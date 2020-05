Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Sabato 2 Maggio 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Spider-Man: Homecoming, Alvin Superstar: nessuno ci può fermare, La coppia dei campioni, Corpi da reato, Mio fratello è figlio unico, Il giorno del ringraziamento e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Spider-Man: Homecoming

(Fantasy, Azione, USA 2017, durata: 130 min), in onda alle 13:40 su TV8.

Un film di Jon Watts con Tom Holland, Marisa Tomei, Robert Downey Jr., Donald Glover, Jon Favreau, Zendaya, Martin Starr, Michael Keaton, Jacob Batalon, Gwyneth Paltrow, Garcelle Beauvais, Logan Marshall-Green, Angourie Rice, Stan Lee, Hannibal Buress, Tony Revolori e Bokeem Woodbine.



Trama del Film Super 8: Si è da poco conclusa la battaglia di New York, il terribile scontro tra Vendicatori e Chitauri, giunti sulla Terra grazie al portale aperto da Loki sulla Stark Tower . A ripulire la città c'è Adrian Toomes (Micheal Keaton) con la sua squadra di operai, ma quando i lavori vengono fermati e l'appalto revocato, Toomes decide di vendicarsi e si appropria di alcuni resti dei Chitauri. L'uomo è intenzionato a studiarne la tecnologia e riprodurre armi da vendere al mercato illegale. Trascorrono otto anni e ormai Peter Parker, alias Spider-Man (Tom Holland), ha fatto il suo debutto con gli Avengers (visto in Captain America: Civil War) e, conclusa la trasferta, torna a essere un normale studente, in trepidante attesa della prossima, emozionante missione. Nel frattempo la notte si dedica a perfezionare le sue doti di supereroe, acciuffando malviventi e sventando crimini. Proprio in una delle sue spedizioni, si imbatte nella squadra di Toomes alle prese con la vendita di alcune armi super tecnologiche. Nello scontro interviene lo stesso Adrian, che con la sua tuta alata veste i panni dell'Avvoltoio, e sta per avere la meglio su Spider-Man, quando Tony Stark (Robert Downey Jr.) invia un'armatura in suo soccorso, raccomandandosi poi con il ragazzo di stare lontano dai guai.

Alvin Superstar: nessuno ci può fermare

(Animazione, Avventura, Family, Musicale, USA 2015, durata: 86 min), in onda alle 13.40 su K2

Un film di Walt Becker.



Trama del Film Alvin Superstar: nessuno ci può fermare: è la storia è ambientata quattro anni dopo gli eventi narrati nel terzo film. I tre piccoli protagonisti, Alvin, Simon e Theodore che, insieme alle Chipettes, stanno organizzando un bellissimo party per festeggiare il compleanno di Dave (Jason Lee). Durante i preparativi della festa i Chipmunks trovano qualcosa di inaspettato tra le cose del loro papà Dave: un anello di fidanzamento! Sicuramente Dave vuole chiedere a Samantha di sposarlo.

La coppia dei campioni

(Commedia, Italia 2016, durata: 88 min), in onda alle 14.20 su Rai Movie.

Un film di Giulio Base con Massimo Boldi, Max Tortora, Matthew Reynolds, Massimo Ceccherini, Anna Maria Barbera, Pia Lanciotti e Enzo Casertano.



Trama del Film Star Trek - Primo contatto: Due dipendenti della stessa multinazionale vincono alla lotteria aziendale un paio di biglietti per la finale della Champions League. Uno milanese, l'altro romano, uno benestante e l'altro nullatenente si conoscono per la prima volta all'imbarco per Praga detestandosi a prima vista. Una turbolenza costringe l'aereo a un atterraggio di emergenza in Slovenia e da qui inizia la disavventura dei due che tra liti, vendette e armistizi diventeranno...quasi amici.

Corpi da reato

(Commedia, Azione, USA 2013, durata: 117 min), in onda alle 15:00 su Nove.

Un film di Paul Feig con Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Kaitlin Olson, Taran Killam, Thomas F. Wilson, Michael Rapaport, Demian Bichir, Tony Hale, Raw Leiba, Steve Bannos, Andy Buckley, Michael McDonald, Nathan Corddry e Jamie Denbo.



Trama del Film Corpi da reato: il film segue la storia di Sarah Ashburn (Sandra Bullock) e Shannon Mullins (Melissa McCarthy), due poliziotte molto diverse fra loro, costrette a lavorare insieme per fermare uno spietato boss della droga. Sarah, ambiziosa agente speciale dell'FBI, ha un carattere difficile, arrogante e poco cordiale. Perfezionista, metodica e puntigliosa, è dotata di una grande capacità investigativa di cui si vanta in continuazione. L'agente è molto stimata nell'ambiente di lavoro, ma ha una vita privata disastrosa. È infatti completamente sola, non ha ne un fidanzato ne un amico e a farle compagnia c'è solo il suo gatto. Sarah per ottenere una promozione decide di lasciare New York e trasferirsi a Boston e risolvere un caso impossibile. Si dovrà occupare infatti di un pericoloso latitante ricercato dalla polizia ma che sembra essere praticamente introvabile.

Mio fratello è figlio unico

(Commedia, Italia 2007, durata: 108 min), in onda alle 15:40 su Cine34.

Un film di Daniele Luchetti con Elio Germano, Riccardo Scamarcio, Diane Fleri, Angela Finocchiaro, Luca Zingaretti, Anna Bonaiuto e Massimo Popolizio.





Trama del Film Mio fratello è figlio unico: il film segue la storia di Accio (Elio Germano), un ragazzino di dodici anni con la vocazione di aiutare i più deboli. Sebbene abbia deciso di entrare in seminario, capisce ben presto di non voler rinunciare ai piaceri del sesso. Ritorna a casa dalla sua famiglia a Latina, con la quale cominciano a verificarsi parecchi scontri ideologici. Suo fratello, Manrico (Riccardo Scamarcio), è comunista e si batte per i diritti degli operai. Ma Accio, che ha stretto amicizia con il fascista Mario (Luca Zingaretti), molto più grande di lui, decide di iscriversi al Movimento Sociale Italiano.

Il delitto della Madonna Nera

(Giallo, Drammatico, Francia 2014, durata: 90 min), in onda alle 16:30 su La7.

Un film di Lionel Bailliu con Clémentine Célarié, Grégori Derangère, Steve Kalfa, Gaëlle Bona, Catherine Davenier e Antoine Michel.



Trama del Film Il delitto della Madonna Nera: il film fa parte della serie di telefilm mystery e polizieschi francesi Meurtres à... (Omicidio a... o Delitto a ...), ognuno ambientato in una città o regione francese diverse. Questa volta siamo a Rocamadour, piccolo borgo nel sud ovest della Francia, Città sacra e nota località di pellegrinaggio. Su quello che viene chiamato il cammino del penitente, viene ritrovato un cadavere. Di tutta evidenza, prima del suo omicidio, l'uomo è stato costretto a salire sulle ginocchia i 216 gradini che compongono la scalinata, compiendo il cosiddetto pellegrinaggio espiatorio, esattamente come avveniva nel Medio Evo. Come se non bastasse, Chloe, la figlioletta di soli 8 anni dell'uomo è stata rapita. Di quale terribile peccato si è potuto macchiare per meritare una tale punizione? Il compito di scoprirlo spetta al comandante Sophie Lacaze (Clémentine Célarié). A pochi giorno dal suo pensionamento, la donna si trova a dover fare coppia con il suo successore il comandante Alexandre Delcroix (Grégori Derangère), per ritrovare la bambina e chiarire il mistero che circonda il caso.

Charlotte Gray

(Drammatico, Sentimentale, Australia/Germania/UK 2001, durata: 121 min), in onda alle 16:39 su Iris.

Un film di Gillian Armstrong con Cate Blanchett, James Fleet, Abigail Cruttenden, Charlotte McDougall, Rupert Penry-Jones, Robert Hands, Billy Crudup e Michael Gambon.



Trama del Film Transformers: è ambientato nel 1942, durante la Seconda guerra mondiale, nella Francia governata dal regime di Vichy. Racconta la storia di una donna di origini scozzesi, Charlotte (Cate Blanchett), che dopo essersi innamorata di un giovane aviatore inglese, Peter, viene reclutata dal governo britannico per una missione segreta. Paracadutata nel sud della Francia, dietro le linee nemiche, Charlotte è incaricata dai servizi segreti di fare da tramite con i partigiani della Resistenza francese. L'operazione diventa anche un pretesto per la giovane donna per rintracciare il suo amato Peter, disperso in Francia durante una battuta aerea.

Altri film in onda questo pomeriggio:

