare il mondo.

Delitto nel vigneto

(Giallo, Francia 2017, durata: 90 min), in onda alle 15:00 su Top Crime.

Un film di Laurence Katrian con Hélène de Fougerolles, Olivier Sitruk, Marie-Christine Barrault, Jean-Claude Dauphin, Bellamine Abdelmalek, Jean-Baptiste Maunier, Eugénie Derouand, Michel Scotto Di Carlo, Sophie Gourdin, Sophie Mounicot e Jean-François Legonin.



Delitto nel vigneto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Delitto nel vigneto: questo film fa parte della serie di tv movie polizieschi francesi Meurtres à... (Delitto a ...), ognuno ambientato in una città o regione francese diverse. Questa volta siamo in Alsazia, non lontano da Strasburgo. Julian Mathis (Jean-Baptiste Maunier), giovane ereditiere di Clos-Mathis, una prestigiosa azienda viticola, e Clara Lemestre (Eugénie Derouand), la sua brillante enologa da poco assunta, si apprestano a fare degustare una cuvée speciale a dei ricchi investitori stranieri. Quello che versano nei bicchieri è però un vino rosato e non bianco! E' così che scoprono dentro al grande contenitore di metallo il cadavere di Roland Mathis, il padre di Julian, con gli occhi incollati. Katel Leguennec (Hélène de Fougerolles), comandante della SRPJ, servizio régionale della giudiziaria di Strasburgo giunge sui luoghi. Sul posto trova già presente il medico legale Maxime Keller (Olivier Sitruk). In gioventù, i due hanno avuto una bella storia d'amore, ma dopo la partenza di Maxime da Strasburgo, Katel si è innamorata di Franck (Jean-Claude Dauphin), padre di Maxime, e lo ha sposato. Nonostante l'imbarazzo palpabile tra loro, i due iniziano le indagini interrogando Lydie Mathis (Marie-Christine Barrault) la matriarca della famiglia, dove ogni membro, in un momento o in un altro, sembra aver avuto un buon motivo per uccidere Roland.

Piccoli brividi

(Commedia, Fantasy, Avventura, USA 2015, durata: 103 min), in onda alle 16:05 su Tv8.

Un film di Rob Letterman con Dylan Minnette, Odeya Rush, Jack Black, Halston Sage, Amy Ryan, Ken Marino, Timothy Simons e Ryan Lee.



Piccoli brividi: Il trailer italiano del film

Trama del Film Piccoli brividi: segue le vicende di Zach Cooper (Dylan Minnette), un adolescente newyorkese che è costretto a trasferirsi nella cittadina di Madison con la madre Gale (Amy Ryan), vicepreside del liceo locale. Oltre ad essere triste per aver lasciato New York, il ragazzo è in lutto per la morte del padre, scomparso l’anno prima, e trova conforto in sua zia materna Lorraine (Jillian Bell). Un giorno Zach scopre che il suo vicino di casa, scontroso e misterioso, è in realtà R.L. Stine (Jack Black), l’autore della serie di racconti per ragazzi Piccoli brividi. L’uomo nasconde un terribile segreto: tiene rinchiusi i mostri che ha creato all’interno delle pagine dei suoi libri. La ragione che lo ha portato a creare questi orribili amici immaginari ha origine nella sua infanzia, quando Stine soffriva di allergie e, deriso da tutti i suoi coetanei, rimaneva chiuso in casa accecato dall’ira. Nel frattempo Zach conosce Hannah (Odeya Rush), la bellissima figlia dello scrittore, e Champ (Ryan Lee), un adolescente timido e goffo, però estremamente leale. Una sera i due ragazzi irrompono nell’abitazione di Stine, convinti che l’uomo abbia rinchiuso sua figlia dopo un litigio. Ma, al suo interno, trovano i manoscritti dei Piccoli Brividi e Zach, per errore, ne apre uno facendo fuggire la creatura protagonista, l'Uomo delle Nevi.

L'altra donna del re

(Storico, Thriller, Drammatico, UK 2008, durata: 115 min), in onda alle 16:48 su Iris.

Un film di Justin Chadwick con Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana, David Morrissey, Kristin Scott Thomas, Mark Rylance, Jim Sturgess, Ana Torrent, Juno Temple, Eddie Redmayne, Benedict Cumberbatch, Tiffany Freisberg, Oliver Coleman e Andrew Garfield.



L'altra donna del re: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Trama del Film L'altra donna del re: Anne e Mary Boleyn (Natalie Portman e Scarlett Johansson) si traferiscono dalla campagna alla corte del Re Enrico VIII d'Inghilterra (Eric Bana) per entrare a far parte della cerchia delle damigelle, spinte dall'ambizione del padre Sir Thomas Boylen e dallo zio George (Mark Rylance e Jim Sturgess), entrambi desiderosi di risollevare la reputazione e le ricchezze di famiglia. Le due ragazze imparano a mettere a frutto le proprie doti seduttive per conquistare i favori del Re; in un primo momento è Mary ad entrare nelle sue grazie, finché intraprende con il sovrano una relazione sentimentale e rimane incinta. Sua sorella Anne, rimasta inizialmente in disparte, conquista la scena e l'attenzione di Enrico seducendolo a tal punto da riuscire a mettere in ombra la sorella Mary e la regina Caterina d'Aragona (Ana Torrent), determinata a prendere il suo posto.

Un cucciolo per due

(Commedia, Family, Sentimentale, USA 2012, durata: 90 min), in onda alle 17:50 su Tv8.

Un film di Harvey Frost con Candace Cameron Bure, Victor Webster, Katie L. Hawkins, Jamison Jones, Kali Rocha, Sheila Shaw e Emil Beheshti.



Un cucciolo per due: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Un cucciolo per due: è la storia di Megan e Caitlin Nolan (Candace Cameron Bure e Katie L. Hawkins) madre e figlia trasferitesi da poco in una nuova città. Sentendosi profondamente in colpa per aver sradicato la sua bambina di dieci anni dal posto in cui era nata e cresciuta per traslocare altrove, Megan decide di fare ammenda permettendo a Caitlin di adottare un cucciolo in un rifugio per cani abbandonati. Presto, però, la donna si pentirà amaramente della decisione presa perché la scelta della bambina verterà proprio su Jake, un cane di taglia gigante che non fa altro che combinare guai in tutta la casa. L'indisciplinato cagnolone, però, non è stato abbandonato, tutt'altro. Il suo padrone, Ben (Victor Webster), è un giocatore professionista di baseball costretto a viaggiare molto per disputare le varie partite di campionato. Un giorno però, per colpa del suo compagno di stanza che avrebbe dovuto prendersene cura, Jake è riuscito a scappare ed è finito in canile.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV