Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Sabato 23 Maggio 2020

Film in TV in onda oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Ex - Amici come prima, Summer Camp, Franny, Non-Stop, Banlieue 13, Grosso guaio a Chinatown, 90 minuti in paradiso, Michael Collins, Ultimatum alla Terra, The Legend of Zorro e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Ex - Amici come prima!

(Commedia, USA 2011, durata: 98 min), in onda alle 13:55 su TV8

Un film di Carlo Vanzina con Alessandro Gassmann, Enrico Brignano, Anna Foglietta, Vincenzo Salemme, Tosca D'Aquino, Teresa Mannino, Ricky Memphis, Gabriella Pession, Manfredi Aliquò, Paolo Ruffini, Liz Solari, Natasha Stefanenko, Elena Barolo e Veronica Logan.



EX - Amici come prima!: Il trailer ufficiale del film di Carlo Vanzina

Trama del film Ex - Amici come prima!: il film racconta accordi e disaccordi, crimini e misfatti, amori in corso di coppie allo sbaraglio che per incredibili scherzi del destino incroceranno le loro esistenze per un momento, o forse per sempre, in questa romantica commedia degli equivoci dove niente è come sembra. Un ironico ritratto della storia, o forse, della geografia sentimentale dei nostri giorni.

Summer Camp

(Family, USA 2017, durata: 104 min) in onda alle 13.55 su Cielo

Un film di Lisa Arnold con Connor Rosen, Logan Shroyer, Michael Gross, A. J. Trauth.



Summer Camp: Il Trailer ufficiale del film - HD

Trama del Film Summer Camp: Quale occasione migliore del campo estivo per affrontare le proprie paure, lontani da genitori apprensivi, in lotta contro prepotenti fratelli maggiori? Summer Camp racconta le avventure del giovane Spencer (Connor Rosen) a Campo Istrouma, tra gite in barca, arrampicate e rivalità tra bungalow. Il ragazzino fifone, spedito in campeggio dall'eccentrico nonno Norman (Michael Gross), finisce nella casetta degli Armadilli, dove incontra coetanei imbranati, occhialuti e in sovrappeso. Dall'altra parte del campo c'è invece il bungalow dei Pellicani, un gruppo di bulli cui si unisce anche il fratello Zach (Logan Shroyer). Spence e i suoi nuovi amici dovranno allenarsi duramente se vogliono battere i rivali nelle impegnative gare estive.

Franny

(Drammatico, USA 2015, durata: 90 min) in onda alle 14.00 su Rai Movie

Un film di Andrew Renzi con Richard Gere, Dakota Fanning, Theo James, Clarke Peters.



Franny: Il trailer italiano in esclusiva - HD

Trama del Film Franny: La storia ruota attorno ai sentimenti contrastanti di un milionario affetto da tossicodipendenza, a cui non basta il denaro per colmare la sua enorme voragine interiore. Franny Watts (Richard Gere) è perseguitato dai sensi di colpa da quando un brutto incidente stradale, di cui si considera responsabile, ha causato la morte di una coppia di amici. Da allora, ha fatto delle opere di beneficenza la sua unica consolazione, nonché ragione essenziale di vita. Senza un lavoro, l’uomo si dedica infatti alle visite dei bambini ricoverati all’ospedale di Philadelphia, di cui egli stesso è il proprietario. Tuttavia, oltre che da scopi nobili, la sua vita è contrassegnata anche da zone d’ombra, come la forte dipendenza dalla morfina. Il filantropo intravede la possibilità, tanto agognata, di espiare la sua colpa quando nella sua vita si presenta Olivia (Dakota Fanning), la ragazza rimasta orfana dopo l’incidente e ora in procinto di diventare mamma. Franny assume Luke (Theo James), marito della donna e medico, e trova il modo di aiutare la coppia in moltissimi altri modi. Ma la sua fragilità gli farà perdere presto il controllo, con pesanti ripercussioni su tutti.

Non-Stop

(Azione, Thriller, USA 2014, durata: 106 min) in onda alle 14.08 su Nove

Un film di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson, Julianne Moore, Lupita Nyong'o, Michelle Dockery, Nate Parker, Linus Roache, Jason Butler Harner, Omar Metwally e Anson Mount.





Trama del Film Non-Stop: il film racconta la storia di Bill Marks (Liam Neeson), agente federale su un aereo diretto a Londra, partito da New York. Durante il volo l'uomo riceve diversi messaggi intimidatori, nei quali il mittente gli chiedi di farsi dare 150 milioni di dollari dal governo, altrimenti ogni venti minuti trascorsi senza la somma un passeggero verrà ucciso. Quando l'agente contatta il suo superiore per raccontagli quanto sta accadendo, quest'ultimo gli rivela che il conto offshore, inviato dal ricattatore, è intestato allo stesso Bill, motivo per cui perde la sua fiducia. Accusato dal suo team e dai media di essere un alcolizzato, impazzito dopo la morte della figlia e di essere il vero dirottatore, Bill viene assalito dai passeggeri in preda al panico. L'unica soluzione è identificare il criminale sul volo da solo e fare in modo che lo spietato terrorista mieta meno vittime possibili.

Banlieue 13

(Azione, USA 2004, durata: 85 min) in onda alle 14.20 su Rai 4

Un film di Pierre Morel con Cyril Raffaelli, David Belle, Tony Damario, Bibi Naceri, Dany Verissimo, François Chattot, Nicolas Woirion, Patrick Olivier, Samir Guesmi e Gadner Jerome.





Trama del Film Banlieue 13: è ambientato in un prossimo futuro in una Parigi, dove i quartieri più malfamati sono circondati da mura. Tra i peggiori c'è il distretto 13, sotto il controllo del boss criminale Taha (Bibi Naceri). Nello stesso quartiere vive Leito (David Belle), giovane contrario alla criminalità, tanto da proibire ai spacciatori di vendere droga nei pressi della sua casa e determinato a far cadere il dominio di Taha. Un giorno Leito commette un errore, distruggendo un milione di euro in eroina e il superciminale decide di pareggiare i conti, rapendo sua sorella Lola (Cyril Raffaelli). Mentre cerca di salvarla, il ragazzo viene arrestato dalla polizia corrotta del distretto e Lola rimane tra le grinfie di Taha.

Grosso guaio a Chinatown

(Azione, Avventura, Commedia, USA 1986, durata: 99 min) in onda alle 14.30 su Spike

Un film di John Carpenter con Kurt Russell, Carter Vong, Victor Wong, Kim Cattrall, Kate Burton, Dennis Dun, James Hong, Donald Li e James Pak.





Trama del Film Grosso guaio a Chinatown: Jack Burton (Kurt Russell), un camionista piuttosto ruvido, si dirige con il suo Pork Chop Express a San Francisco. Ad attenderlo c’è il suo migliore amico Wang Chi (Dennis Dun) con il quale s’intrattiene fino al mattino, bevendo e giocando a una bisca clandestina. Fatto giorno, i due si recano all'aeroporto della città per prendere la fidanzata di Wang, Mao Jin. Nell’attesa, Jack tenta di approcciare una bella ragazza bionda, l’avvocatessa Gracie (Kim Cattrall), ma viene interrotto da una banda di teppisti cinesi, i Signori della Morte, che rapiscono Mao Jin. Jack e Wang, perse le tracce dei rapitori, si dirigono a Chinatown, dove sanno che si trova il covo dei criminali.

90 minuti in paradiso

(Drammatico, USA 2015, durata: 121 min) in onda alle 15.35 su Rai Movie

Un film di Michael Polish con Hayden Christensen, Kate Bosworth, Hudson Meek, Elizabeth Hunter, Bobby Batson, Michael Harding, Cynthia Barrett, Bruce Taylor, Rhoda Griffis, Ashley Bratcher e Matt Bauman.





Trama del Film 90 minuti in paradiso: Don Piper (Hayden Christensen) muore il 18 gennaio 1989, quando un camion proveniente dalla corsia opposta gli piomba addosso distruggendo la sua auto. Dichiarato morto, il corpo dell'uomo rimane sotto il telo bianco per un'ora e mezza, tempo in cui la sua anima viaggia fino al paradiso sperimentandone la pace, la bellezza e la gloria. Tornato tra i vivi, Piper porta con sé il vivido ricordo delle sensazioni vissute in cielo, ma l'incredibile esperienza non gli risparmia comunque la sofferenza causata dalle molteplici lesioni che ha riportato. Con più di cento giorni trascorsi in ospedale, tra cure, riabilitazione, sofferenze fisiche e crolli emotivi, la strada per la guarigione sembra essere ancora lunga.

Michael Collins

(Drammatico, Storico, Biografico, USA/UK/Irlanda 1996, durata: 132 min), in onda alle 16:03 su Iris.

Un film di Neil Jordan con Liam Neeson, Julia Roberts, Aidan Quinn, Alan Rickman, Ian Hart, Stephen Rea, Brendan Gleeson, Sean McGinley, Jonathan Rhys Meyers, Stuart Graham, Richard Ingram, Gary Whelan, Owen Roe, Gerard McSorley, Roman McCairbre, Martin Murphy, Owen O'Neill, Ger O'Leary, Frank O'Sullivan, John Kenny, Frank Laverty, Liam D'Staic e Michael Dwyer.





Trama del Film Michael Collins: La potente Inghilterra è sempre stata sfidata dalla sua colonia più vicina, l'Irlanda. Per 700 anni, le rivolte furono soffocate. Ma nel 1916 scoppiò una ribellione a Dublino, che cambiò il corso della storia. L'architetto di questa rivolta, un uomo interamente dedicato al suo paese e che fino ad allora aveva sempre lavorato nell'ombra, si chiamava Michael Collins (Liam Neeson). Aprile 1916: la cosiddetta Insurrezione di Pasqua finisce con una pesante sconfitta degli indipendisti irlandesi, schiacciati dalla potenza britannica, con l'arresto e l'esecuzione di molti dei loro capi. Alla sua uscita di prigione, Michael Collins decide di cambiare strategia, organizzando atti fi guerrigli urbana e assassini mirati di agenti dell'intelligence inglese e dei loro collaboratori irlandesi. Una tattica che riesce, tanto che nel 1921 gli inglesi decidono di accettare negoziazioni dirette con gli indipendentisti.

Ultimatum alla Terra

(Sci-fi, USA 2008, durata: 103 min), in onda alle 16:04 su Nove.

Un film di Scott Derrickson con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith, Kathy Bates, Jon Hamm, John Cleese, Kyle Chandler, Robert Knepper, James Hong, John Rothman e Juan Riedinger.





Trama del Film Ultimatum alla Terra: Nel 2008 la scienziata Helen Benson (Jennifer Connelly) viene convocata dalle alte sfere per far fronte ad un imminente catastrofe: un oggetto non identificato si dirige a tutta velocità su New York. L’oggetto si rivela essere una navicella aliena, contente il messaggero Klaatu (Keanu Reeves). Nonostante l'alieno chieda insistentemente di parlare con l'ONU, Helen sembra essere l’unica a voler instaurare con lui un vero dialogo. Per questo motivo, insieme al figlio Jacob (Jaden Smith), la donna libera Klaatu dalla prigione militare e aiuta l'extra-terrestre a nascondersi. Quest’ultimo rivela alla scienziata che il vero motivo per cui è giunto sul pianeta è quello di dar via allo sterminio umano.

The Legend of Zorro

(Avventura, USA 2005, durata: 130 min), in onda alle 18:32 su Iris.

Un film di Martin Campbell con Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Giovanna Zacarias, Raúl Méndez, Michael Emerson e Rufus Sewell.





Trama del Film The Legend of Zorro: sequel de La Maschera di Zorro. Anno 1850: si vota per decidere se congiungere la California agli Stati Uniti. Sono trascorsi dieci anni dall'ultima volta in cui Don Alejandro de la Vega (Antonio Banderas) ha indossato la maschera di Zorro per difendere i deboli e i poveri dalle angherie dei potenti. Dopo aver combattuto per lungo tempo le ingiustizie, ora vive tranquillo a San Francisco con la sua famiglia: ha infatti promesso alla bella moglie Elena (Catherine Zeta-Jones) di essere un buon marito e un buon padre e non più un giustiziere mascherato. Al piccolo Joaquin (Adrian Alonso), inoltre, non è mai stato rivelato nulla dell'identità segreta di suo padre. Don Alejandro è però diviso tra i suoi due mondi, esser il paladino dei peones o dedicarsi solo alla sua famiglia. L'uomo non riesce a dimenticare Diego, il padre di Elena che, prima di morire fra le sue braccia, lo nominò suo successore ed erede della Maschera di Zorro.

