Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Mercoledì 3 Giugno 2020

Film in TV in onda oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Un vicino pericoloso, Puerto Escondido, Step Up 4 Revolution 3D, Animagemella.com, Lo sport preferito dall'uomo, Il pescatore di sogni, Save the Last Dance e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Un vicino pericoloso

(Drammatico, Canada 2009, durata: 90 min) in onda alle 14.25 su TV8

Un film di Terry Ingram con Erica Durance, Adrian Holmes, David Palffy, Ken Kirzinger, Keegan Connor Tracy, Sarah-Jane Redmond, Apollonia Vanova, Dexter Bell e Lossen Chambers.



Un Vicino Pericoloso: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Un vicino pericoloso: è la storia di Jules Wilde (Erica Durance), una giovane e talentuosa giornalista investigativa che è costretta a trascorrere intere giornate in casa per colpa di una gravidanza complicata che non le permette di affaticarsi troppo. Bloccata nel suo appartamento di Manhattan, gli unici momenti di svago per l'irrequieta giornalista coincidono con le visite quotidiane della sua amica Lilly (Keegan Connor Tracy), alla quale un giorno Jules rivelerà uno stravante segreto: il suo babyphone riesce a intercettare le conversazioni telefoniche dei vicini. Le due donne iniziano così a spiare i discorsi delle persone che vivono nel palazzo; ma da semplice passatempo quell'abitudine si trasformerà presto in un gioco pericoloso.

Puerto Escondido

(Avventura, Italia 1992, durata: 115 min), in onda alle 15:35 su Cine34.

Un film di Gabriele Salvatores con Diego Abatantuono, Valeria Golino, Claudio Bisio, Renato Carpentieri, Antonio Catania, Corinna Agustoni e Fabrizio Bentivoglio.





Trama del Film Puerto Escondido: Vicedirettore di banca a Milano, il quarantenne Mario Tozzi, occasionalmente in Questura, vede il commissario Viola uccidere un collega. Il funzionario se ne accorge e giorni dopo spara a Tozzi che, in seguito, ancora degente in casa, assiste ad un altro assassinio di Viola nella persona del commissario Di Gennaro. Testimone scomodo, oltreché complice essendo stato obbligato ad aiutare il reo nell'occultamento del cadavere, Mario pensa bene di fuggire in Messico. Conosciuto qui un duo di italiani, Alex e Anita, che vivono di espedienti, Mario fa lega con loro e comincia a vivere una vita del tutto diversa da quella abituale.

Step Up 4 Revolution 3D

(Musicale, Sentimentale, USA 2012, durata: 99 min) in onda alle 15.55 su Italia 1

Un film di Scott Speer con Kathryn McCormick, Ryan Guzman, Alyson Stoner, Adam G. Sevani, Chadd Smith, Stephen Boss e Jessica Guadix.



Step Up 4 Revolution 3D: Il full trailer italiano

Trama del Film Step Up 4 Revolution 3D: Due amici d'infanzia, Sean ed Eddy, lavorano come camerieri nell’elegantissimo Dimont Hotel di Miami, di proprietà del costruttore Bill Anderson. Quando non sono in servizio i due sono a capo di una trasgressiva crew conosciuta come "The Mob", un gruppo di ballerini, musicisti e artisti d'avanguardia che si sta mettendo in mostra per gli spettacolari flash mob che mette in atto. Le esibizioni dei The Mob attraggono l'attenzione della figlia di Anderson, Emily, anche lei talentuosa ballerina, che decide di unirsi al gruppo. Quando Anderson annuncia un piano per radere al suolo il quartiere dove vivono i ragazzi della crew per costruirci un gigantesco centro residenziale, il gruppo prepara il suo flash mob più coraggioso, costringendo Emily e Sean a scegliere tra i legami di sangue e il loro amore.

Lo sport preferito dall'uomo

(Commedia 1964, durata: 127 Min), in onda alle 16.20 su Rete 4

Un film di Howard Hawks con Rock Hudson, Paula Prentiss, Don Allen, Maria Perschy, John McGiver, Tyler McVey e Forrest Lewis.





Trama del Film Lo Sport preferito dall'uomo: Roger Willhougby lavora in un prestigioso negozio di articoli sportivi ed è l'autore di un libro sulla pesca che è divenuto un best-seller, ma lui non è mai andato a pescare. Ma un giorno Abby lo invita a una gara di pesca.

Animagemella.com

(Commedia, Sentimentale, Canada 2016, durata: 84 min), in onda alle 17:11 su Canale 5.

Un film di Terry Ingram con Erika Christensen, Paul Greene, Antonio Cupo, Ali Liebert, Patrick Gilmore, Tom Butler e Dylan Schmid.



Animagemella.com: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Animagemella.com: Kirk (Chris Pine), dopo aver salvato la terra da Nero, è ora il capitano della USS Enterprise. Il suo equipaggio è impegnato a impedire una catastrofica eruzione vulcanica nel pianeta Niribu. La missione si dimostra subito complicata e per salvare il suo primo ufficiale Spock (Zachary Quinto), espone la nave alla vista degli abitanti primitivi del pianeta, violando quella che è la direttiva primaria della Flotta Stellare. Tornati sulla terra, Spock, guidato dalla ragione vulcaniana, denuncia l’accaduto. Le conseguenze sono immediate: Kirk viene declassato a primo ufficiale, Pike (Bruce Greenwood) viene reintegrato al comando e il vulcaniano viene riassegnato a un’altra nave. Quando ormai il rapporto tra gli ex compagni sembra sull’orlo del collasso, la sezione 31 di Londra della Federazione Stellare viene attaccata dal rinnegato agente della Flotta, John Harrison (Benedict Cumberbatch). Dopo aver ucciso Pike, il criminale fugge su Kronos, territorio dei Klingon, una razza aliena ostile alla Flotta Stellare. A questo punto l'ammiraglio Alexander Marcus ripristina Kirk e Spock all'Enterprise con l'ordine di uccidere il terrorista usando dei nuovi siluri fotonici a lungo raggio. I due, nuovamente uniti per combattere il nemico comune, si dirigono alla caccia dell’assassino del loro ex comandate. Giunti su Kronos, vengono aggrediti dalle pattuglie Klingon che si apprestano ad uccidere Uhura (Zoe Saldana).

Il pescatore di sogni

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, USA/UK 2011, durata: 107 min), in onda alle 17:12 su Iris.

Un film di Lasse Hallström con Ewan McGregor, Emily Blunt, Amr Waked, Kristin Scott Thomas, Catherine Steadman, Tom Mison, Rachel Stirling e Jill Baker.





Trama del Film Il pescatore di sogni: il film racconta la storia del dottor Alfred Jones (Ewan McGregor), scienziato timido e introverso, che grazie alle sue conoscenze di ittica lavora per il governo britannico. La sua esistenza è totalmente piatta: un lavoro monotono e un matrimonio poco soddisfacente. Suo malgrado, si ritrova coinvolto nello stravagante progetto ideato dallo sceicco Muhammad (Amr Waked), intenzionato a introdurre il salmone nello arido Yemen. Un piano, questo, che Alfred reputa ridicolo, ma che si ritrova costretto ad assecondare su ordine del governo. Il Primo Ministro, Patricia Maxwell (Kristin Scott Thomas), infatti, vede nell'idea dello sceicco un modo per distogliere l'attenzione mediatica dall'ultima operazione fallimentare in Medio Oriente. A convincere lo scienziato a introdurre la pesca al salmone nelle acque degli altipiani dello Yemen è la visione mistica del mondo del pascià. Non sarà solo il carisma di Muhammad a conquistare Alfred, ma anche la sua assistente Harriet Chetwode-Talbot (Emily Blunt), che lo aiuterà a capire cosa vuole dalla sua vita e a smuovere la sua scialba e grigia esistenza.

Save the Last Dance

(Drammatico, Musicale, USA 2001, durata: 112 min), in onda alle 17:35 su La5.

Un film di Thomas Carter con Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington, Fredro Starr, Terry Kinney e Bianca Lawson.





Trama del Film Save the Last Dance: Sara Johnson (Julia Stiles), una promettente ballerina bianca di un liceo nella periferia di Chicago, spera di essere ammessa per studiare alla Juilliard School, una delle principali scuole di musica, arti e spettacolo del mondo con sede nella Grande Mela. Sara invita sua madre a vedere la sua esibizione per l'audizione che però non ha l'esito sperato. Scopre subito dopo la prova che sua madre è stata coinvolta in un incidente mortale probabilmente proprio a causa della fretta di arrivare per tempo al provino. Sara è sconvolta e vive con un gran senso di colpa rinunciando per questo al ballo. Si trasferisce dal padre jazzista che fino a quel momento non aveva ancora conosciuto e inizia a frequentare una scuola del centro città nella parte sud di Chicago, frequentata maggiormente da ragazzi di colore. Nella sua nuova scuola, fa presto amicizia con Chenille (Kerry Washington), una madre single che ha problemi con il suo ex fidanzato. Una sera Chenille invita Sara in una discoteca, dove ha la sua prima esperienza di danza con ritmi hip hop e conosce il fratello di Chenille, Derek (Sean Patrick Thomas), un teenager afroamericano ballerino di hip hop che ha alle spalle un passato difficile e che è ora uno studente che sogna di frequentare la Georgetown Medical School.

Altri film in onda questo pomeriggio:

