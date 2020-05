Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Mercoledì 6 Maggio 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Finché morte non ci separi, Carnera The Walking Mountain, Pongo il cane milionario, Perfetto per me, Terra di confine e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Finché morte non ci separi

(Thriller, USA 2018, durata: 90 min), in onda alle 14:20 su TV8.

Un film di Jake Helgren con Katherine Bailess, Damon Dayoub, Ali Cobrin, Tiffany Hines, Wil Traval, Keeley Hazell, Nicholas Waters e Terri Ivens.



Finché morte non ci separi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Finché morte non ci separi: il film racconta la storia di Sara (Katherine Bailess), magistrato alle prese con un processo che coinvolge una celebrità accusata di omicidio. Un giorno, una donna vestita da sposa viene trovata morta poco prima del suo matrimonio. Cinque anni più tardi, Sara decide di convolare a nozze con un uomo di nome Leo (Damon Dayoub), nonostante lo conosca da poco tempo. La giovane donna è convinta di aver trovato finalmente l'amore della sua vita, ma i suoi colleghi Kyle (Wil Traval) e Grayson (Nicholas Waters), non sono affatto entusiasti della sua scelta e non fanno che metterla in guardia.

Carnera - The Walking Mountain