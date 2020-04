Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Sabato 18 Aprile 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Tutti pazzi per Mary, The Words, Qualcosa di inaspettato, Il segreto della sirena, Mine vaganti, Innamorarsi a Sugarcreek, Cast Away e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Tutti pazzi per Mary

(commedia, USA 1998, durata: 119 min), in onda alle 13:30 su Paramount Network.

Un film di Peter Farrelly e Bobby Farrelly con Cameron Diaz, Ben Stiller, Matt Dillon, Jeffrey Tambor e Sarah Silverman.



Tutti Pazzi Per Mary: La scena della zip incastrata

Trama del Film Tutti pazzi per Mary: Nel 1985 il liceale Ted Stroehmann (Ben Stiller) sta per andare a un appuntamento con la ragazza dei suoi sogni, Mary Jensen (Cameron Diaz). Quando si reca da lei, a causa di un incidente il giovane viene ricoverato in ospedale e il loro incontro salta. Nel frattempo, Mary si trasferisce a Miami e Ted la perde di vista. Tredici anni dopo, Ted continua il suo percorso dall'analista per cercare di dimenticare Mary. Il suo migliore amico Don gli suggerisce di ingaggiare un detective per ritrovarla. L'investigatore privato Patrick "Pat" Healy (Matt Dillon), sebbene reticente, accetta l’incarico. Dopo averla osservata per alcuni giorni, Pat s'innamora di Mary, così mente a Ted dicendogli che la donna è in sovrappeso e ha quattro figli di tre uomini diversi, dopodiché lascia il suo lavoro e torna a Miami per inseguirla. Grazie ai pedinamenti e all'ascolto delle sue conversazioni private, che gli forniscono tutte le informazioni su gusti e passioni della ragazza, Pat riesce a conquistarla.

The Words

(thriller, drammatico, USA 2012, durata: 97 min), in onda alle 13:50 su Cielo.

Un film di Brian Klugman e Lee Sternthal con Bradley Cooper, Zoe Saldana, Olivia Wilde, Dennis Quaid, Jeremy Irons e J.K. Simmons.



The Words: Il trailer italiano del film

Trama del Film The Words: Durante un incontro pubblico con i suoi lettori, lo scrittore Clayton Hammond (Dennis Quaid) comincia a leggere alcuni passi del suo ultimo romanzo di successo. Il protagonista del libro è Rory Jansen (Bradley Cooper), anch'egli appassionato di scrittura, che tuttavia non riesce a trovare un editore che pubblichi il suo ultimo testo. Rory decide così di accettare un lavoro in un'agenzia letteraria, pur non abbandonando la speranza di veder realizzato, un giorno, il suo sogno. Nel frattempo, la vita privata va a gonfie vele: ha una compagna amorevole, Dora (Zoe Saldana), che porta a Parigi in occasione del loro viaggio di nozze. Proprio nella capitale francese, Rory riceve da sua moglie una valigetta trovata in un negozio di antiquariato e che, solo una volta tornato nella sua casa di New York, scopre contenere un manoscritto. Spinto dalla bellezza della storia e dall'insistenza di Dora, convinta che sia farina del suo sacco, Rory pubblica il romanzo col suo nome.

Qualcosa di inaspettato

(commedia, sentimentale, drammatico, USA 2015, durata: 96 min), in onda alle 14:00 su Rai 2.

Un film di Jeff Bleckner con Jason Lee, Minka Kelly, Maggie Elizabeth Jones, Jaren Lewison e Connor Paton.



Qualcosa di inaspettato: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Qualcosa di inaspettato: Il vedovo Jack Peterson (Jason Lee) e i suoi tre figli si trovano improvvisamente alle prese con due rari esemplari di cigni, che hanno nidificato proprio nei pressi del laghetto adiacente alla loro fattoria. Jack, costretto a fronteggiare tutti di problemi causati dall’incursione dei grossi volatili presso la sua abitazione, è determinato più che mai ad allontanarli, nonostante il disappunto della figlia minore Frankie (Maggie Elizabeth Jones), molto affascinata dalla magnificenza e dolcezza dei suoi nuovi ospiti. Mentre l’uomo sta studiando un modo per mandare via i bellissimi cigni trombettieri dalla sua proprietà, mamma cigno viene uccisa.

Il segreto della sirena

(fantasy, avventura, USA 2017, durata: 92 min), in onda alle 14:25 su Rai 4.

Un film di Dustin Rikert con Caitlin Carmichael, Sydney Scotia, Jerry O'Connell, Barry Bostwick e Ronnie Gene.



Il Segreto della Sirena: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Il segreto della sirena: racconta la storia di Ryan (Caitlin Carmichael), un'adolescente di dodici anni orfana di madre. Dopo la morte del genitore, Ryan è stata costretta dal padre Matt (Jerry O'Connell) a trasferirsi insieme a lui nel suo decadente villaggio natale, abitato ormai soltanto da qualche pescatore e dal nonno Art. Ryan prova a integrarsi, ma le risulta davvero difficile, eppure durante le sue passeggiate lungo il mare, scopre un posto che la colpisce sin da subito: una baia segreta, frequentata da tanti giocosi delfini. È proprio qui che un giorno Ryan salva la vita a una misteriosa ragazza di nome Coral (Sydney Scotia), rimasta intrappolata in una rete da pesca, mentre nuotava. Le due giovani sembrano andare d'accordo sin da subito e tra loro si instaura un legame di amicizia, che si rafforza quando Coral rivela alla dodicenne di non essere una ragazza comune, ma una sirena.

Mine vaganti

(drammatico, Italia 2010, durata: 110 min), in onda alle 15:55 su Rai Movie.

Un film di Ferzan Ozpetek con Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Lunetta Savino, Ennio Fantastichini, Elena Sofia Ricci, Carolina Crescentini, Ilaria Occhini, Daniele Pecci, Massimiliano Gallo, Bianca Nappi e Paola Minaccioni.



Mine vaganti: Il trailer del film diretto da Ferzan Ozpetek, con Riccardo Scamarcio

Trama del Film Mine vaganti: "Non farti mai dire dagli altri chi devi amare, e chi devi odiare. Sbaglia per conto tuo, sempre." È il monito che l'anziana nonna rivolge al nipote Tommaso (Riccardo Scamarcio) rientrato a casa da Roma deciso ad affermare le proprie scelte personali anche a costo di scontrarsi con la famiglia. Quella di Tommaso, il figlio minore dei Cantone proprietari di un pastificio in Puglia, è una famiglia numerosa e stravagante. In casa c'è molta attesa per il suo ritorno: la nonna ribelle e intrappolata nel ricordo di un amore impossibile, la mamma Stefania, amorosa ma soffocata dalle convenzioni borghesi, il padre Vincenzo deluso nelle aspettative sui figli, la zia Luciana a dir poco eccentrica, la sorella Elena che rifugge un destino da casalinga, il fratello Antonio da affiancare nella nuova gestione del pastificio di famiglia. Insieme a loro Alba, la cui strada incrocia professionalmente quella dei Cantone. Non mancano però sorprendenti rivelazioni e colpi di scena. Ed anche per questo il soggiorno di Tommaso dovrà protrarsi ben più a lungo del previsto.

Innamorarsi a Sugarcreek

(drammatico, family, sentimentale, USA 2014, durata: 92 min), in onda alle 17:45 su TV8.

Un film di Terry Cunningham con Tom Everett Scott, Sarah Lancaster e Kelly McGillis.



Innamorarsi a Sugarcreek: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Innamorarsi a Sugarcreek: il film è tratto dal romanzo di Serena Miller "Love Finds You in Sugarcreek, Ohio" ed è la storia di uno straniero dal misterioso passato che giunge in un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato. Dopo l'omicidio irrisolto di sua moglie, il famoso giocatore di baseball Micah Matthias fugge dalle pressioni dei mass media e finisce per essere accolto, assieme al suo figlioletto di 5 anni Bobby, in una comunità Amish nella città di Sugarcreek. Tre amorevoli sorelle decidono di ospitare lui e il suo bambino nella loro locanda ormai in rovina e in cambio Micah, che si fa chiamare Joe, lavora per loro come tuttofare. Tuttavia, il suo comportamento e il mistero che avvolge la sua vera identità rendono la poliziotta Rachel, nipote delle tre sorelle, profondamente sospettosa, spingendola sempre di più alla ricerca della verità...

Cast Away

(drammatico, USA 2000, durata: 143 min), in onda alle 18:33 su Iris.

Un film di Robert Zameckis con Tom Hanks e Helen Hunt.



Cast Away: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Cast Away: Chuck Noland (Tom Hanks) è un brillante ingegnere di Memphis che lavora come dirigente operativo presso la FedEx, famosa azienda di spedizioni merci. L’uomo è molto soddisfatto non solo della sua vita lavorativa ma anche di quella sentimentale. È innamoratissimo della affascinante Kelly (Helen Hunt) e ha deciso di sposarla. Un'urgenza lavorativa lo costringe a partire per la Malaysia proprio in piene festività natalizie. Durante il viaggio, l'aereo su cui Chuck sta volando precipita rovinosamente nel Pacifico, ma l’uomo miracolosamente riesce a salvarsi e ad approdare in un’isola deserta.

