Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Mercoledì 27 Maggio 2020

Film in TV in onda oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Un killer in casa, Tom Horn, Cinderella Story: Se la scarpetta calza, Terra di confine, Missione eroica - I pompieri 2, Noi siamo infinito e molti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Un killer in casa, Tom Horn, Cinderella Story: Se la scarpetta calza, Terra di confine, Missione eroica - I pompieri 2, Noi siamo infinito e molti altri.

Un killer in casa

(Thriller, USA 2020, durata: 84 min), in onda alle 14:25 su TV8

Un film di John Murlowski con Alyshia Ochse, Zac Titus, Mark Lawson, Kendra Andrews, Paul Black, Maurice Hall, Karenssa LeGear e Warren Sweeney.



Un killer in casa: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del film Sulle tracce di Zoe: Kerry McCloud (Alyshia Ochse), una giovane madre single che lavora come illustratrice di romanzi per ragazzi in una grande città.

Un giorno riceve una telefonata che l'avverte dell'improvvisa morte del padre, per quella che sembra un accidentale caduta dalle scale, a causa del cedimento della ringhiera.

La donna, che non aveva più rapporti con l'anziano padre da molto tempo, decide di tornare con la figlia Ella (Seneca Paliotta) nella sua cittadina natale per organizzare il funerale e occuparsi della casa rimasta disabitata.

Arrivata sul posto incontra Claire (Karenssa LeGear), l'agente immobiliare incaricata della vendita che le spiega che la casa ha bisogno di parecchie riparazioni prima di essere messa sul mercato. Kerry decide così di ingaggiare Mike Dean (Zac Titus), un piccolo imprenditore edile del posto.

Ben presto inizieranno a capitare una serie di incidenti mortali e si capirà che l'uomo porta con sé segreti sconvolgenti....

Tom Horn

(Western, USA 1980, durata: 98 min) in onda alle 15:10 su Iris

Un film di William Wiard con Steve McQueen, Linda Evans, Richard Farnsworth, Billy Green Bush, Slim Pickens, Elisha Cook Jr., Roy Jenson, James Kline, Micky Jones, Geoffrey Lewis, Bobby Bass, Peter Canon, Steve Olivier, Harry Northup, Bill Thurman, B.J. Ward e Bert Williams.









Cinderella Story: Se la scarpetta calza

(Fantasy, Musicale, Family, USA 2016, durata: 92 min) in onda alle 15.55 su Italia 1

Un film di Michelle Johnston con Sofia Carson, Jennifer Tilly, Thomas Law, Amy Louise Wilson, Jazzara Jaslyn e Nicole Fortuin.





Cinderella Story: Se la scarpetta calza: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Cinderella Story: Se la scarpetta calza: il film racconta la storia di Tessa Golding (Sofia Carson), ragazza piena di talento che sogna un futuro da cantante e ballerina. La giovane orfana, vessata dalla perfida e autoritaria matrigna Divine (Jennifer Tilly), donna assetata di successo e dalle due cattive sorellastre Olympia (Jazzara Jaslyn) e Athena (Amy Louise Wilson) e costretta ad accompagnare le tre donne al The Royal Lagoons Resort, facendo loro da assistente. Le due sorellastre devono infatti partecipare ai provini per una parte in un musical ispirato a Cenerentola organizzato dalla pop star Reed West (Thomas Law). La ragazza che otterrà la parte della protagonista averà anche un contratto con la casa discografica di Reed. Nel frattempo, Tessa fa amicizia con una truccatrice, Georgie (Nicole Fortuin), che la convince a partecipare anche lei ai provini sotto le false sembianze di "Bella Snow", in modo da non farsi riconoscere dalle parenti.

Terra di confine

(Drammatico, Western, USA 2003, durata: 132 min), in onda alle 17:05 su Iris.

Un film di Kevin Costner con Kevin Costner, Robert Duvall, Annette Bening, Michael Gambon, Michael Jeter e Diego Luna.



Terra di confine - Open Range: il trailer del film



Trama del Film Terra di confine: Quattro cowboy vagano liberamente per le immense praterie del West insieme alle loro mandrie, vivono dei prodotti da loro coltivati e sono legati dal "codice del West", che impone di battersi per ogni causa giusta pur cercando di evitare ogni violenza. Fino a quando non si scontrano con il proprietario di un ranch che tiranneggia la comunità della cittadina di Harmonville.

Missione eroica - I Pompieri 2

(Comico, Italia 1987, durata: 93 min) in onda alle 17.45 su Cine34

Un film di Giorgio Capitani con Christian De Sica, Clarita Gatto, Franca Gonella, Lino Banfi, Massimo Boldi, Luc Merenda, Corrado Olmi, Enrico Papa, Teo Teocoli e Paolo Villaggio.







Trama del Film Missione eroica - I Pompieri 2: Una squadra di 5 vigili del fuoco, Casalotti, Ruoppolo, Pirovano, Spina e Pullini, uno più maldestro e fracassone dell'altro, ne combina di tutti i colori: riattizzare un incendio quasi domato buttando sulle fiamme benzina pura, rischiare di rimetterci la pelle di persona nel tentativo di salvare degli scampati da un'alluvione con un elicottero, riuscire a farsi trascinare a terra da un paracadute impazzito. Per la squadra squinternata non resta che affidarsi al duro addestramento dell'istruttore americano Mc Farland. Questi non demorde di fronte alle prove penose dei cinque "eroi", anzi quando si tratta di portare a ermine una missione pericolosissima (portare un carico di nitroglicerina ad un pozzo in fiamme) si offre di intervenire con i suoi allievi. I cinque pasticcioni, che credono si tratti solo di un'esercitazione, con la solita faciloneria e goffaggine, si gettano nell'impresa che in realtà è molto rischiosa.

Noi siamo infinito

(Drammatico, Sentimentale, Commedia, USA 2012, durata: 102 min) in onda alle 17.55 su La5

Un film di Stephen Chbosky con Logan Lerman, Emma Watson, Nina Dobrev, Ezra Miller, Paul Rudd, Dylan McDermott, Mae Whitman, Melanie Lynskey, Kate Walsh, Johnny Simmons, Zane Holtz, Nicholas Braun e Reece Thompson.



Noi siamo infinito: Il trailer italiano del film

Trama del Film Noi siamo infinito: è ambientato agli inizi degli anni Novanta e racconta la storia di Charlie (Logan Lerman), un liceale molto timido e dotato di una spiccata intelligenza. A causa della sua timidezza, il giovane non ha molti amici e trascorre i suoi primi giorni al liceo in disparte e non stringendo legami, fino a quando non conosce Sam (Emma Watson) e Patrick (Ezra Miller), due ragazzi dell'ultimo anno. I suoi nuovi amici, solari e temerari, sono molto diversi caratterialmente da lui e grazie a loro Charlie inizia a viversi davvero gli anni adolescenziali, facendo nuove amicizie. Seguono una serie di prime esperienze per il ragazzo, dalle prime feste al primo bacio. Charlie stringe un forte legame anche con il suo professore di letteratura, il signor Anderson (Paul Rudd), tramite il quale si appassiona così tanto alla materia da decidere di intraperendere da adulto una carriera da scrittore.

Altri film in onda questo pomeriggio:

