Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Sabato 13 Giugno 2020

News Cinema

Cosa fanno in TV oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Notte brava a Las Vegas, School of Rock, Obsessed, Hollywood Homicide, Vicky e il tesoro degli dei, Nati stanchi, I perfetti innamorati, Pianeta Rosso, Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Notte brava a Las Vegas, School of Rock, Obsessed, Hollywood Homicide, Vicky e il tesoro degli dei, Nati stanchi, I perfetti innamorati, Pianeta Rosso, Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna e tanti altri.

Notte brava a Las Vegas

(Commedia, USA 2008, durata: 99 min), in onda alle 13.35 su TV8.

Un film di Tom Vaughan con Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Dennis Farina, Rob Corddry, Lake Bell e Jason Sudeikis.



Notte brava a Las Vegas: Trailer del film con Cameron Diaz e Ashton Kutcher

Trama del Film Notte brava a Las Vegas: il film racconta la storia di Jack (Ashton Kuthcher) e Joy (Cameron Diaz), due giovani newyorchesi che si recano nella sin city americana. Dopo una nottata di eccessi, i due si risvegliano sposati e decidono di porre rimedio al guaio: un divorzio sbrigativo per un matrimonio veloce. Quando Jack, però, vince 3 milioni di dollari a una slot machine, grazie alla moneta prestatagli da Joy, le cose si complicano. Tornati a New York i due si presentano in tribunale per divorziare e dividere la cifra vinta, nonostante, ognuno dei due voglia il malloppo per intero. Il giudice per punirli li obbliga a sei mesi di matrimonio "forzato" e congela la somma di denaro. Jack e Joy si ritrovano quindi costretti a vivere da marito e moglie e provare a superare la loro iniziale antipatia. Alla fine i due riusciranno a funzionare la loro coppia improvvisata?

School of Rock

(Commedia, USA 2004, durata: 108 Min) in onda alle 13:40 su Paramount Network

Un film di Richard Linklater con Jack Black, Mike White, Joan Cusack, Sarah Silverman, Joey Gaydos Jr., Miranda Cosgrove, Kevin Alexander Clark, Robert Tsai, Maryam Hassan, Rebecca Brown, Aleisha Allen, Brian Falduto e Heather Goldenhersh.





Trama del Film School of Rock: Il protagonista della vicenda è Dewey Finn (Jack Black), un musicista spiantato che è stato appena piantato in asso dalla sua band, i No Vacancy. Dewey sogna di diventare una famosa rock star, e aspetta solo il momento giusto per intraprendere la scalata al successo. A causa di un malinteso, uno degli istituti scolastici più in vista della città scambia Dewey per il suo coinquilino Ned (Mike White) e lo assume come nuovo insegnante. Il musicista si rivela essere un supplente terribile, poco incline a rispettare le regole della rigida preside Rosaline Mullins (Joan Cusak), e per nulla interessato ad interagire con gli alunni della Horace Green. La situazione cambia radicalmente quando Dewey assiste alle prove musicali di alcuni dei suoi studenti ed è entusiasmato dal loro talento. Prestando attenzione agli agguati della severa dirigente scolastica, Dewey mostra ai ragazzi i filmati delle band più iconiche della musica rock, convincendoli a formare un proprio gruppo e a partecipare ad un contest.

Obsessed

(Drammatico, Thriller, USA 2009, durata: 108 min) in onda alle 16.02 su Rete 4

Un film di Steven Shill con Beyoncé Knowles, Idris Elba, Ali Larter, Christine Lahti, Bruce McGill, Scout Taylor-Compton, Ron Roggé, Jerry O'Connell, Richard Ruccolo, Meredith Roberts e Monica Ford.



Obsessed: Il trailer del film con Beyoncé

Trama del Film Obsessed: Il film racconta la storia di un manager di successo che vede la propria esistenza trasformarsi in un incubo quando diventa oggetto dell'ossessione di una stagista che lavora nel suo ufficio. Derek Charles (Idris Elba) è un importante uomo d'affari con una moglie che ama, Sharon (Beyonce Knowles), e due figli meravigliosi. Dopo aver ottenuto la promozione a vicepresidente esecutivo, la sua vita è davvero perfetta, fino al giorno in cui conosce una nuova bellissima segretaria di nome Lisa Sheridan (Ali Larter), assunta a tempo determinato nel suo ufficio. I due stringono presto amicizia e Lisa sembra essere davvero una persona a modo, elegante e molto piacevole. Ma quando Derek la consola per una recente delusione amorosa, la donna si trasforma improvvisamente in una provocante ammaliatrice, facendogli delle avance durante la festa di Natale.

Hollywood Homicide

(Azione, Commedia, Poliziesco, USA 2003, durata: 111 min), in onda alle 14.43 su Iris.

Un film di Ron Shelton con Harrison Ford, Josh Hartnett, Lena Olin, Bruce Greenwood, Isaiah Washington, Lolita Davidovich, Keith David, Master P, Dwight Yoakam, Martin Landau e Lou Diamond Phillips.





Trama del Film Hollywood Homicide: Joe Gavilan (Harrison Ford) è un detective della squadra omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Per arrotondare lo stipendio e pagare gli alimenti alle ex mogli, da qualche anno lavora in nero come agente immobiliare. Il suo attuale compagno è KC Calden (Josh Hartnett), un investigatore molto più giovane, che insegna yoga e sogna di diventare un attore. Sebbene i due siano brillanti detective, le loro attività extra lavorative finiscono per interferire negativamente con la loro vita professionale. Una sera, durante un rave party, due uomini mascherati irrompono in un locale molto in voga della città e uccidono i quattro membri del gruppo rap “H2OKlick”. Il caso viene affidato a Gavilan e Calden, che iniziano a indagare sulle minacce che il gruppo rap aveva ricevuto da Antoine Sartain, un potente magnate della musica hip hop, ben noto alla polizia di Los Angeles.

Nati stanchi

(Commedia, Italia 2001, durata: 92 min), in onda alle 15.16 su Nove.

Un film di Dominick Tambasco con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Stefania Bonafede, Luigi Maria Burruano, Massimo Olcese, Gino Carista, Costantino Carrozza e Dario D'Ambrosi.





Trama del Film Nati stanchi: Salvo e Valentino sono due giovani siciliani che tentano in tutti i modi di ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro. Il loro mondo è circoscritto fra la piazza del paese in cui vivono, le loro fidanzate ed i concorsi che vanno a sostenere in giro per l'Italia, nel peggior modo possibile per poter giustificare il loro status di disoccupati e ritardare il più a lungo il matrimonio. Il loro perfetto meccanismo si inceppa, però, quando entrambi ricevono una forte raccomandazione per un concorso a Milano. Dopo l'arrivo delle lettere di assunzione, l'unico modo per ritardare l'inevitabile è quello di bruciare, nottetempo, gli archivi anagrafici del comune.

Vicky e il tesoro degli dei

(Azione, Avventura, Commedia, Family, Germania 2011, durata: 96 min), in onda alle 15.20 su Cielo.

Un film di Christian Ditter con Jonas Hämmerle, Valeria Eisenbart, Waldemar Kobus, Nicolas Romm, Christian Koch, Olaf Krätke, Mike Maas, Patrick Reichel, Jörg Moukaddam, Sanne Schnapp e Mercedes Jadea Diaz.





Trama del Film Vicky e il tesoro degli dei: Il film racconta le avventure del giovane e intelligente vichingo del villaggio nordico Flake. Suo padre Halvar (Waldemar Kobus), capo del clan, si chiede ancora quando l'esile Vicky (Jonas Hämmerle) diventerà un vero condottiero norreno e per testare le sue doti vichinghe gli ordina di rapinare un convoglio di cavalieri. Il ragazzo, però, finisce per essere rapito dai guerrieri insieme a diversi schiavi eschimesi e durante la prigionia ha modo di entrare in contatto con un antico manoscritto, trasportato dai suoi compagni di schiavitù, che indica dove trovare il tesoro degli dei all'interno di un palazzo di ghiaccio. Dopo aver interpretato i codici scritti, Vicky riesce a liberarsi e tornare al villaggio, dove racconta al clan la sua scoperta. Prima che i vichinghi riescano a partire alla volta del palazzo ghiacciato, Halvar viene rapito e il giovane dovrà sostituirsi temporaneamente a lui come capo clan, conducendo la spedizione per salvare suo padre e recuperare l'antico tesoro.

I perfetti innamorati

(Commedia, USA 2001, durata: 100 min), in onda alle 15.50 su Rai Movie.

Un film di Joe Roth con Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones, John Cusack, Hank Azaria, Stanley Tucci, Christopher Walken e Alan Arkin.





Trama del Film I perfetti innamorati: Gwen Harrison (Catherine Zeta-Jones) ed Eddie Thomas (John Cusack) sono due attori che per lungo tempo hanno fatto coppia fissa sullo schermo e nella vita privata. Noti come "I fidanzatini d'America", in realtà i due sono separati da diversi mesi a causa di una relazione extraconiugale di lei con Hector Gorgonzolas (Hank Azaria), un improbabile attore di origine ispanica. Attualmente Eddie, caduto in depressione a causa del tradimento della moglie, si è rifugiato in un centro new age. Gwen convive con Hector, ma la sua carriera è piuttosto in crisi. Ma è arrivato il momento che Gwen ed Eddie facciano coppia ancora una volta per promuovere il loro ultimo film, girato quando erano ancora innamorati. La reunion dei due attori è determinata dal fatto che Hal Weidmann (Christopher Walken), il regista del film, non ha ancora consegnato la pellicola alla casa di produzione poiché pretende che prima sia organizzata una proiezione alla presenza della stampa. A gestire la spinosa questione viene chiamato Lee Phillips (Billy Crystal), un mago delle pubbliche relazioni, velocemente richiamato dalla casa di produzione dopo essere stato licenziato a causa del suo stile poco ortodosso.

Pianeta Rosso

(Azione, Fantascienza, Thriller, USA/AUS 2000, durata: 106 min), in onda alle 16.56 su Iris.

Un film di Anthony Hoffman con Val Kilmer, Carrie-Anne Moss, Tom Sizemore, Benjamin Bratt, Simon Baker e Terence Stamp.





Trama del Film Pianeta Rosso: è ambientato nel 2057, quando la Terra sta ormai collassando. L'umanità deve trovare un'alternativa, un nuovo pianeta su cui vivere, altrimenti è destinata anch'essa a estinguersi. L'unica soluzione per sopravvivere sembra quella di trasferirsi su Marte, ma prima di tutto bisogna esplorare il pianeta rosso e capire se è abitabile. L'idea della colonizzazione di Marte era già stata presa in considerazione negli anni precedenti, infatti sono state inviate sul suo suolo alcune piante in grado di ricreare un'atmosfera respirabile. La missione di perlustrazione viene affidata a un team di astronauti con a capo il comandante Kate Bowman (Carrie-Anne Moss). Purtroppo a causa del vento solare, l'equipaggio è costretto a un atterraggio di fortuna, che fa perdere loro parte della strumentazione e qualsiasi possibilità di avere contatti con la Terra.

Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna

(Drammatico, Fantasy, Sentimentale, USA 2013, durata: 132 min), in onda alle 17.40 su Paramount Network.

Un film di Richard LaGravenese con Alice Englert, Alden Ehrenreich, Emmy Rossum, Emma Thompson, Viola Davis, Jeremy Irons, Thomas Mann, Eileen Atkins, Margo Martindale, Kyle Gallner, Pruitt Taylor Vince, Randy Redd e Zoey Deutch.



Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Trama del Film Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna: adattamento del primo romanzo della celebre serie scritta da Kami Garcia e Margaret Stohl. Il film racconta la storia di Ethan Wate (Alden Ehrenreich), un ragazzo di 17 anni che fa lo stesso sogno ricorrente da mesi: Una misteriosa ragazza lo sta aspettando su un campo di battaglia durante la Guerra Civile Americana. Ethan desidera disperatamente stare con lei, ma c’è un pericolo ignoto che incombe su di lui e ogni volta un fulmine squarcia il cielo e lo uccide prima che riesca a raggiungere la ragazza. I pericoli che Ethan corre in questo strano mondo onirico sono comunque preferibili alla vita vera che conduce a Gatlin, nel South Carolina, un paesino conservatore del profondo sud che sembra rimasto fermo al secolo scorso, dove non cambia nulla e non succede mai niente di niente. Bloccato a casa con un padre che, dopo la morte improvvisa della moglie, si è completamente richiuso in se stesso, Ethan aspira a una vita che trova solo nei libri. Ma il suo mondo viene scosso dall'arrivo di Lena Duchannes (Alice Englert), la bella ed enigmatica nipote di Macon Ravenwood (Jeremy Irons), lo schivo proprietario della gotica villa Ravenwood. Ethan si sente subito attratto da Lena, anche se la ragazza sembra inspiegabilmente seminare distruzione, e diventa chiaro che lei è una Maga, dotata di poteri che sfuggono al suo stesso controllo.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Oggi pomeriggio in TV