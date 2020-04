Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Mercoledì 29 Aprile 2020

News Cinema

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: La baia della paura, The Stronghold - La roccaforte, Amore in appello, La mia Africa, Sliding Doors e tanti altri.

La baia del killer

(Thriller, USA 2019, durata: 87 min), in onda alle 14:25 su Tv8.

Un film di Damián Romay con Haley Webb, Donny Boaz, Jason Alan Smith, Cathy Baron, Owen Miller e Shawn Fitzgibbon.



La baia della paura: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film La baia della paura: il film narra la storia di una donna perseguitata da uno stalker, che assume un detective privato nel tentativo di garantire la propria incolumità. Linda (Haley Webb) sta passando il periodo più difficile della sua esistenza: sta affrontando un divorzio, il suo ex marito Eric (Jason Alan Smith) non fa che forzarla a vedere la loro casa e, come se non bastasse, è molestata da un misterioso stalker che rende tutto ancora più difficile. Dopo essersi rivolta alla polizia senza ottenere alcun risultato, la donna, ormai stanca di vivere nel terrore, finisce per assumere Tony (Donny Boaz), un investigatore privato incontrato in un bar.

The Stronghold - La roccaforte

(Fantasy, Avventura, Ucraina 2017, durata: 111 min), in onda alle 15.55 su Italia 1.

Un film di Yuriy Kovalyov con Danylo Kamenskyi, Oleksandr Komarov, Roman Lutskyi, Oleh Voloschenko, Georgiy Derevyanskiy, Ivan Denysenko, Eva Koshova, Stanislava Krasovskaya, Natalya Sumskaya e Erbolat Toguzakov.



The Stronghold - La roccaforte: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film The Stronghold - La roccaforte: il film racconta di come un'eclissi solare apra un magico varco temporale, tramite il quale Victor (Danylo Kamenskyi), un giovane dei giorni nostri, viene catapultato mille anni indietro. Nonostante sia un semplice ragazzo del XXI secolo, Victor è anche uno studente e quando si imbatte in tre soldati, non impiega molto a capire che sono dei bogatyr, guerrieri medioevali della cultura slava orientale. Ben presto Victor identifica anche i tre famosi bogatyr: il più giovane è l'astuto Alyoshka Popovich (Roman Lutskyi), l'uccisore di draghi dal temperamento moderato Dobrynya Nikitich (Oleksandr Komarov) e, infine, il potente Ilya Muromets (Oleh Voloschenko), venerato come un santo. I guerrieri stanno lottando contro i Cumani, intenzionati ad annientare Rustichi non solo con la guerra, ma anche con l'aiuto delle forze oscure. Victor si ritroverà a combattere insieme ai leggendari eroi in una battaglia storica, che vedrà scontrarsi uomini, creature mitiche e magia nera.

La mia Africa

(Drammatico, Biografico, USA 1985, durata: 162 min), in onda alle 16:01 su Iris.

Un film di Sydney Pollack con Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer, Michael Cough, Malick Bowens, Kenneth Mason, Mike Bugara, Muriel Cross, Graham Crowden, Suzanna Hamilton, Job Jeda, Rachel Kempson, Stephen Kinyanjui, Michael Kitchen, Joseph Thiaka, Mohammed Umar, Leslie Phillips, Shane Rimmer e Donal McCann.



La mia Africa: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film La mia Africa: racconta la storia di Karen (Meryl Streep), una giovane donna che, delusa da una relazione d’amore senza futuro, decide di partire per l’Africa. Una volta arrivata in Kenya sposerà il barone Bror Blixen (Klaus Maria Brandauer), col quale metterà su una fattoria per la produzione di latte. Durante il viaggio incontra Denys Finch Hatton (Robert Redford), un cacciatore che ama vivere a contatto con la natura e con le creature che la abitano. Nonostante le aspettative della donna vengano disattese, perché il marito ha avviato nel frattempo una piantagione di caffè, Karen si affeziona rapidamente alla gente del posto, ai domestici, alla sua nuova casa e agli splendidi paesaggi africani.

(Commedia, Sentimentale, USA 2017, durata: 84 min), in onda alle 16:05 su Tv8.

Un film di Gary Harvey con Jennifer Finnigan, Sam Page, Lini Evans, Peter Benson, Michael Ryan, Venus Terzo, Kimberly Sustad, Brenda Crichlow e Hilary Jardine.



Amore in appello: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Amore in appello: il film è la storia di due avvocati che, da rivali in tribunale, potrebbero trasformare il loro scostante rapporto in qualcosa di molto più passionale. Kristie Simmons (Jennifer Finnigan) è un avvocato che sta portando avanti una strenua battaglia legale per ottenere l'approvazione per l'apertura di una pista ciclabile che lei crede possa essere estremamente utile alla comunità. Inoltre, scopre che un altro avvocato è in città con un progetto che sembra proprio minacciare i suoi piani: costruire un tratto di lussuosi condomini proprio nella zona panoramica. Mentre il suo contenzioso giudiziario prosegue, accetterà la proposta di un veterinario locale che le proporrà di adottare un'adorabile cagnolina di nome Gidget in cerca di una sistemazione temporanea. Un giorno, dopo essere uscita a spasso con la sua nuova amichetta pelosa, incontrerà l'affascinante Keith Amos (Sam Page), un avvocato di Seattle intento a passeggiare anche lui con il suo cane di nome Simon. I due resteranno immediatamente affascinati l'uno dall'altra, ma, quando scopriranno di essere i rivali in tribunale per il caso delle piste ciclabili, le cose cambieranno repentinamente portando il rapporto a raggelarsi.

Sliding Doors

(Sentimentale, Commedia, UK 1998, durata: 105 min), in onda alle 16:25 su Iris.

Un film di Peter Howitt con Gwyneth Paltrow, John Hannah, John Lynch, Jeanne Tripplehorn, Zara Turner, Douglas McFerran, Paul Brightwell, Nina Young, Virginia McKenna, Kevin McNally, Theresa Kartell, Christopher Villiers e Joanna Roth.



Sliding Doors: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Sliding Doors: Il film racconta la storia di Helen Quiley (Gwyneth Paltrow), una giovane donna che lavora nel mondo delle pubbliche relazioni ed è fidanzata con uno scrittore, Gerry (John Lynch). Un giorno Helen arriva in ritardo in ufficio e viene improvvisamente licenziata. Dopo la pessima notizia decide di tornare a casa e si dirige verso la metropolitana. È da questo momento in poi che la sua vita si divide in due diverse realtà. Nel film infatti vengono raccontate due storie parallele che Helen si trova a vivere e che cambieranno per sempre la sua vita.

