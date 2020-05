Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Sabato 16 Maggio 2020

News Cinema

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Sex and the City 2, Alvin Superstar, Parole magiche: La storia di J.K. Rowling, Chef - Riderete di gusto, Fuchsia - Una strega in miniatura, La mia super ex ragazza, Perché lo dice mamma, Una ragazza a Las Vegas, La scelta del cuore e tanti altri.

Sex and the City 2

(Commedia, USA 2010, durata: 146 min), in onda alle 13:25 su La5

Un film di Michael Patrick King con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth, Evan Handler, David Eigenberg, Minglie Chen, Mario Cantone, Willie Garson e Liza Minnelli.



Sex and the City 2: Il nuovo trailer

Trama del film Sex and the City 2: segue le vicende delle quattro amiche newyorkesi più famose d’America, sempre alle prese con i loro problemi di cuore. Carrie (Sarah Jessica Parker) è sposata ormai da tempo con Mr. Big (Chris Noth), unico amore della sua vita, con il quale però comincia ad accusare quella monotonia tipica del matrimonio: divano, televisione e poca vita mondana. Charlotte (Kristin Davis), stremata dalle due figlie piccole, crede che suo marito possa avere una cotta per la loro baby sitter. Miranda (Cynthia Nixon), che ha da poco recuperato il suo rapporto con Steve (David Eigenberg), è profondamente insoddisfatta del suo lavoro che le occupa troppo tempo e non la gratifica come meriterebbe. Infine Samanta (Kim Cattrall), di nuovo single e alle prese con la menopausa, è a caccia di forti avventure e proprio per questo organizza un viaggio ad Abu Dhabi, dove porterà le sue tre amiche.

Alvin Superstar

(Animazione, Commedia, USA 2014, durata: 90 min), in onda alle 13:40 su K2.

Un film di Tim Hill con Jason Lee, David Cross, Jane Lynch, Don Tiffany e Cameron Richardson.



Alvin Superstar: Trailer del film tratto dall'omonima serie di cartoni animati

Trama del Film Alvin Superstar: I Chipmunks sono tre orfani adolescenti dalle caratteristiche molto particolari: sono scoiattoli ma parlano, ballano e, soprattutto, cantano. Pur essendo inseparabili i tre fratelli sono molto diversi fra loro: Alvin è il leader, un vero teenager terribile che una ne pensa e cento ne fa, ma talmente sveglio e divertente da risultare simpatico a tutti. Simon, alto e dinoccolato, è il secchione del gruppo, saputello e con la testa sulle spalle, cerca con poco successo di frenare le bravate di Alvin. Theodore, bassino e rotondetto, è timido e sempre affamato, segue i fratelli in tutte le loro avventure ma è sempre spaventato e preoccupato per ciò che succederà. I Chipmunks vivono nel tronco di un abete nelle foreste del Nevada fino a quando questo viene abbattuto e trasportato a Los Angeles per diventare l’albero di Natale della casa discografica Jett Records. Si ritrovano, quindi, nell’ufficio di Ian Hawke (David Cross), un produttore cinico e interessato solo al denaro, proprio mentre questi maltratta Dave Seville (Jason Michael Lee), un suo povero vecchio compagno di college con la passione di scrivere canzoni.

Parole magiche: La storia di J.K. Rowling

(Biografico, Drammatico, USA 2011, durata: 90 min) in onda alle 13.55 su Cielo

Un film di Paul A. Kaufman.



Parole magiche: La storia di J.K. Rowling: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Parole magiche: La storia di J.K. Rowling: La storia s'ispira al romanzo J.K. Rowling, A Biography di Sean Smith, che racconta la vita della famosa scrittrice inglese. La pellicola getta uno sguardo sul tortuoso percorso di Joanne Rowling (Poppy Montgomery), dagli inizi come una teenager originale e creativa, fino alla devastante perdita della madre, per arrivare al successo planetario della saga di Harry Potter. Il film si snoda anche attraverso il suo tumultuoso matrimonio con un uomo violento, il divorzio, i giorni bui quando sopravviveva grazie ai sussidi statali, mentre il suo primo romanzo passava da editore in editore, senza essere accettato. Finché un giorno il suo manoscritto viene finalmente pubblicato e diventa un best-seller a livello internazionale, facendola diventare una delle più ricche donne al mondo.

Ex

(Commedia, Italia 2009, durata: 120 min), in onda alle 13:55 su TV8.

Un film di Fausto Brizzi con Claudio Bisio, Silvio Orlando, Cristiana Capotondi, Cécile Cassel, Fabio De Luigi, Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Flavio Insinna, Nancy Brilli, Elena Sofia Ricci, Vincenzo Salemme, Gian Marco Tognazzi, Giorgia Wurth, Martina Pinto, Malik Zidi, Carla Signoris e Angelo Infanti.



Ex: Il trailer del nuovo film diretto da Fausto Brizzi

Trama del Film Ex: Il film è una commedia corale, formata da diversi episodi, tutti incentrati su amori ormai finiti. Una ventina di personaggi si ritrova alle prese con il ritorno di un ex dal passato e sembra che non sia mai andato via completamente. Rinascono dalle loro ceneri e al momento opportuno saltano fuori per stravolgere la vita del malcapitato di turno. C'è chi sta per divorziare e deve dividersi l'affidamento dei bambini, chi ha divorziato da anni e serba ancora odio e rabbia verso il precedente partner. Poi c'è chi, nonostante il trascorrere degli anni, prova ancora qualcosa e provoca violente crisi di gelosia alla vista dell'ex con una nuova fiamma. Ma ci sono anche gli ex amici e quelli che con imbarazzo non riescono ad ammettere di provare ancora qualcosa l'uno per l'altra. In un gioco di intrecci tutti le coppie si ritroveranno coinvolte in equivoci, scherzi del destino, triangoli e scelte mosse da rimpianti, che porteranno ognuno di loro a una dura verità: quello che sei oggi è anche colpa o merito del tuoi ex.

Qualcosa di buono

(Drammatico, USA 2014, durata: 93 min), in onda alle 14:10 su Rai Movie.

Un film di George C. Wolfe con Hilary Swank, Emmy Rossum, Josh Duhamel, Stephanie Beatriz, Jason Ritter, Julian McMahon, Ali Larter, Frances Fisher, Marcia Gay Harden, Ernie Hudson, Loretta Devine e Mike Doyle.



Qualcosa di buono: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film Qualcosa di buono: il film segue la storia di Kate (Hilary Swank), una pianista di musica classica di successo, sposata e dai modi garbati, a cui è stata diagnostica la SLA (più nota con il nome di malattia di Lou Gehrig). Bec (Emmy Rossum) è un'estroversa studentessa universitaria e aspirante cantante rock che riesce a malapena a destreggiarsi in una vita estremamente caotica e confusionaria sia sul piano delle relazioni romantiche che in altri ambiti. Eppure quando Bec decide di accettare la disperata proposta di lavoro come assistente di Kate, proprio quando il matrimonio di Kate con Evan (Josh Duhamel) comincia a entrare in crisi, le due donne si affidano a ciò che diventerà un legame non convenzionale, a volte conflittuale e ferocemente onesto.

The River Wild - Il fiume della paura

(Drammatico, Thriller, USA 1994, durata: 110 min), in onda alle 14:10 su Iris.

Un film di Curtis Hanson con Meryl Streep, Stephanie Sawyer, Joseph Mazzello, David Strathairn, Elizabeth Hoffman, William Lucking, Victor Galloway, Kevin Bacon, Benjamin Bratt e John C. Reilly.



The River Wild - Il fiume della paura: il trailer del film

Trama del Film The River Wild - Il fiume della paura: segue la storia di Gail (Meryl Streep), giovane donna che vive a Boston in una bella casa, insieme a suo marito Tom (David Strathairn) e i suoi due figli. La donna è in crisi già da diverso tempo con il marito, un architetto sempre Impegnato per via del suo lavoro e spesso lontano da casa. Per festeggiare il decimo compleanno del figlio Roarke (Joseph Mazzello), Gail decide di trascorre qualche giorno di vacanza dai suoi genitori in Montana, territorio selvaggio in cui è nata. Gail desidera praticare dopo tanto tempo il suo sport preferito, il rafting, che consiste nel discendere il fiume su un gommone. All'ultimo momento Tom, si unisce al resto della famiglia e tutti insieme partono per una tranquilla ed entusiasmante gita tra le rapide del Canyon. Durante il tragitto fanno la conoscenza di tre uomini: Wade (Kevin Bacon) il più giovane, che fa subito amicizia con Roarke, Terry (John C. Reilly) e Frank (William Lucking), la guida. Gail accetta di fare da scorta agli altri, e le due imbarcazioni si superano vicendevolmente, finché Frank non scompare.

Chef - Riderete di gusto

(Commedia, Francia/Spagna 2012, durata: 85 min), in onda alle 15:10 su Paramount Network.

Un film di Daniel Cohen con Jean Reno, Michaël Youn, Raphaëlle Agogué, Julien Boisselier, Salomé Stévenin, Serge Larivière, Santiago Segura, Pierre Vernier e André Penvern.



Chef - Riderete di gusto: Il trailer italiano del film

Trama del Film Chef - Riderete di gusto: Il film racconta la storia di Jacky Bonnot (Michaël Youn), 32 anni, amante della buona cucina, cuoco talentuoso e con un sogno nel cassetto: avere successo e gestire un grande ristorante. Purtroppo, la sua situazione finanziaria lo costringe ad accettare dei piccoli lavori che non riesce mai a tenersi. Un giorno, però, Jacky incontra Alexandre Lagarde (Jean Reno), grande chef pluristellato, la cui fama è minacciata dal gruppo finanziario proprietario dei suoi ristoranti. L'uomo è in crisi, non vuole sottostare alle nuove politiche imprenditoriali e, come se non bastasse, la sua posizione rischia di andare a Stanislas Matter (Julien Boisselier), giovane e ambizioso che non vede l'ora di estrometterlo, sostituirlo e rivoluzionare totalmente la sua cucina.

Fuchsia, una strega in miniatura

(Fantasy, Olanda 2010, durata: 95 min), in onda alle 15:30 su Cielo.

Un film di Johan Nijenhuis con Rachelle Verdel, Annet Malherbe, Marcel Hensema, Lorenso van Sligtenhorst, Porgy Franssen, Kara Borus, Eefje Paddenberg, Melanie Reindertaen e Chantal Wildering.



Fuchsia, una strega in miniatura: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Fuchsia, una strega in miniatura: il film racconta la storia di una giovane, trovata da bambina dentro un uovo e allevata nella foresta dal mago Quark. Ora che è cresciuta, la ragazzina di nome Fuchsia (Rachelle Verdel) frequenta le lezioni della strega di Miss Minuul (Annet Malherbe), che le insegna a usare le sue doti magiche. Fuchsia vuole diventare una giovane strega per imparare a padroneggiare la magia proprio come suo padre e finora, grazie a Miss Minuul, ha imparato a governare gli agenti atmosferici; sa, infatti, alzare il vento e annuvolare il cielo. La giovane è stata sempre messa allerta da Quark riguardo gli umani e le è proibito avere contatti con loro. Quando Fuchsia incontra un giovane coetaneo di nome Tommy (Lorenso van Sligtenhorst), decide di fidarsi di lui e seguirlo nel suo mondo. Dall'umano la strega apprende che il suo bosco è in pericolo, perché lo zio di Tommy, Roger (Marcel Hensema), è intenzionato a deforestarlo, abbattendo gli alberi per asfaltare il suo e costruire una strada. Fuchsia decide di collaborare con il suo nuovo amico per salvare la sua foresta, incurante della pericolosità degli umani.

La mia super ex ragazza

(Commedia, USA 2006, durata: 95 min), in onda alle 15:55 su Rai Movie.

Un film di Ivan Reitman con Uma Thurman, Luke Wilson, Anna Faris, Eddie Izzard, Rainn Wilson, Wanda Sykes, Stelio Savante, Mike Iorio, Tara Thompson, Mark Consuelos, Kevin Townley, Richie Rich, Emily Girvin, Angel Sing, Ben Wang, Jeff Norris, Traver Rains, Clem Cheung, Eva Veronika, Lawrence Feeney, Margaret Anne Florence, Greg Northrop, Fallon Brooking, Richard Brevard, Ron Moreno, Peter Patrikios, Santos, Catherine Reitman e Lou Bonacki.



La mia super ex ragazza: Trailer del film con Uma Thurman e Luke Wilson

Trama del Film La mia super ex ragazza: il film racconta la storia di Matt Saunders (Luke Wilson), un architetto scapolo in cerca dell’anima gemella. Un giorno conosce Jenny Johnson (Uma Thurman), la direttrice della galleria di cui si sta occupando, e si invaghisce così tanto di lei che comincia a frequentarla. Tra i due nasce una relazione, ma gli atteggiamenti oppressivi e gli attacchi di gelosia della donna fanno ben presto allontanare il partner. Quello che però Matt non sa è che Jenny altri non è che G-Girl, la supereroina che difende i newyorkesi dai delinquenti della città. Quando cerca di rompere con lei per mettersi con un’altra ragazza, la donna non la prende affatto bene e decide di vendicarsi, sfruttando anche i suoi super poteri.

Perché lo dice mamma

(Commedia, USA 2007, durata: 101 min), in onda alle 16:00 su TV8.

Un film di Michael Lehmann con Diane Keaton, Mandy Moore, Lauren Graham, Piper Perabo, Tom Everett Scott, Gabriel Macht, Stephen Collins, Matt Champagne, Colin Ferguson, Tony Hale e Ty Panitz.



Perché te lo dice mamma: Trailer italiano del film con Diane Keaton

Trama del Film Perché lo dice mamma: Daphne Wilder (Diane Keaton) è una donna il cui amore materno non conosce regole né confini. Da sola ha cresciuto tre ragazze deliziose: la maldestra e adorabile Milly (Mandy Moore), l'equilibrata psicologa Maggie (Lauren Graham) e la sensuale anticonformista Mae (Piper Perabo), tre figlie che qualsiasi madre desidera. Al fine di evitare che Milly, la piu piccola delle sorelle, commetta i suoi stessi errori, sua madre Daphne si intromette, a sua insaputa, nella sua vita privata, combinandole un incontro con il presunto uomo ideale.

Una ragazza a Las Vegas

(Commedia, USA/UK 2012, durata: 94 min), in onda alle 17:35 su Rai Movie.

Un film di Stephen Frears con Rebecca Hall, Bruce Willis, Vince Vaughn, Catherine Zeta-Jones, Joshua Jackson, Joel Murray, John Carroll Lynch, Laura Prepon, Corbin Bernsen e Frank Grillo.



Una ragazza a Las Vegas: Il trailer italiano HD



La storia è basata sulla vera vita di Beth Raymer, una giocatrice d'azzardo professionista che ha cominciato la sua carriera a Las Vegas ma ben presto è diventata una delle migliori del mondo.

Ogni maledetta domenica

(Drammatico, Sportivo, USA 1999, durata: 145 min), in onda alle 17:00 su La7.

Un film di Oliver Stone con Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, James Woods, Jamie Foxx, Matthew Modine, LL Cool J, Elizabeth Berkley e Aaron Eckhart.



Ogni maledetta domenica: il trailer del film

Trama del Film Ogni maledetta domenica: segue le vicende degli Sharks, una squadra di football che affronta un calo di successo, collezionando scarsi risultati in seguito alla dipartita dell'anziano proprietario. Ad allenare i ragazzi è Tony D'Amato (Al Pacino), un coach di talento ma all’antica, molto apprezzato nel settore. Unica nota stonata è il famoso giornalista Jack Rose (John C. McGinley), che cerca di mettergli spesso i bastoni tra le ruote, godendo della stima della dirigenza, soprattutto della presidentessa Christina Pagnacci (Cameron Diaz). La donna, figlia del vecchio proprietario, vuole riportare a tutti i costi la squadra al successo. Tutto si complica quando alcuni giocatori devono fare i conti con problemi di salute: il quarterback Cap Rooney (Dennis Quaid) si infortuna e il linebacker Luther 'Shark' Lavay (Lawrence Taylor) riporta una frattura al collo che si aggrava sempre di più perché il medico sportivo Harvey Mandrake (James Woods) continua a farlo giocare. Non aiuta di certo il brutto carattere di Willie Beamen (Jamie Foxx), un fuori classe all’inizio della sua carriera che si mostra ostile e strafottente sia nei confronti dell’allenatore sia dei compagni del team.

La scelta del cuore

(Drammatico, Canada 2012, durata: 90 min), in onda alle 17:45 su TV8.

Un film di Douglas Barr con Genie Francis, Ted McGinley, Laci J Mailey, Brenda Crichlow, Marilyn Norry, Jim Byrnes, Rob Morton, Dale Wilson, Anthony Konechny e Garry Chalk.



La scelta del cuore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film La scelta del cuore: Il film vede protagonista la srittrice Peyton MacGruber (Genie Francis), curatrice di una rubrica di consigli sui problemi sentimentali. All'apice della carriera, Peyton firma il suo primo romanzo con lo stesso pseudonimo della famosa rubrica per cuori infranti: "The Heart Healer" (Guaritrice di cuori). Ma qualcosa durante il tour promozionale va storto: sulla soglia di casa, la donna trova un neonato abbandonato con un biglietto anonimo come unico indizio sulla sua provenienza. Nonostante si tratti di un messaggio di supplica che le chiede di occuparsi del bambino, Peyton sfodera le sue doti da giornalista per rintracciare la madre biologica, riuscendo quasi subito nell'impresa. La giovane lettrice di nome Violet (Laci J Mailey) non ha soldi, lavoro, né prospettive da offrire al figlioletto. Tra le due donne si instaurerà un'improbabile amicizia per il bene del bambino.

Altri film in onda questo pomeriggio:

